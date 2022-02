Adelsheim. (zij) Die Arbeiten zur Erschließung des Neubaugebiets "Steinäcker rechts" haben bereits begonnen, es fehlte lediglich noch ein Name für die Ringstraße. Am Montag folgte der Gemeinderat in seiner Sitzung dem Vorschlag der Verwaltung und beschloss, die Straße Maria-Rigel-Ring zu nennen. Somit ist dies die erste Straße in Adelsheim, die nach einer Frau benannt ist. Doch wer genau steckt eigentlich hinter Maria Rigel?

Mannheim war Mittelpunkt der beruflichen und politischen Aktivitäten von Rigel. Sie war die erste Frau, der ab 1927 an der Schule im Quadrat K5 ein Schulrektorat übertragen wurde, und sie wurde für die Zentrumspartei in den Badischen Landtag gewählt. Am 10. September 1937 verstarb Maria Rigel in Konstanz. Beigesetzt wurde sie am 13. September 1937 in Mannheim.

Das Licht der Welt erblickte Maria Anna Susanna Rigel am 11. September 1869 in Adelsheim als Tochter des Notars Cornel Anton Patricius Rigel und ihrer Mutter Maria Carolina, geb. Hibschenberger. Sie war das fünfte von sechs Kindern und wuchs wohlbehütet in der Baulandgemeinde auf, wo sie von 1876 bis 1883 die Volksschule besuchte.

Die Familie siedelte jedoch bereits 1873 nach Mannheim über, allerdings blieben die beiden jüngsten Töchter Maria und Bertha zunächst im Haus ihres Großvaters Hibschenberger in Adelsheim. Als ihr Vater 1880 wegen Unterschlagung zu drei Jahren Haft verurteilt wurde, übernahmen die elf bzw. acht Jahre älteren Halbschwestern Eva und Hedwig Rigel, die aus der ersten Ehe des Vaters stammten, die Sorge um die beiden jüngeren Mädchen aus zweiter Ehe.

Maria Rigel besuchte von 1883 bis 1884 die höhere Mädchenschule in Mannheim, von 1884 bis 1887 war sie beim Lehrinstitut "Unsere Liebe Frau" (Internat) in Offenburg. Von 1887 bis 1889 machte sie eine Ausbildung am Lehrerinnenseminar in Karlsruhe und wurde am 5. August 1889 als Volksschulkandidatin in den badischen Schuldienst aufgenommen. Dem folgten verschiedenen Stationen, die sie als junge Lehrerin durchlief. Sie war in Forst, Überlingen, Waldshut und auf der Insel Reichenau als Lehrerin an Höheren Mädchenschulen tätig.

1896 kam sie nach Mannheim zurück und unterrichtete drei Jahrzehnte lang an der Hilda-Schule in der Neckarstadt. 1927 war sie die erste Frau, der in Mannheim die Leitung einer Schule übertragen wurde. Bis zu ihrem Ruhestand 1932 stand sie als Rektorin der Schule im Quadrat K5 vor.

Nach ihrer Rückkehr nach Mannheim wohnte sie – ihr Vater war 1894 verstorben – zeitlebens mit ihrer ebenfalls unverheirateten älteren Halbschwester Hedwig zusammen. Diese war auch berufstätig und arbeitete als Kontoristin.

Gesellschaftlich engagierte sich Maria Rigel im Katholischen Arbeiterinnenverein, da sie sich sehr für das Los der Fabrikarbeiterinnen, die zu Niedriglöhnen Schwerstarbeit verrichteten und dabei schlechter gestellt waren als ihre männlichen Kollegen, interessierte. 1912 gründete sie die Mannheimer Ortsgruppe des Katholischen Deutschen Frauenbundes, deren Vorsitz sie übernahm. Auch in der Berufsorganisation der Lehrerinnen war Rigel aktiv.

Ihr Leben lang strebte sie nach Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, gerade auch, weil sie als Lehrerin ständig die Ungleichbehandlung vor Augen hatte: Sobald eine Lehrerin heiratete, musste sie ihren Beruf aufgeben, zugleich wurde den unverheirateten Lehrerinnen in den 1920er Jahren eine "Ledigensteuer" – ein zehnprozentiger Lohnsteueraufschlag – auferlegt, obwohl sie weit weniger als ihre gleichrangigen männlichen Kollegen verdienten.

Hinzu kam ihr politisches Engagement. Schon vor 1919 war Maria Rigel Mitglied der Zentrumspartei. Entsprechend ihrer Ausbildung und Berufserfahrung engagierte sie sich vor allem im bildungspolitischen Bereich sowie in der Gleichberechtigung. Nach der Einführung des Frauenwahlrechts wurde sie sowohl in die Mannheimer Stadtverordnetenversammlung, der sie bis 1926 angehörte, als auch in die Badische Nationalversammlung gewählt.

1921 erhielt sie ein Mandat für den Badischen Landtag, das sie bis 1933 ohne Unterbrechung behielt. Dort saß sie im Schul- und Haushaltsausschuss. Rigel entschied sich gegen eine Karriere als Reichstagsabgeordnete – wohl auch, um ihren Beruf weiter ausüben zu können.

Wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes wurde Rigel 1932 in den einstweiligen, zwei Jahre später in den dauernden Ruhestand versetzt. Die Schwestern zogen daraufhin nach Ludwigshafen am Bodensee, denn dort lagen die familiären Wurzeln mütterlicherseits. Einen Tag vor ihrem 68. Geburtstag verstarb Maria Rigel am 10. September 1937 in Konstanz.

In Würdigung ihrer Arbeit und Verdienste wurde 2007 in Mannheim-Sandhofen eine Straße nach ihr benannt – und künftig wird nun auch eine Straße in ihrem Geburtsort Adelsheim ihren Namen tragen.