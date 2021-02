Adelsheim. (zij) Eine persönliche und vertrauensvolle Atmosphäre sowie langjährige Erfahrung sorgen für professionelle Ergebnisse, wenn es um Fotografie sowie die Rahmung von Bildern und Gemälden geht. Seit mehr als vier Jahrzehnten hält Foto Kaufmann in Adelsheim die schönsten Erinnerungen im Bild fest. Die technische Entwicklung in den letzten Jahren war rasant, und mit den neuen Möglichkeiten der Digitalfotografie bieten sich den Kunden nahezu unendliche Möglichkeiten, ihre Bilder bei Fotoshootings ins rechte Licht zu rücken. Hinzu kommt die individuelle Beratung ihrer Kunden, wie Fotografin Andrea Kaufmann im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung betont.

Die Begeisterung für ihren Beruf merkt man ihr sofort an. Sie ist nicht nur mit Leib und Seele Fotografin, sondern betreibt auch noch ein Rahmungsstudio für Bilder. Wegen der Corona-Verordnung muss auch sie ihr Geschäft geschlossen halten, jedoch sind Shootings für Pass- und Bewerbungsfotos jederzeit nach Terminabsprache möglich, wie sie betont. "Auch in Bezug auf Impftermine werden oft aktuelle Dokumente wie Personalausweis oder Reisepass gefordert, damit sich die Patienten ausweisen können. Hierzu benötigt man dann Passfotos. Aber auch Bewerbungsfotos sind in diesen schweren Zeiten gefragt, denn einige Arbeitnehmer haben durch die Corona-Krise ihre Jobs verloren und sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Job. Im Fotostudio berate ich meine Kunden gerne und helfe ihnen auch bei der Gestaltung ihrer Bewerbungsmappe. Ich habe da so manchen Tipp parat", verrät die Fotografin.

Im Oktober 1976 ist Andrea Kaufmann mit ihren Eltern Uschi und Fritz Kaufmann von Mannheim nach Adelsheim gezogen. Hier haben sie das Fotogeschäft Foto Cyharz von "Mizzi" Siebert neben dem ehemaligen Geschäft Blumen Biller übernommen. Da das Geschäft expandierte, bezog man im August 1990 die heutigen Geschäftsräume in der Marktstraße 8. Hier sind neben dem Verkaufsraum und einem Fotostudio auch das Rahmenatelier untergebracht.

Andrea Kaufmann erlernte nach der Schule den Beruf der Fotografin in Lauda-Königshofen. Danach stieg sie in den elterlichen Betrieb ein, den sie 2005 übernahm. Auch ihre Eltern waren begeisterte Fotografen und halfen bis ins hohe Alter im Geschäft mit.

Der Schwerpunkt von Foto Kaufmann liegt in der professionellen Fotografie. Hierzu gehören neben Pass- und Bewerbungsfotos auch Familienfotos sowie das Fotografieren von Hochzeiten, Kommunionen oder Konfirmationen. Ein weiteres Standbein ist die Industriefotografie. Andrea Kaufmann hat hier bereits für namhafte Unternehmen aus der Region gearbeitet und hochwertige Fotos von Werkzeugen, Maschinen sowie von Fabrikhallen und -anlagen für Hochglanzprospekte und für die digitale Weiterverarbeitung erstellt.

Am meisten Spaß hat Andrea Kaufmann allerdings bei Fotoshootings mit Familien. Teilweise hatte sie schon fünf Generationen am Set, von denen jede Person ihre eigene Geschichte mitbringe, wie sie begeistert erzählt. Oftmals werden bei diesen Shootings auch noch Porträts gefertigt, und viele junge Familien lassen sich für ihre Eltern und Großeltern ablichten. "Es muss jedoch nicht immer im Studio sein. Die Kunden können jede beliebige Location fürs Fotografieren aussuchen und sich zu Hause oder an ihrem Lieblingsplatz in allen Situationen fotografieren lassen."

