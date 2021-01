Von Rüdiger Busch

Buchen. Seit einer Woche ist in Baden-Württemberg wieder Schule – nicht wie gewohnt in den Klassenräumen, sondern von zu Hause aus. Wie funktioniert dieser sogenannte Fernlernunterricht? Wir haben uns an der Abt-Bessel-Realschule (ABR) mit Schulleiterin Monika Schwarz, ihrem Stellvertreter Magnus Brünner sowie den Lehrerinnen Sandra Heller und Sonja Mackert unterhalten, aber auch bei Eltern und Schülern nachgefragt. Die Antwort: Das Lernen auf Distanz funktioniert erstaunlich gut. Aber: Fernlernunterricht kann so gut sein, wie er will. Den direkten Austausch zwischen Lehrer und Schüler und die persönlichen Kontakte auch innerhalb der Klassengemeinschaft kann er nicht ersetzen.

Zwar hat das Kultusministerium den Rahmen für den Fernlernunterricht gesetzt – mit Leben erfüllt wird er aber vor Ort, wo die Kollegien Konzepte entwickeln und perfektionieren, stellt Sonja Mackert heraus. Das an der ABR verwendete Programm "Microsoft Teams" stand ursprünglich nicht auf der Empfehlungsliste des Kultusministeriums. Aufgrund vieler positiver Erfahrungen aus der Praxis kann es nun aber in einer Pilotphase an den Schulen eingesetzt werden. An der ABR fallen die Erfahrungen durchweg positiv aus, wie Monika Schwarz berichtet: "Es ist stabil und verlässlich, und es bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten."

Durch die Kombination mit den Office-Programmen sind die Einsatzmöglichkeiten in der Tat so vielfältig, dass "Teams" wohl auch noch zum Schulalltag der ABT gehören wird, wenn das Virus eines Tages – hoffentlich – verschwunden ist. Sandra Heller stellt auf dem Tablet einige Besonderheiten von "Teams" vor wie etwa den digitalel Tafelanschrieb: "Damit lassen sich beispielsweise parallel Präsenz- und Fernunterricht ermöglichen."

Dass sich die Lehrer schon früh mit dem Programm beschäftigt haben und zudem die Zeit nach dem ersten Lockdown intensiv dafür genutzt haben, das Konzept für den Fernlernunterricht zu entwerfen, davon profitieren jetzt die rund 550 Schüler und das 44-köpfige Lehrerkollegium gleichermaßen.

Die Schule hat die Lizenzen für das Programm erworben und stellt sie den Schülern kostenfrei zur Verfügung. Diese können "Teams" zuhause auf bis zu fünf Endgeräten nutzen. Im Oktober fand an der ABR ein Probelauf statt: Alle Klassen trafen sich gleichzeitig mit ihren Klassenlehrern zur Videokonferenz. Die Generalprobe glückte, das Programm war auch bei so vielen Nutzern stabil.

Nun ist der "Ernstfall" eingetreten: Die Schüler bekommen an der ABR sonntagabends ihren Wochenplan mit Arbeitsaufträgen zugestellt. Der Stundenplan des Präsenzunterrichts spiegelt sich darin eins zu eins wider. Auch die Sportstunden fallen nicht aus: Neben Theorie stehen Bewegungsübungen auf dem Programm – als Therapie gegen das permanente Sitzen und den drohenden Bewegungsmangel im Lockdown. Die Anwesenheit der Schüler wird überprüft, und die Lehrer können auch nachvollziehen, wer wann auf welche Arbeitsblätter zugreift.

Anders als man sich das vielleicht vorstellen würde, wird der Fernunterricht nicht als Dauer-Videokonferenz durchgeführt. Wie Sandra Heller erläutert, werden die Kameras der Schüler nur in bestimmten Unterrichtssituationen zugeschaltet. Und auch so müssen die Schüler nicht die ganze Zeit in ihr Tablet schauen, sondern sie erledigen auch Aufgaben von Arbeitsblättern oder aus dem Buch. Bei Fragen stehen die jeweiligen Lehrer während der digitalen Unterrichtsstunde ständig zur Verfügung.

