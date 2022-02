Adelsheim. (joc) Ausnahmslos strahlende Gesichter gab es am Montag Nachmittag bei der offiziellen (und coronabedingt nur im kleinen Rahmen) stattfindenden Einweihungsfeier für die neue Kinderkrippe am evangelischen Kindergarten Adelsheim. Dabei spendeten Pfarrerin Angelika Bless, Bürgermeister Wolfram Bernhardt, Kinderkrippenleiterin Silke Haas und Projektmanager Kurt Engel von der planenden Firma KommInvest im Beisein von Bauausführenden, Erzieherinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung viel Lob für den gelungenen Neubau. Zuhause freuten sich parallel dazu zahlreiche Eltern. Und die Kinder der beiden neuen Gruppen "Käfer" und "Frösche" ergriffen bereits begeistert "Besitz" von ihrer neuen weiträumigen Kinderkrippe, die sie einfach toll finden. Eine große Feier soll aber auf jeden Fall nachgeholt werden, wenn die Bedingungen es zulassen, versicherte Silke Haas.

Zur Vorgeschichte: Verstärkt hatten in den letzten Monaten viele Eltern den Wunsch nach verlängerten Öffnungszeiten und nach Betreuung von Kindern im Alter von einem Jahr geäußert. Auch die Nachfrage nach Ganztagesplätzen in Adelsheim hatte sich zuletzt deutlich erhöht. Diese Wünsche bildeten den Ausgangspunkt für die nachfolgenden Aktivitäten, die in eine zeitnahe und ansprechende Umsetzung mündeten. Die Stadt Adelsheim trug dieser Situation auch sofort Rechnung. Im engen Dialog mit dem Träger, der evangelischen Kirchengemeinde Adelsheim, wurde von dieser das hierfür benötigte Grundstück erworben. Danach beauftragte man das Generalunternehmen KommInvest aus Langenburg mit der Planung der Kinderkrippe im evangelischen Kindergarten Adelsheim.

Die eigentlichen Arbeiten konnten dann im Sommer/Herbst 2021 beginnen. Zunächst wurden die Versorgungsleitungen gelegt und die Bodenplatte betoniert. Dann war die für den Gebäudebau zuständige Firma Farmbau Fertigsysteme am Zug, die ebenfalls in Langenburg beheimatet ist. Nach den guten Erfahrungen beim Kindergarten in Sennfeld entschied man sich erneut für ein Gebäude, das hauptsächlich aus Holz besteht. Zu Beginn des neuen Jahres konnte der 862.000 Euro teure Neubau dann seiner Bestimmung übergeben werden. Davon wird knapp die Hälfte über Fördermittel finanziert. Bis auf ein paar noch fehlende Teile im Innenbereich ist der Neubau fertiggestellt.

Pfarrerin Angelika Bless thematisierte bei der Feierstunde in ihrem Begrüßungsgebet den freudigen Anlass, zu dem man sich heute versammelt habe. In einer Textpassage hieß es dabei lobend: "... dass wir so etwas Wunderschönes schaffen dürfen."

Im Anschluss strich Silke Haas den besonderen Anlass heraus und freute sich zusammen mit ihrem Team über ein tolles Gebäude. Dann rief die Kinderkrippenleiterin die einzelnen Stationen des Neubaus in Erinnerung: Begonnen habe alles schon im Jahr 2020 mit einem Anruf. Und dann hätte man nach umfangreichen Planungen im Jahr 2021 den Baufortschritt der neuen Kinderkrippe live miterleben dürfen. Und trotz einiger Lieferschwierigkeiten, die ausnahmslos den Innenausbau betroffen hätten, könne man in den nächsten Tagen über die komplette Einrichtung verfügen. Alles sei dann fertig und so, wie man es sich gewünscht habe. Im Betreuerteam habe man ebenfalls schnell zusammengefunden. Jede packe fleißig mit an. Damit seien die Voraussetzungen bestens, dass sich in den beiden neu geschaffenen Krippengruppen, der "Frösche"- und der "Käfer"-Gruppe, alle Kinder wohlfühlen können, Geborgenheit und gemeinsames Erleben erfahren dürften. Abschließend bedankte sich Leiterin Silke Haas beim Bürgermeister und der Stadtverwaltung, dem Bauhof, bei Pfarrerin Bless, der Kirchengemeinde und den bauausführenden Firmen für das hervorragende Ergebnis.

Auch Bürgermeister Wolfram Bernhardt unterstrich, dass sich hier viel getan habe in den letzten Monaten. Die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde sei stets gut gewesen. Weiter dankte Bernhardt den Erzieherinnen, die ihren – gerade während Corona – so schwierigen Beruf mit Eifer und Erfolg ausüben würden. Sehr zufrieden sei man auch mit der umsichtigen Planung von KommInvest sowie der Ausführung durch die Firma Farnbau sowie dem Innenausbau von regionalen Firmen und dem städtischen Bauhof.

Projektmanager Kurt Engel von der KommInvest GmbH Langenburg hatte als Geschenk ein Insektenhotel mitgebracht, das auf dem Kindergartengelände in Adelsheim einen schönen Platz bekommen wird. Zur Planung seines Unternehmens betonte Engel: "Wir wollen nicht nur bauen, wir wollen Lösungen finden." In diesem Sinne seien keine Container, sondern ansprechende Holzmodule errichtet worden, die eine besondere Atmosphäre schaffen. Insgesamt habe man in Adelsheim tolle Voraussetzungen vorgefunden. Die Zusammenarbeit mit Stadt und Kirchengemeinde sei sehr gut gewesen, Nun dürften sich alle über ein gelungenes Werk aus massivem Holz freuen.