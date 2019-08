Adelsheim. (RNZ/pol) Drei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montag kurz vor 14 Uhr zwischen Adelsheim und Leibenstadt, etwa zwei Kilometer hinter dem Adelsheimer Ortsausgang.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein Mercedes von Leibenstadt in Richtung Adelsheim. Von Sennfeld kam ein VW Caddy und wollte in diese Straße einbiegen. Laut Polizei nahm der VW dem Mercedes die Vorgahrt. Aufgrund der hohen Maisstauden war dabei die Sicht zudem beeinträchtigt. In der Folge stießen beide Fahrzeuge heftig gegeneinander.

Der Mercedes, der von einer 50-jährigen Frau gefahren wurde, krachte frontal in die Beifahrerseite des Caddys. Die Caddy-Beifahrerin, deren Alter derzeit noch nicht genau feststeht, wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit schwersten Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Würzburg geflogen.

Der 52-jährige Fahrer des Caddys und die 50-jährige Mercedes-Fahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf circa 50.000 Euro geschätzt. Die umliegenden Feuerwehren waren mit 46 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort.

Der Gemeindeverbindungsweg war für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme bis 17.10 Uhr gesperrt und ist nun wieder frei befahrbar.

Update: 26. August 2019, 17.35 Uhr