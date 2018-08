A81/B292/Ravenstein. (pol/rl) Fast einen Unfall verursacht hat ein rücksichtsloser Mercedes-Fahrer am Freitagnachmittag. Gegen 16.30 Uhr war eine 43-Jährige Mini-Cooper-Fahrerin auf der Autobahn A81 unterwegs. An der Anschlussstelle Osterburken ordnete sie sich an der Einmündung zur Bundesstraße B292 nach rechts in Richtung Buchen ein. Hinter ihr ordnete sich ein offenbar ungeduldiger Mercedes-Fahrer ein, der auch abbiegen wollte.

Als das Einfahren auf die Bundesstraße möglich war, fuhr die Mini-Fahrerin los. Gleichzeitig machte der Mercedes hinter ihr einen "Kavalierstart", raste links am Mini vorbei und scherte so kurz vor dem Wagen wieder ein, dass die Frau eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Halter des Mercedes ist der Polizei bekannt, allerdings werden noch weitere Zeugen gesucht. Der "Kavalierstarter" war in einem silbernen C-Klasse-Mercedes mit "BB"-Kennzeichen unterwegs. Insbesondere der Fahrer eines VW Passat, der an der Einmündung hinter dem Mercedes stand, soll sich bei der Polizei melden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der 06281/9040 entgegen.