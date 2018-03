Auf dem neuen Weg in Hemsbach, neben der Kreisstraße, in Richtung Nordbahnhof, können Fußgänger, Wanderer und Radler gefahrlos den Nordbahnhof erreichen. Foto: Jürgen Häfner

Osterburken-Hemsbach. (er) Bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung informierte Groß über die geplante Installation eines öffentlichen Wlan. Außerdem wurde mit Freude zur Kenntnis genommen, dass mit einem warmen Mittagessen das Serviceangebot im Kindergarten erweitert werden konnte.

Eingangs stellte der Ortsvorsteher den Bauantrag Einfamilienhaus vor, dem zugestimmt wurde. Die Nachfrage nach den letzten Bauplätzen sei groß, und man sei guter Dinge, dass diese auch rasch bebaut werden, so Groß.

Der Ortsvorsteher zeigte anschließend die geplanten Bereiche auf, die mit einem öffentlichen Wlan versorgt werden sollen. Durch den Wegfall der "Störerhaftung" habe man nun ganz andere Möglichkeiten, erklärte der Ortsvorsteher. Die Hauptverteilung gehe von dem vorhandenen "DSL-Router" am Gemeindehaus aus und versorge die wichtigsten Bereiche.

Durch das öffentliche Wlan erhoffe man sich eine weitere Aufwertung der Infrastruktur und eine bessere Nutzung des Brunnenplatzes und der öffentlichen Plätze. Da der Ortskern mehr oder weniger in einem mobilen Funkloch liege, biete sich diese Art der Kommunikation an, stellte der Ortsvorsteher fest. Nach reger Diskussion wurden die festgelegten Bereiche durch den Ortschaftsrat einstimmig festgelegt.

Die Gefahr für Fußgänger und Schüler, die auf der Kreisstraße in Richtung Nordbahnhof gingen, sei mit der Fertigstellung des neuen Gehwegs, neben der Kreisstraße, gebannt, erklärte der Ortsvorsteher. Die Arbeiten seien vom Bauhof der Stadt Osterburken soweit abgeschlossen.

Die Sanierungsarbeiten am Heuweg seien ebenfalls soweit abgeschlossen. Die Arbeiten wurden durch die Firma "STM" aus Malsch ausgeführt, wobei zweilagig Bitumen mit Edelsplitt aufgebracht wurde. Die ausführende Baufirma habe - wie von der Ortschaftsverwaltung bereits seit längerer Zeit gefordert - eine Spritzdecke vom Bereich der Hohen Steige (Ende der geteerten Straße) bis zum Beginn Eichwald aufgebracht. Man erhoffe sich dadurch eine bessere Anbindung, da die in der Vergangenheit durchgeführten Maßnahmen nur kurzfristige Verbesserungen gebracht hätten. Die Anschlussbereiche am Heuweg, sowie am Radweg, würden jetzt im Nachgang mit einer Tragdecke, Ende September/Anfang Oktober, verbaut, gab Groß bekannt.

Im Anschluss informierte der Ortsvorsteher über die Einteilung der Wahlvorstandschaft zur Bundestagswahl, am 24. September sowie über den Sachstand der Arbeiten am neuen "Familienplatz". Der Platz, der zum großen Teil in Eigenleistung erstellt werden solle, müsse noch durch den Bauhof mit einigen Basisarbeiten vorbereitet werden. Danach könne man mit den Gestaltungs- und Pflasterarbeiten beginnen.

Groß zeigte sich erfreut darüber, dass der Wunsch der Eltern der Kindergartenkinder, ein warmes Mittagessen anzubieten, erfüllt werden konnte. Für die Gemeindeküche (Gemeindesaal) sind zwei stehende Kuchentheken und ein Getränkekühlschrank bestellt worden. Am Kinderspielplatz wurde ein neues Spielhäuschen aufgebaut. Die Spiellandschaft für den Kindergarten und die Öffentlichkeit sei damit auf dem neuesten Stand. Im Neubaugebiet "Am Eber" wurde eine Waldliegebank aufgestellt und am Grillplatz wurden durch Bauhofmitarbeiter die Bänke und die Feuerstelle komplett erneuert. Zum Abschluss gab der Ortsvorsteher noch bekannt, dass der am 1. Juli ausgefallene Familientag nächstes Jahr durchgeführt werden soll.