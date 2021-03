Adelsheim. (zij) Die besten Tage hat das ehemalige "Hotel/Restaurant Linde" schon lange hinter sich. Einst zählte die "Linde" zu den besten Adressen in der Region. Sie war vor allem für ihre vorzügliche Gastronomie und gepflegte Gastlichkeit bekannt. Viele Übernachtungsgäste kamen aus der gesamten Republik, aber auch aus dem Ausland, um hier ihre Ferien zu verbringen. Ein eigens gegründeter Fremdenverkehrsverein kümmerte sich seinerzeit liebevoll um die Gäste. Doch auch zahlreiche Geschäftsreisende logierten hier und unternahmen von da aus ihre Tagestouren, um ihre Geschäftspartner in den größeren Städten im Umland zu besuchen. Abends dann kehrten sie in die "Linde" zurück, um ihre Auftragsbücher zu schreiben.

Derzeit bietet eine Bank auf ihrem Immobilienportal das ehemalige Hotel "Linde" als Wohn-Gewerbe-Komplex, teilweise unter Denkmalschutz stehend, zum Verkauf an. Der Verkaufspreis wird hier für das Anlage-/Investmentobjekt auf 1,4 Millionen Euro beziffert.

In der Beschreibung heißt es: Baujahr circa 1900 denkmalgeschützter Teil, 1960 Wohn- und Gewerbeteil, 1984 Gewerbeeinheit. Die zwei zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen haben 777 Quadratmeter und 305 Quadratmeter Nutzfläche. Außerdem gehören zu dem Objekt zwei Wohnungen.

Noch gut erinnert sich der heute 100-jährige Adelsheimer Zeitzeuge Reinhold Haag an die vielen schönen Stunden und die Blütezeit der "Linde" als Ausflugs- und Übernachtungslokal sowie an die hervorragende Gastronomie unter ihren Besitzern Kaibel und Rentschler. Schmunzelnd erzählt Haag von den legendären Stammtischen. Früher verließen die örtlichen Handwerksmeister täglich ihre Werkstatt und trafen sich pünktlich um 11.30 Uhr in der "Linde" zum Frühschoppen, so lange, bis die Frauen zu Hause gekocht hatten. Hier wurde dann über Stadtpolitik gesprochen. Aber auch die zahlreichen Beamten – Adelsheim beheimatete früher zahlreiche Ämter – trafen sich hier regelmäßig zum Stammtisch.

An den Wochenenden kamen namhafte Rennfahrer von Mercedes Benz, um hier ihre Freizeit zu verbringen. Seinerzeit durften sie das nahe gelegene Fischwasser von Familie Kaibel zum Angeln nutzen und abends wurden ihnen die frisch gefangenen Fische in der "Linde" zubereitet. Nicht zu vergessen sind auch die Prunksitzungen der "Gäässwärmerzunft", die immer an zwei Terminen stattfanden, weil der Saal sonst zu klein gewesen wäre. Oder die Theaterabende der Theatergruppe und die Winterveranstaltungen des Gesangvereins, so Reinhold Haag. Zur "Linde" gehörte auch der nahe gelegene Felsenkeller, wo sonntags Kapellen spielten und im Biergarten gefeiert und getanzt wurde.

Heimatautor Albert Rückert erinnert sich als Zeitzeuge ebenfalls gerne an die Stammtische in der "Linde", sowohl in den frühen Abendstunden beim Dämmerschoppen als auch besonders der Frühschoppen an den Sonntagen. Am runden Tisch, der unweit von der Theke stand, waren alle wesentlichen Leute des Städtchens, oder die sich dafür hielten, vertreten. Hier wurden Weltpolitik und Gemeindepolitik gleichermaßen mit deftigen Kommentaren gewürzt und mit witzigen Zutaten versehen abgehandelt. Kaum zu glauben, wie viele Gäste an diesem runden Tisch Platz hatten. Man saß zum Teil in Zweierreihen, Hauptsache war, man konnte sein Bierglas noch auf den Tisch stellen.

