Adelsheim. (ahn) Auf noch etwas staksigen Beinen trottet das kleine, vier Wochen alte Kamerunschaf am Landesschulzentrum für Umwelterziehung (LSZU) am Eckenberg-Gymnasium Adelsheim (EBG) seinen Eltern Willi und Lotta hinterher. Seine beiden Geschwister haben das mit dem Gehen schon besser raus – schließlich sind sie ja auch schon eineinhalb Monate älter. Der süße Nachwuchs kommt – genauso wie die Seidenhühner und Zwergwyandotten am LSZU – nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei Passanten gut an. Es ist eben wie ein "Mini-Zoo in Adelsheim", wie Christian Puschner, der pädagogische Leiter am LSZU, mit einem Lachen meint.

"Vor allem an Wochenenden ist der Auflauf groß", informiert Puschner, der im Oktober 2020 die Nachfolge von Theo Prestel angetreten ist. Zum Teil seien bis zu zehn Personen gleichzeitig vor Ort, um die Schafe zu besuchen. Die Rückmeldungen seien – wie könnte es auch bei solch putzigen Geschöpfen anders sein – durchweg positiv, wie der Pädagoge verrät. Besonders die Kinder seien natürlich begeistert von den Tieren. Wichtig dabei ist allerdings: "Die Tiere dürfen nicht gefüttert werden", wie Puschner betont. Eine Überfütterung wäre nämlich schädlich.

Dass die Tiere gut versorgt sind, darum kümmern sich zurzeit die zwei FÖJler (freiwilliges ökologischers Jahr), die am LSZU sind. Diese haben auch einen neuen Weg zu den Gehegen, in denen sich die Schafe und die Hühner befinden, angelegt. Überhaupt nutze man die Zeit während Corona sinnvoll, wie Puschner erklärt. "Wir haben ein neues Gehege für die Hühner sowie eine neue Schulgartenhütte gebaut und einen neuen Waldlehrpfad konzipiert." Außerdem habe man alle Räume ausgemistet und neu konzipiert.

Christian Puschner ist der pädagogische Leiter am LSZU. Foto: Andreas Hanel

Dies gehört in normalen Zeiten natürlich weniger zur Arbeitsbeschreibung der elf Mitarbeiter, die zusätzlich zu den FÖJlern am LSZU tätig sind. Denn eigentlich besteht ihre Aufgabe darin, zum Beispiel die Schulklassen, die in der Regel für eine Woche zu Besuch sind, in Sachen Umweltbildung zu betreuen oder Führungen zu organisieren.

Doch aktuell sind die Mitarbeiter zum Teil in den Online-Unterricht und in andere organisatorische Tätigkeiten eingebunden, und das Internat steht zurzeit auch leer – und das bereits eine ganze Weile. "Seit März letzten Jahres haben wir keine externen Schulklassen im Haus", informiert Puschner. Auch Fortbildungen, die ansonsten regelmäßig am LSZU angeboten werden, finden nicht statt.

Dass aktuell keine Schüler zu Besuch kommen dürfen, ist insofern schade, als sie sicherlich ihre helle Freude am putzigen Schafnachwuchs gehabt hätten. Und auch an den übrigen Familienmitgliedern, nämlich an Willi, dem Bock, sowie an Lotta und Molli, den beiden Mutterschafen.

Letztere "Mitarbeiter" hat das LSZU-Team im Herbst 2020 angeschafft, nachdem man schweren Herzens den Heidschnuckenbock namens Nobbi in ein neues Zuhause geben musste, da mit ihm und Willi ein Alpha-Männchen zu viel am LSZU war. Nach dem Scheren von Nobbi hatten sich die beiden einfach nicht mehr vertragen.

Die Seidenhühner haben sich – genauso wie die Zwergwyandotten und Kamerunschafe – am LSZU inzwischen gut eingelebt. Foto: Andreas Hanel

Bleiben durften dagegen die Bienenvölker, die schon längere Zeit am Landesschulzentrum beheimatet sind. Und dann gibt es ja im Adelsheimer "Mini-Zoo" noch die zwei Zwerghühnerrassen, die man im letzten November angeschafft hat. "Die Idee dazu hatten wir im Kollegium schon lange", so der pädagogische Leiter. Auf einem Legehennenhof aus der Region, den man schon vorher des Öfteren mit Schulklassen besucht hatte, wurde man fündig. Einen Teil der Hühner hat Puschner selbst gespendet.

Denn schließlich ist er vom pädagogischen Mehrwert der Tiere am LSZU überzeugt. "Die Tiere sind eine Möglichkeit, Neugier bei den Schülern zu wecken." Außerdem könnten die Kinder anhand der Tiere ihre Beobachtung schulen. "Und natürlich lernen sie auch, Verantwortung zu übernehmen, indem sie sich um die Tiere kümmern", so Puschner. "Außerdem lernen die Schüler, Leben wertzuschätzen."

Fotos: Andreas Hanel

Konkret können die Kleinen anhand der Schafe neben der Milchproduktion Näheres über die Gewinnung von Wolle erfahren und sie verarbeiten. Ein weiteres Themenfeld ist die Fleischproduktion, die den Kindern auch am Beispiel der Hühner nähergebracht wird. Hier wird im Zuge der Eierproduktion natürlich auch kritisch auf die verschiedenen Haltungsarten von Legehennen eingegangen.

Mit dem vielfältigen Angebot am LSZU, das sich nicht nur auf die Arbeit mit den Schafen, Hühnern oder Bienen konzentriert, sondern auch Themengebiete wie "Wald", "Garten und Ernährung" oder "Nachhaltig handeln" aufgreift, werden sämtliche Forderungen der "Bildung für nachhaltige Entwicklung", die als Leitperspektive im Bildungsplanverankert ist, erfüllt. Und gerade die Arbeit mit den Tieren macht das LSZU für sonderpädagogische Veranstaltungen attraktiv.

Dass das Konzept am Landesschulzentrum gut ankommt, zeigt auch die Tatsache, dass man erst kürzlich beim Nachhaltigkeitswettbewerb 2020 der Firma Mosca GmbH (Waldbrunn) ausgezeichnet wurde. Mit den 4000 Euro, die das LSZU dabei erhalten hat, will man nun einen 1,20 Meter hohen Zaun um das Gehege installieren.

Damit soll auch der Wolf, der sich seit geraumer Zeit im Odenwald niedergelassen hat, abgehalten werden. "Klar, es ist kein richtiger Wolfsschutzzaun", weiß Puschner, doch ein Elektrozaun sei eben nicht erlaubt. Da trifft es sich gut, dass der "Naturraum Odenwald" erst kürzlich als neues Fördergebiet Wolfsprävention ausgewiesen wurde, wodurch etwa die Installation eines wolfsabweisenden Zauns unterstützt wird. Einen entsprechenden Antrag habe man inzwischen gestellt, wie Puschner informiert.