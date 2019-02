Das Bundesverdienstkreuz am Bande erhielt am Freitag Heide Lochmann im Adelsheimer Kulturzentrum. Bürger, Kommunalpolitiker und ehemalige Wegbegleiter gratulierten der Geehrten. Unser Bild zeigt Heide Lochmann, rechts daneben Ehemann Reinhart Lochmann sowie Grußredner und Ehrengäste. Foto: Jürgen Häfner

Adelsheim. (er) Heide Lochmann wurde für ihr außergewöhnliches berufliches und ehrenamtliches Lebenswerk mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Am Freitagabend überreichte Landrat Dr. Achim Brötel im Kulturzentrum Adelsheim, im Auftrag des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, das Bundesverdienstkreuz (BVK) am Bande an Heide Lochmann. Viele Weggefährten würdigten ihr großes Engagement als Pädagogin, Rektorin der Realschule Osterburken von 1988 bis 2008, als Kommunalpolitikerin, seit 2004 Mitglied im Kreistag und Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion sowie seit 1980 Mitglied im Adelsheimer Gemeinderat. Die Bürgerinnen und Bürger in der Region schätzen insbesondere ihre soziale Kompetenz. Als Mitinitiatorin des Helferkreises Asyl hat sie bei der Betreuung der hilfesuchenden Geflüchteten und bei deren Integration in unsere Gesellschaft enorme Verdienste erworben. Bürgermeister Klaus Gramlich brachte es in seinem Grußwort auf den Punkt: "Als in den letzten Tagen die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes bekannt gegeben worden war, sprachen mich immer wieder Mitbürger an und sagten: Frau Lochmann ist jemand, der diese Auszeichnung verdient". Der Festakt wurde musikalisch am Klavier von Dr. Christoph Ellwanger umrahmt.

Bürgermeister Klaus Gramlich hieß eingangs Heide Lochmann und ihren Ehemann Reinhart, ebenfalls Träger des BVK am Bande, MdL Georg Nelius, Landrat Dr. Achim Brötel, Mitglieder des Kreistags und Gemeinderates besonders willkommen. Die Verleihung des BVK und die damit verbundene Würdigung einer Person durch ihre Leistungen für die Gesellschaft sei keine Alltäglichkeit, stellte das Stadtoberhaupt fest.

Landrat Dr. Achim Brötel, der das Bundesverdienstkreuz überreichte, zeigte sich erfreut darüber, dass er das außergewöhnliche berufliche und ehrenamtliche Engagement von Heide Lochmann würdigen dürfe. Adelsheim im Bauland sei 1972, im Jahr ihrer Heirat, zu ihrer neuen Heimat geworden. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Bis 1985 unterrichtete Heide Lochmann am Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) und wechselte danach als Konrektorin zur Realschule Osterburken. 1988 wurde sie zur Rektorin ernannt und übte dieses Amt mit viel Herzblut und großem pädagogischen Geschick 20 Jahre aus. Heide Lochmann habe diese Schule geprägt und ihr wertvolle Impulse gegeben. Dazu gehörte insbesondere auch das pädagogische Konzept für den gebundenen Ganztagesschulbetrieb und im Jahr 1993, als erste Schule in ganz Deutschland, die Einführung des internationalen Jugendprogramms. "Ehrenamtlich ist dein umfangreiches Lebenswerk ganz maßgeblich durch die Kommunalpolitik geprägt. Die eigenverantwortliche Gestaltung der örtlichen Lebensverhältnisse bleibt eine Daueraufgabe für uns alle", betonte der Landrat. Wer nicht selbst mitgestalte, müsse nachher auch das akzeptieren, was von anderen für ihn gestaltet werde. "Wir dürfen unser eigenes Leben nämlich nicht anderen und schon gar nicht, so wie jetzt ganz aktuell, den Rattenfängern der Demokratie überlassen." Seit 1980 gehört Heide Lochmann für die SPD dem Gemeinderat an, seit 1999 als ehrenamtliche Bürgermeisterstellvertreterin, von 2002 bis 2008 war sie Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion. Seit 2007 führt sie die SPD-Kreistagsfraktion. Die Schul- und Bildungspolitik, aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Jugendhilfe, die spezielle Förderung benachteiligter oder behinderter Kinder, der öffentliche Personennahverkehr und die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung habe sie sich im Besonderen gewidmet. Von Anfang an gehörte sie dem Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschuss an, seit 2009 dem Ausschuss für Verwaltung und Finanzen sowie seit 2014 dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales an. Seit 2009 ist Heide Lochmann stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWN) und Aufsichtsrat der Neckar-Odenwald-Kliniken. "Wenn man die Kreisrätin Heide Lochmann charakterisieren will, dann ist da sicher in erster Linie die große Sachkenntnis zu nennen, aber auch die wohltuende unaufgeregte und gerade deshalb oftmals ausgleichende Art", stellte Dr. Brötel fest.

