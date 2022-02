Adelsheim. (ahn) "Ich habe eine Woche lang nicht gewusst, ob meine Familie überlebt hat", berichtete Veronia Ost, die in Adelsheim ein Massagestudio betreibt, Anfang des Jahres. Drei Wochen zuvor, am 16. Dezember, war der Taifun "Rai" mit knapp 200 Kilometern pro Stunde über die Philippinen gefegt, wo ihre Familie in einem kleinen Dorf namens Moalboal lebt. Glücklicherweise haben alle ihrer Familienmitglieder den Tropensturm, der mindestens 375 Todesopfer forderte, überlebt. Doch "Rai" hatte eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, es fehlte vor allem an Essen und Trinken. Deshalb hat Ost ein Spendenkonto eingerichtet. Dabei kamen 1530 Euro zusammen, von denen sie nun 58 Säcke Mais kaufte, die vor Kurzem bei ihrer Familie ankamen.

"Ich hatte mich für Mais entschieden, weil er gesünder, nahrhafter und preiswerter als Reis ist", erklärt sie. Nachdem der Lkw mit den Maissäcken bei ihrer Familie angekommen war, halfen sofort alle mit, den Mais aufzuteilen.

Doch die Nahrungsmittellieferung kam nicht nur Osts Familie zugute. "Wie ein Lauffeuer sprach es sich schnell in der Nachbarschaft herum, dass eine Spende aus Deutschland eingetroffen ist", erzählt sie. "Viele Hilfsbedürftige kamen von nah und fern. Manche nahmen sogar lange Fußmärsche auf sich."

Der Mais wurde an Hilfsbedürftige, die zum Teil lange Fußmärsche auf sich nahmen, verteilt. Foto: privat

Natürlich freuten sich alle über die Hilfe, die sie dankend annahmen. Besonders die Kinder "waren sehr glücklich, weil sie gleich vor Ort etwas zu essen bekamen", berichtet Ost.

Sie selbst ist auch glücklich: "Dank der direkten Hilfe ohne große Umwege und Zwischenorganisationen kam das Geld schnell und vollständig an." Mit der Spende konnte 123 Familien geholfen werden. "Nicht nur meiner Familie, sondern auch vielen Nachbarn, Freunden und Bekannten", zeigt sich Ost erfreut. Dementsprechend galt ihr Dank – auch im Namen der Opfer auf den Philippinen – allen Spendern und Beteiligten.

Allerdings ist die Not in den vom Tropensturm heimgesuchten Gebieten immer noch groß. "Es wäre wichtig, dass die Spendenaktion weitergehen würde, da noch viel Hilfe benötigt wird. Die Menschen brauchen immer noch Unterstützung, denn mit nur einer Aktion können die Probleme leider nicht gelöst werden", so Veronia Ost.

Info: Spendenkonto: Veronia Ost, IBAN: DE61.6745.0048.1001.6913 26, Verwendungszweck: "Spende Philippinen"