Außerdem hat sich Andrea Kaufmann in Zeiten des Lockdowns auf die Restaurierung alter Fotografien spezialisiert. "Egal ob die alten Erinnerungsfotos verblasst sind, Knicke und Flecken haben oder teilweise zerstört sind – man kann die Fotos so bearbeiten, dass teilweise unglaubliche Ergebnisse dabei herauskommen. Viele Leute kommen auch, um Fotos von Verstorbenen zu reproduzieren." Das sei oft schwierig, sagt die Fotografin und gibt den Tipp, dass man schon früh daran denken sollte, sich für die Nachwelt ablichten zu lassen. "Das sollte man sich echt gönnen, und es ist doch auch schön, die Zeitschiene des Lebens bildlich festzuhalten. Doch es gibt auch viele Kunden, die echt tolle Fotos machen und diese dann vergrößern und rahmen lassen."

Zum Beispiel in der Rahmenwerkstatt von Andrea Kaufmann. Ihr Vater Fritz hat die Werkstatt um 1980 gegründet. Von ihm hat sie auch das Handwerk des Bildereinrahmens und das Schneiden von Passepartouts gelernt. "Hier steht den Kunden eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Leisten in Holz und Metall für die Rahmung von Bildern zur Verfügung. Auf Wunsch können auch sogenannte Museumsgläser eingesetzt werden, die den Großteil des UV-Lichts filtern und etwa Gemälde und Fotos vor dem Altern schützen. Außerdem sind diese frei von Spiegelungen. Hier kommt es besonders auf die Beratung der Kunden an. Viele glauben, der Rahmen müsste zum Möbel passen, jedoch ist es viel wichtiger, Farbnuancen aus Bildern und Gemälden aufzugreifen und die passenden Leisten danach auszusuchen. Erst dann kommen die Möbel ins Spiel. Viele Kunden nutzen in Zeiten des Lockdowns derzeit die Möglichkeit, ihr Heim zu verschönen. Bei dieser Gelegenheit wird dann auch das eine oder andere Foto oder Bild neu gerahmt, aber auch Ölgemälde, Aquarelle und Gobelins, die von den Leuten zum Teil selbst hergestellt werden, müssen dann mit dem passenden Rahmen versehen werden", so die Fotografin.

Wie auch ihre Kollegen hat Andrea Kaufmann seit dem erneuten Lockdown im Dezember bis heute keinen Cent an Unterstützung bekommen, was sie sehr bedauert. "Man ist fast schon so weit aufzugeben, weil es an der nötigen Unterstützung fehlt, wobei die Betriebskosten, Versicherungen usw. weiterlaufen, und die Einnahmen aufgrund der Geschäftsschließung ausbleiben. Ein kleiner Lichtblick sind die Kunden, die kommen, um Pass- oder Bewerbungsfotos machen zu lassen, oder die auch das eine oder andere Silberaccessoire kaufen, das ich im Schaufenster ausgestellt habe."

Sie hofft und wünscht sich, wie nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr bald wieder öffnen zu können, wenn auch unter Bedingungen wie die "Zehn-Quadratmeter-Regelung", also dass nur eine begrenzte Anzahl von Kunden in das Geschäft dürfen. Außerdem freut sie sich, wenn Kunden bis zur Wiederöffnung ihre alten Fotos restaurieren oder neu rahmen lassen. Dann kann sie den alten Stücken wieder neues Leben einhauchen.

Derweil widmet sich Andrea Kaufmann der Arbeit in der Rahmenwerkstatt, der Fotoretusche und der Silber-Fotografie. Hierbei handelt es sich um Stücke wie Kerzenhalter, Bilderrahmen, Serviettenringe und vieles mehr. Das "neue Silber", wie sie es nennt, ist anlaufgeschützt, und es gilt, mit den Fotos deren Schönheit zu dokumentieren und die Größenverhältnisse aufzuarbeiten.

> Kontakt:Foto Kaufmann, Marktstraße 8, 74740 Adelsheim, Tel. 06291/1370, Whatsapp 0160/99413665.

> Online-Shop: www.foto-kaufmann.fotograf.de. Auf dieser Seite können die geschossenen Fotos zu Hause ausgesucht und online bestellt werden.

> Terminvereinbarungen für Pass- und Bewerbungsfotos jederzeit per E-Mail an foto-kaufmann@t-online.de oder telefonisch beziehungsweise per Whatsapp.

