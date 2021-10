Im November wird der Bereich an und rund um die Hergenstadter Straße zur Großbaustelle. Die Arbeiten sind in vier Abschnitte unterteilt und beginnen an der Beethovenstraße. Foto: Casel

Adelsheim. (joc) Die umfangreichen Baumaßnahmen an der Hergenstadter Straße werden im November beginnen und erhebliche Beeinträchtigungen für den Verkehr mit sich bringen, kündigte Bürgermeister Bernhardt im Gemeinderat von Adelsheim an.

Die Maßnahme selbst erläuterte dann Thomas Funk vom planenden Ingenieur-Büro Sack und Partner (ibs): Ausgangspunkt sei die Erschließung des Baugebiets "Steinäcker rechts" an der Hergenstadter Straße, am Adelsheimer Ortsausgang. Da das Oberflächen- und Schmutzwasser des Neubaugebiets über die vorhandenen Kanäle abgeleitet werden soll, habe man eine hydraulische Prüfung vorgenommen. Diese habe ergeben, dass die vorhandenen Kanäle dafür nicht ausreichend dimensioniert seien.

Erforderlich sei daher eine Höherdimensionierung des Kanalnetzes von DN 400 auf 600 auf einem Teilstück von 215 Metern Länge. Beginn sei an der Abzweigung zur Beethovenstraße und führe weiter in Richtung Mozartstraße. Im sonstigen Bereich der Hergenstadter Straße reiche die derzeit vorhandene Kanaldimensionierung aus, so Funk weiter.

Die Bauphase sei in vier Abschnitte aufgeteilt. Der erste Abschnitt starte am 2. November im Bereich Beethovenstraße und dauere bis 22. Dezember an. Die restlichen drei Abschnitte würden dann – je nach Witterung – von Mitte Januar bis zum 30. April durchgeführt.

Nach der Ausweitung des Kanalnetzes sei man auch gerüstet für eine weitere Erschließung des späteren Baugebiets "Steinäcker links", betonte Funk.