Eindrucksvoll beschreibt Albert Rückert in seinem Buch "Adelsheim früher und heute" die Geschichte des "Hotels Linde": Das 1799 außerhalb der Stadtmauer am oberen Tor und am Fuße des Tanzberges im Fachwerkstil erbaute Gasthaus "Zur Linde" war bis 1866 im Besitz der Gastwirts- und Brauereifamilie Schilling. Erbaut wurde dieses Haus von Wolfgang Albrecht Schilling, Metzger und Ochsenwirt. Familie Schilling bot den Durchreisenden Gastlichkeit und eine Herberge. Das außergewöhnlich gut geführte Haus wurde über drei Generationen von der Familie Schilling bewirtschaftet. In der Nachfolge erwarb Heinrich Schäfer das Anwesen, dem Peter Burkhart aus Mannheim folgte.

Die nächsten Eigentümer des Gasthauses und Hotel "Zur Linde" waren dann die Familien Kaibel, auch sie setzten ganz im Sinne ihrer Vorgänger den von gutem Bürgertum geprägten Stil des Hauses fort. Das Hotel "Zur Linde" mit zahlreichen Gästebetten hatte besonders in den Sommermonaten sehr viele Gäste und zählte, der Tradition verpflichtet, zu den besten Adressen jener Zeit. Von einem ganz schweren Schicksalsschlag getroffen wurde die Familie Kaibel durch den Verlust gleich beider Söhne Herbert und Erhard im Zweiten Weltkrieg, so dass der Hotelbetrieb aus der Familie heraus keinen Nachfolger mehr hatte. Es waren die Söhne der Eheleute Adolf und Lina Kaibel geborene Egner. Zusammen mit Karl Kaibel, einem unverheirateten Bruder von Adolf Kaibel, führten sie das Hotel bis zu ihrem altersbedingten Ausscheiden.

Der Nachfolger der Kaibels war dann zunächst einmal als Pächter Hermann Greiner, Küchenchef des Genossenschaftsheimes in Neckarsulm, mit seiner Familie. Er führte das Hotel "Zur Linde" von 1953 bis 1958. Nach dem Weggang von Greiner übernahmen die Kaibels noch einmal etwa ein Jahr lang die Führung des Hotels, ehe im Jahr 1959 Günter Rentschler, Küchenchef auf dem Wartberg in Heilbronn, mit seiner Familie das Hotel "Zur Linde" zunächst als Pächter übernahm.

Im Jahr 1961 hat Günter Rentschler mit seiner Frau das gesamte Anwesen des Hotels "Zur Linde" gekauft. Es ist sicherlich nicht übertrieben, das Hotel "Zur Linde" in dieser Zeit als außergewöhnlich positiv prägendes Aushängeschild für Adelsheim zu bezeichnen. Die Herren Greiner und Rentschler waren Meister ihres Fachs. Ganz besonders die Küche bot Außergewöhnliches. Das auch hervorragend geschulte Bedienungspersonal trug ebenfalls zum guten Ruf des Hotels "Zur Linde" bei.

Gerne erinnert sich Albert Rückert an den wunderschönen, legendären Lindensaal, wo eigentlich alle wesentlichen Veranstaltungen des Städtchens abgehalten wurden. Das Hotel "Zur Linde" an einem herrlichen Platz mitten in der Stadt, an der Kreuzung zweier wichtiger Straßen, sowie einer kleinen Anlage mit Springbrunnen und Bänken unter einer mächtigen Platane gelegen, erfreute gleichermaßen Herz und Sinne, sowohl der Gäste als auch der Einheimischen. Der gegenüberliegende Wasserfall mit Blick in den Park der Freiherren von Adelsheim, aufs Adam’sche Schlösschen sowie die Mühle von 1526 rundeten das Gesamtbild um das Hotel "Zur Linde" ab.

Der Besitzer des Hotels "Zur Linde", Günter Rentschler, verkaufte, da er keinen Fachmann als Nachfolger fand, im Jahre 1982 das gesamte Anwesen an einen Investor. In der Folge wurde die "Linde" umgebaut, ein Teil wurde zu einem Supermarkt, darunter fiel auch der Saal, und ein anderer Teil sollte weiterhin als Gastronomiebetrieb genutzt werden. Doch die Gasträume wurden von immer wieder wechselnden Besitzern übernommen und konnten nie mehr an die große Vergangenheit früherer Tage anknüpfen.

Besonders viele ältere Adelsheimer trauern bis heute dem Verlust dieses traditionsreichen Gastronomiebetriebes nach und viele wünschen sich, dass das ehemalige "Hotel Linde" wieder mit Leben erfüllt wird und mit einer ansprechenden Gastronomie zum Genießen und Verweilen einlädt.