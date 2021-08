Adelsheim. (pol) Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einem Kellerraum einer Doppelhaushälfte in Adelsheim. Gegen 4 Uhr bemerkte das zu diesem Zeitpunkt schlafende Ehepaar eine starke Rauchentwicklung im Haus. Die beiden Personen verließen dieses umgehend und meldeten sich bei einem Nachbarn. Dieser verständigte sofort die Feuerwehr. Durch deren rasches Eingreifen konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Die Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektrogerät den Brand ausgelöst hatte. Die Ermittlungen sind diesbezüglich jedoch noch nicht abgeschlossen. Die 59-jährige Bewohnerin des Hauses wurde durch Rauchgase leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ihr 52 Jahre alter Ehemann blieb zum Glück unverletzt. Der in dem Kellerbereich entstandene Sachschaden dürfte circa 10.000 Euro betragen.

Das Ehepaar konnte das Haus erst wieder betreten, nachdem die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften vor Ort war, für eine entsprechende Durchlüftung gesorgt hatte. Es ist derzeit nicht bekannt, ob das Ehepaar aufgrund eines Rauchmelders auf den Brand aufmerksam wurde.