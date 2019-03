Adelsheim. (joc) Wie erst jetzt bekannt wurde, gab es bereits am Freitag, 1. März, einen Todesfall in Adelsheim. Gegen 17 Uhr wurde ein 47-jähriger polnischer Staatsangehöriger in der Nähe eines Supermarkts im Adelsheimer Industriegebiet bewusstlos aufgefunden. Der sofort hinzu geeilte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die anschließenden vorgenommenen medizinischen Untersuchungen diagnostizierten einen natürlichen Tod.

Wie die Kriminalpolizei am Donnerstag auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung noch einmal bestätigte, könne mit Sicherheit ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Hierfür hätten die Untersuchungen keinerlei Hinweise ergeben.