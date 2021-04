Adelsheim. (ahn) Für die einen ist er ein Dorn im Auge, der die Landschaft und Felder zerstört, für die anderen ist er ein willkommener Teil der Natur. Keine Frage: Der Biber polarisiert. Heimisch ist er seit einiger Zeit auch in und um Adelsheim. Eine besondere Bleibe hat er am Eglisee zwischen Wemmershof und dem Histotainment-Park "Adventon" gefunden. Wir haben uns diesen Bibersee mit Helmut Haber, dem Vorsitzenden des Nabu Bauland Süd, der elf Städte und Dörfer betreut, einmal näher angeschaut.

"Warum sich der Biber ausgerechnet den Eglisee ausgesucht hat, ist nicht zu erklären", meint Haber. Denn das Verwunderliche an der ganzen Geschichte: Weit und breit gibt es keine größeren Gewässer, die Seckach und die Kirnau liegen einige Kilometer entfernt. Der Nager musste also einen ganz schön langen Weg auf sich nehmen, um an diesen See zu gelangen, was auch den Experten verwundert: "Wie weit die Biber gelaufen sind, das ist schon Wahnsinn."

Doch anscheinend hat sich der weite Weg für den Nager gelohnt. "Hier ist es optimal für ihn", erklärt der Nabu-Vorsitzende. Denn der See steht unter Naturschutz, und der Biber hat hier auch Platz und Ruhe.

Die Mitarbeiter des Adelsheimer Bauamts beseitigen regelmäßig die Spuren, die der Biber auf seinem Weg hinterlassen hat. Fotos: Andreas Hanel / Janek Mayer / Stadt Adelsheim

Dass der Eglisee gewissermaßen ein Geheimtipp für die Nager ist, zeigt auch, dass sich hier inzwischen drei Biberpaare angesiedelt haben, die das Gebiet um den See in Beschlag genommen haben, wie Haber informiert. Der erste Biber sei vor etwa sechs bis acht Jahren an den Eglisee gekommen.

Was allerdings verwunderlich und wiederum nicht erklärbar ist: Die Nager haben hier keinen Damm gebaut. Baumaterial dazu wäre genügend vorhanden. Um den See steht eine Vielzahl an Bäumen, von denen die Biber auch schon einige angenagt beziehungsweise gefällt haben. Besonders Weiden seien dabei attraktiv für die Tiere. "Die schmecken einfach am besten", erklärt Haber.

Was ebenfalls auf der Speisekarte der Nager steht, ist Mais – sehr zum Leidwesen der Landwirte, denen dadurch Ernteverluste entstehen. Und nicht nur das: Auch die an den Eglisee angrenzenden Ackerflächen werden durch die Baumfällaktionen des Bibers in Mitleidenschaft gezogen.

Haber zeigt zwar für den Ärger der Landwirte Verständnis, doch ist er auch davon überzeugt, dass man der Natur Platz lassen müsse. "Wir müssen der Natur wieder etwas zurückgeben. Ansonsten wird es immer schlimmer, wie man ja gerade etwa am Insektensterben sieht."

Und "der Natur etwas zurückgeben", bedeutet nicht, seinen Müll in den Wäldern abzulagern. Auch am Eglisee liegen in regelmäßigen Abständen achtlos weggeworfene Gegenstände auf dem Boden. Haber findet für das verantwortungslose Verhalten von Müllsündern deutliche Worte: "Diesbezüglich müsste die Politik die Gesetze verschärfen."

Der Nabu-Vorsitzende hat die Biber am Eglisee schon öfter beobachten können. Dafür muss man allerdings früh aufstehen. "Die Biber halten sich tagsüber im Wasser auf und kommen im Normalfall nur nachts heraus." Biber seien auch wegen der Bedrohung durch ihre natürlichen Feinde sehr vorsichtig. Da es allerdings Luchse und Co. am Eglisee nicht gibt, kann sich das Nagetier hier frei entfalten – und für Nachwuchs sorgen.

"Zwei bis vier Jungen bekommen Biber", erklärt Haber. Diese müssten sich dann später zwar einen neuen Ort suchen, doch "die Zahlen gehen auch hier in Zukunft wahrscheinlich weiterhin nach oben."

Das gilt auch für den Marderhund, der hier inzwischen wieder heimisch ist und sechs bis zehn Jungen bekommt, wie der Naturexperte berichtet. Der Marderhund kommt jetzt aus Sibirien zu uns und ist ein Allesfresser. "Er ist ein Räuber, wie er im Buche steht", so der Naturexperte. Allerdings werde er in der Öffentlichkeit nicht so sehr wahrgenommen, da man ihn kaum zu Gesicht bekommt.

Ein weiteres Tier, das in unseren Gefilden seit einigen Jahren wieder heimisch ist, ist der Silberreiher, von denen bei unserem Besuch etliche auf einer Wiese in der Nähe des Eglisees zu sehen sind. "Es ist zu beobachten, dass einige wärmeliebende Vogelarten wie eben der Silberreiher, die auch aus landwirtschaftlichen Gründen aus unseren Breiten verschwanden, aufgrund des Klimawandels wieder zu uns kommen", so Haber.

Doch zurück zum Biber. Den gibt es nämlich nicht nur in der ruhigen, beinahe menschenleeren Umgebung des Eglisees. Vielmehr hat er auch schon den Weg nach Adelsheim gefunden, wie Bauamtsleiter Stefan Funk, der mit seinen Kollegen zum Teil für die Beseitigung der Biberschäden verantwortlich zeichnet, berichtet: "Die Schäden, die der Biber verursacht, sind vor allem zwischen Sennfeld und Adelsheim." Doch damit noch nicht genug. Denn inzwischen ist der Biber entlang der Seckach schon weiter Richtung Stadtmitte gezogen – genauer: "bis in den Bereich am evangelischen Gemeindehaus", wie Funk erklärt.

Dass der Nager bereits in sozialisierte Gebiete vordringt, stößt nicht nur auf Begeisterung. Auch Bürgermeister Wolfram Bernhardt sitzt bei diesem Thema zwischen zwei Stühlen: "Als Naturfreund bin ich einerseits froh, dass der Biber da ist, aber andererseits bin ich auch gespannt, wie man künftig mit dem Biber umgehen soll."