Der kleine Neckar-Odenwald-Kreis habe in der Hochphase des Flüchtlingszustroms wirklich Herz gezeigt, denn kein zweiter Landkreis in ganz Baden-Württemberg habe, jedenfalls bezogen auf seine Einwohnerzahl, mehr Flüchtlinge aufgenommen als unser Kreis. Letztlich sei dies allerdings nur gelungen, weil so viele Menschen auf bewundernswerte Art und Weise im Haupt- und Ehrenamt mitgezogen hätten. Heide Lochmann sei ganz vorne mit dabei gewesen und gelte als Triebfeder der Adelsheimer Gruppe. "Das ist bürgerliches Engagement im besten Sinne des Wortes. Mit Herz und Seele zugleich, zumal die eigentliche Herausforderung jetzt ja erst noch vor uns liegt, wenn es nämlich darum geht, den entwurzelten Menschen dabei zu helfen, neue und vor allem nachhaltig wirkende Wurzeln in ihrer neuen Heimat zu schlagen", resümierte der Landrat abschließend.

Adelsheims Bürgermeister Klaus Gramlich gratulierte Heide Lochmann im Namen der Stadt Adelsheim, des Gemeinderates und der gesamten Bürgerschaft für diese Auszeichnung und ging ebenfalls auf ihren beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten ein. "Du liebe Heide, hast dir durch deine allzeit mit großer ehrenamtlicher und uneigennütziger Einsatzbereitschaft geleistete Arbeit große Verdienste um unsere Stadt und die hier lebenden Menschen erworben. Dafür danke ich dir".

Der Reigen der Grußwortredner eröffnete MdL Georg Nelius (SPD), der im Namen des SPD-Kreisverbands Neckar-Odenwald und der SPD-Kreistagsfraktion Glückwünsche entbot. Heide Lochmann habe sich durch ihr Engagement große Verdienste um das Gemeinwohl erworben. Sie zähle zu den profiliertesten regionalen Politikerinnen im Kreis. "Für mich persönlich ist Heide Lochmann eine verlässliche Partnerin bei allen Aktivitäten zur Weiterentwicklung unserer Region." Heide Lochmann habe sich schon früh, in einer Zeit, als das in Adelsheim für Leute aus der bürgerlichen Klasse nicht selbstverständlich gewesen sei, klar zu den Sozialdemokraten bekannt. In jahrzehntelanger Mitarbeit in Kreistag und Stadtrat habe sie deren Aufstieg mitgestaltet und "dass wir heute eine ernstgenommene Kraft in unserem Landkreis sind, verdanken wir auch ihr" lobte Georg Nelius.

Ralph Gaukel, stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Bauland und Fraktionsvorsitzender der SPD Stadtratsfraktion, sagte: "Für mich bist du in der SPD-Fraktion, in unserer gemeinsamen Zeit seit über 16 Jahren, immer Ansprechpartner und dies fast rund um die Uhr. Deine Meinung war und ist uns wichtig. Dein Lob, aber auch deine feine, leise Kritik ist für unsere Fraktionsarbeit sehr wichtig". Gaukel ging ebenfalls, auf die Arbeit im "Helferkreis Asyl", ein und bezeichnete Heide Lochmann als Motor dieses Helferkreises. Gaukel dankte abschließend mit den Worten: "Du warst stets eine Freundin und Politikerin auf deren Wort ich mich verlassen konnte. Die sozialdemokratischen Ideale, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität verkörperst du in besonderer Weise und beispielhaft".

Karlheinz Graner, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, übermittelte die Glückwünsche der Kreistagsfraktion und dankte Heide Lochmann für ihren engagierten Einsatz in der Fraktion.

Heidemarie Schulz übermittelte die Glückwünsche vom "Helferkreis Asyl" und betonte, dass man Menschen in unserer Gesellschaft benötige, die den Blick für das Notwendige haben. Seit vier Jahren gehöre die Integration von Asylbewerbern zur Aufgabe des "Helferkreises". Über 50 Bürgerinnen und Bürger hätten sich Anfang 2015 in den Dienst des Helferkreises gestellt. Mindestens 150 Asylsuchende seien im Friedrich-Gerner-Ring untergebracht gewesen. Die Aufgaben für die ehrenamtlichen Helfer seien immer größer geworden durch Arbeitssuche, Wohnungssuche und Unterbringung. In Adelsheim und Sennfeld wohnen 50 geflüchtete Menschen, mit denen freundschaftliche Beziehungen geschlossen wurden. "Heide Lochmann hat hier maßgeblich einen Beitrag geleistet. Ich danke dir für alles, was du im Helferkreis geleistet hast", so Annemarie Schulz.

Heide Lochmann dankte abschließend Bürgermeister Gramlich für die Ausrichtung der Feier sowie den Grußrednern für die anerkennenden Worte.