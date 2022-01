31 neue Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie vier Bauplätze für Mehrfamilienhäuser entstehen künftig im neuen Baugebiet „Steinäcker rechts“ in Adelsheim. Derzeit laufen die Kanalarbeiten. Das Baugebiet befindet sich am Ortsausgang von Adelsheim auf der rechten Seite in Richtung Hergenstadt. Foto/Repro: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) Bereits im November 2019 fasste der Adelsheimer Gemeinderat den Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplans "Steinäcker rechts" in Adelsheim. Das hiesige Ingenieurbüro Sack & Partner war mit dem Konzeptentwurf beauftragt worden.

Zum Hintergrund: Im Neubaugebiet "Heidelberg – Zaunäcker II" stehen keine Bauplätze mehr zum Verkauf. Die Erschließung des neuen Baugebiets, das am Ortsausgang von Adelsheim auf der rechten Seite in Richtung Hergenstadt liegt, wird im zweiten Quartal beginnen. Im Vorfeld der Erschließungsmaßnahmen finden derzeit Kanalbauarbeiten in der Hergenstadter Straße statt.

Auf einer Fläche von rund drei Hektar sind dann 35 Bauplätze geplant, wobei 31 Ein- und Zweifamilienhäuser sowie vier Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Interessant werden dürfte hierbei die Vergabepraxis für die Bauplätze, wobei im Gemeinderat im September 2021 einstimmig beschlossen wurde, dass ein Verfahren zur Bauplatzvergabe eingeführt werde, denn es liegen bereits mehr Anfragen vor, als Bauplätze zur Verfügung stehen. Einig war man sich im Rat schnell, dass man ein möglichst gerechtes Verfahren anwenden wolle. Eine Entscheidung über das Vergabeverfahren will das Gremium in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr am 31. Januar fällen.

Der Start des Bewerbungszeitraums soll voraussichtlich im März oder April 2022 erfolgen. Die Dauer der Bewerbungsfrist wird vom Gemeinderat noch festgelegt, danach erfolgen Auswertung und Beschluss des Gemeinderats über die Bauplatzzuteilung. Im Anschluss kann der Verkauf der Bauplätze beginnen.

Über 30 neue Bauplätze für Adelsheim

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) wird auf 31 Bauplätze auf maximal zwei WE bei Einzelhäusern und eine WE je Doppelhaushälfte bei Doppelhäusern beschränkt. Um den Bedarf an Mehrfamilienwohnhäusern zu decken, wird die Anzahl der Wohneinheiten für vier nördliche Bauplätze auf sechs Wohneinheiten festgesetzt. Die Firsthöhe bei Flachdächern wurde für diese vier Baugrundstücke von 7,50 Meter auf neun Meter bei einer Bebauung ab fünf Wohneinheiten erhöht. Mit dieser Erhöhung ist die Möglichkeit der Schaffung von Penthouse-Wohnungen ohne Erhöhung der Anzahl der Vollgeschosse gegeben. Als Dachformen sind alle Dachformen einschließlich Flachdach, auch als Gründächer, mit einer Dachneigung von 0 bis 45 Grad zugelassen, um dem modernen Charakter der heutigen Bebauung Rechnung zu tragen.

Um eine aufgelockerte ländliche Bauweise zu erreichen, wurde die offene Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern festgesetzt. Mit den durchgängigen Baugrenzen wird den Bauherren ein flexibler, großzügiger Spielraum der Bebauung ermöglicht. Die Anordnung der Baugrenzen erfolgte in paralleler Ausrichtung zu den Grundstücks- und Straßengrenzen. Sie wurden entsprechend der Grundstücksgrößen großzügig gestaltet.

Viel Rücksicht wird bei der Planung des neuen Baugebiets auch auf den Umweltschutz genommen. Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind als Grünflächen oder gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die Befestigungen von Stellplätzen, Grundstückszugängen und Zufahrten sind mit einem wasserdurchlässigen Belag auszustatten. Pro Grundstück ist ein Solitärbaum zu pflanzen.

Zum Schutz der ökologischen Leistungs- und Funktionsfähigkeit ist die Anlage von Schottergärten nicht zugelassen. Außerdem ist bei der äußeren Gestaltung zur Anpassung an die umliegenden Baugebiete und an die landwirtschaftlichen Flächen und somit zur Einbettung in das Landschaftsbild die Verwendung leuchtender und reflektierender Materialien und Farben an den Gebäuden unzulässig. Der Einbau von Sonnenkollektoren und Fotovoltaikanlangen ist davon ausgenommen. Begrünte Dächer werden ausdrücklich zugelassen.

Die erforderliche verkehrstechnische Anbindung erfolgt mit zwei Zufahrten von der "Hergenstadter Straße" aus. Innerhalb des Baugebiets erfolgt die Erschließung über eine Ringstraße sowie einer Stichstraße (siehe Plan). Für eine fußläufige Verbindung in den Ortskern wird im Bereich der Planstraße ein zusätzlicher Gehweg gebaut. Die Stichstraße erhält eine Wendeanlage. Zur Naherholung wird ein Fußweg in südliche Richtung geplant, der an einen bestehenden Fußweg ins Waldgebiet "Essigklinge" anschließt.

Das Baugebiet soll an den bestehenden Kanal in der Hergenstadter Straße angeschlossen werden. Bei der Erschließung werden rund 600 Meter Straße sowie Kanal- und Wasserleitungen neu hergestellt. Im Zuge der Erschließung werden zudem noch Förderleitungen der Bodenseewasserversorgung und Wasserversorgung Bauland mit umgelegt. Die Telekommunikationsleitungen sollen für ein schnelles Internet in Glasfaser ausgeführt werden. Die Erschließungsarbeiten sollen bis zum Frühjahr 2023 abgeschlossen sein.