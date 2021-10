Adelsheim. (joc) Positive Nachrichten zum Neubau der Eckenberghalle hatte Architekt Nohé bei der Sitzung des Adelsheimer Gemeinderats am Montag in der Festhalle Sennfeld. Demnach kann der Kostenrahmen von 11,7 Millionen Euro eingehalten werden, gleiches gilt für den zeitlichen Rahmen. Nohé: "Die Fertigstellung ist für die letzte Januar-Woche vorgesehen. Ich denke, wir werden diesen Termin hinbekommen!" Auch Bürgermeister Wolfram Bernhardt lobte den guten Baufortschritt: "36 Monate Bauzeit, das ist erstaunlich schnell." Daneben standen im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung noch die Themen Sirenenausstattung und die baldige Großbaustelle "Hergenstadter Straße" besonders im Fokus.

"Wie ist der aktuelle Stand beim Neubau der Eckenberghalle?" Diese Frage wolle man heute beantworten, kündigte Bürgermeister Wolfram Bernhardt an, der dann auch Architekt Nohé nach vorne bat, damit dieser das Gremium auf den aktuellen Stand bringt. Der Architekt dokumentierte den Ausbaustand in Wort und Bild. So sei der Rohbau mit Dach fertiggestellt. Bei der Glasfassade fehle noch die Beschattung. Die Heizung sei bereits in Betrieb, die Wasserleitungen befüllt. Auch die Fenster und Türen seien so weit eingebaut. Die Estricharbeiten seien bis auf das Treppenhaus abgeschlossen. Die beiden Klassenzimmer seien bereits in Betrieb. Auch die Außenanlage sei bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig.

Aktuell seien die Maler-, Verputz- und Fliesenarbeiten in vollem Gang. In der Halle fehlen noch die Sportwand und der Holzschwingboden. Zudem müssten als größere Posten noch die Schlosserarbeiten, die Küchenausstattung und die Bühnentechnik installiert werden.

Trotz teilweise aufgetretener Lieferschwierigkeiten sei er zuversichtlich, dass der geplante Termin in der letzten Januarwoche eingehalten werden kann.

Zu den Gesamtkosten meinte Nohé, dass bislang 6,1 Millionen Euro an Rechnungen bezahlt seien. Die Gesamtkosten wurden mit 11,7 Millionen Euro beziffert. Nohé: "Es sieht so aus, dass wir das hinbekommen werden!"

Nach den Erläuterungen des Architekten kündigte Bürgermeister Bernhardt noch einmal eine Begehung des Gemeinderats an. Auch der Termin für die offizielle Einweihung mit zahlreichen Ehrengästen steht schon fest. Der Bürgermeister nannte hier den Termin 6. Mai 2022.

Um der Entwicklung der Windenergienutzung substantiell Raum zu verschaffen, streben die Stadt Adelsheim und die Gemeinden Roigheim und Schefflenz einen interkommunalen Windpark im Waidachswald unter Einbezug der Gemarkungen aller drei Gemeinden an (siehe hierzu Artikel auf der nächsten Seite). Am Montag beschloss der Adelsheimer Gemeinderat einstimmig die europaweite Ausschreibung einer Konzession zur Projektierung des Windparks.

In Leibenstadt sollen neue Wohnbauflächen erschlossen werden. In der Sitzung am Montag ging es darum, hierfür die Planungsaufträge zu erteilen. Konkret um den Planungsauftrag zur Änderung der Abrundungssatzung bzw. zur Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich "Lange Morgen". Der Grundstückserwerb sei bereits getätigt. Um mit der Planung 2022 beginnen zu können, sei es erforderlich, bereits jetzt ein Ingenieurbüro mit den Planungsleistungen für die Erweiterung der bestehenden Abgrenzungssatzung bzw. zur Aufstellung eines Bebauungsplans zu beauftragen. Der Ortschaftsrat Leibenstadt hatte vorgeschlagen, dass die Planungsleistungen dem Ingenieurbüro IFK in Mosbach übertragen werden sollen, da man mit diesem Büro bereits seit dem Jahr 2000 in der Bauflächenentwicklung in Leibenstadt eng zusammenarbeite und sich so einige Synergieeffekte ergeben würden. Der Fachbeitrag Artenschutz und Umweltplanung soll vom Ingenieurbüro für Umweltplanung Wagner & Simon aus Mosbach erstellt werden. Nach längerer Diskussion, bei der es insbesondere um den Vorrang von ortsansässigen Betrieben bei der Auftragsvergabe ging, erhielten die beiden Mosbacher Büros – wie vom Ortschaftsrat vorgeschlagen – bei zwei Enthaltungen schließlich den Auftrag.