Im Vergleich zum ersten Lockdown im Frühjahr funktioniere der Fernunterricht nun deutlich besser, sind sich die Lehrer einig. Kein Wunder: Damals fehlte die Zeit, sich auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten. Und zwar nicht nur für die Lehrer: "Ein Tablet oder ein Laptop als Arbeitsgerät zu benutzen, das war für viele Schüler Neuland", sagt Monika Schwarz. Beim Blick auf die Fähigkeiten der Digital Natives im Umgang mit ihren elektronischen Geräten überrascht diese Feststellung. Es ist aber ein Unterschied, ein Smartphone für die private Kommunikation und zur Unterhaltung einzusetzen, oder E-Mail-Anhänge zu bearbeiten. Diesen Lernprozess hätten die Schüler aber mit bemerkenswerter Geschwindigkeit vollzogen: "Inzwischen weisen uns die Schüler auf hilfreiche Funktionen des Programms hin, die wir noch gar nicht kannten", erzählt Sonja Mackert und lacht.

"Wir haben uns als Schule weiterentwickelt und gemeinsam ein Konzept entwickelt, das funktioniert, das verlässlich und einheitlich ist", betont Schulleiterin Monika Schwarz. Auch die Lehrer sind inzwischen deutlich besser gewappnet: "Wir haben uns in den Monaten des Präsenzunterrichts auf den Notfall vorbereitet", unterstreicht Sandra Heller. Und dieser Notfall ist – wie leider zu erwarten war – kurz vor Weihnachten eingetreten.

Das Kollegium profitiere zudem davon, dass die ABR bereits 2019 einheitliche Lehrertablets angeschafft hat: "Das ermöglicht einen engen Austausch untereinander und gegenseitige Hilfestellung", weiß Sonja Mackert. Damals war noch nicht abzusehen, wie wichtig diese Geräte für die tägliche Arbeit einmal werden würden.

Bei aller Freude über die gute Entwicklung ist den Lehrern eines klar: "Fernlernunterricht ist eine Riesen-Herausforderung für alle Beteiligten – gerade auch für die Eltern", weiß Sonja Mackert aus eigener Erfahrung. Monika Schwarz kann ihr da nur zustimmen: "Vor allem für Eltern mit mehreren Kindern, die dann auch noch verschiedene Schulen besuchen, ist es mitunter schwierig." Denn dann müssen die zu Hause im Extremfall mit verschiedenen Systemen und Programmen zurechtkommen.

"Wir können Fernlernunterricht auf einem hohen Niveau anbieten", betont Magnus Brünner. "Aber es ist und bleibt ein Notprogramm. Das beste Konzept kann nie den Unterricht ersetzen, den wir kennen und schätzen." Das sehen auch seine Kolleginnen so: "Die Schüler fehlen einfach, ich vermisse den persönlichen Kontakt, das soziale Miteinander", sagt Sandra Heller.

Sonja Mackert denkt gerade auch an die schlechteren Schüler. Ihnen zu helfen und sie zu unterstützen, sei aus der Ferne schwieriger: "Ich befürchte, dass die Schere zwischen den guten und den weniger guten Schülern weiter auseinandergehen könnte."

Problematisch sei der fehlende Präsenzunterricht auch für Schüler, die aufgrund ihrer persönlichen Situation auf besondere Unterstützung angewiesen sind. Deshalb hält Monika Schwarz die Schulsozialarbeit – trotz geschlossener Schule – weiterhin für unverzichtbar: "Sonst haben diese Schüler niemand mehr, an den sie sich wenden können." Die Schulsozialarbeiter seien per Mail ständig erreichbar, deshalb sollte es für sie keine Kurzarbeit geben.

Am Ende des Gesprächs wird eines klar: Der Fernlernunterricht kann gut funktionieren, aber er kann den echten Unterricht nicht ersetzen. Deshalb freuen sich die Lehrer auf den Tag, an dem die Schüler in die Klassenräume zurückkehren. Sonja Mackert bringt es auf den Punkt: "Mir fehlt vor allem eins im Online-Unterricht: Das gemeinsame Lachen mit meinen Schülern!"

Info: Angesichts der guten Erfahrungen wird die ABR das Programm "Teams" auch für den Elternsprechtag im Februar einsetzen. Die Gespräche mit den Lehrern finden als Videoanrufe statt. Die Informationsveranstaltung für die Eltern der Viertklässler soll durch einen virtuellen Rundgang ersetzt werden.