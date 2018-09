Der Zirkuselefant "Baby" verletzte in den frühen Morgenstunden des 13. Juni 2015 einen Passanten in der Straße "Am Ring" so schwer, dass er wenig später starb. Foto: Nadine Slaby

Von Alexander Rechner

Buchen. Der tödliche Angriff der Elefantenkuh "Baby" (auch bekannt als "Benjamin") auf den 65-jährigen Rentner Alexander H. in den frühen Morgenstunden des 13. Juni 2015 in der Straße "Am Ring" ist seit Herbst vergangenen Jahres juristisch aufgearbeitet. Die Akte ist geschlossen, der Zirkusdirektor wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt und musste eine Geldstrafe von 3150 Euro bezahlen. Wie die Tierrechtsorganisation Peta nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat sie einer Buchener Augenzeugin eine Belohnung von 5000 Euro für deren Hinweise gezahlt.

Die Zeugin, von der bislang der Öffentlichkeit nichts bekannt war, hat laut Peta nur wenige Minuten vor dem Angriff auf den 65 Jahre alten Mann beobachtet, wie die Elefantendame in Begleitung einer mit dem Tier vertrauten Person außerhalb des Zirkusgeländes umhergelaufen ist. "Von der Dame haben wir erst durch die umfassenden Ermittlungsakten erfahren, die wir kurz vor Weihnachten von der Staatsanwaltschaft Mosbach erhalten hatten", erläuterte Peter Höffken, Fachreferent für Tiere in der Unterhaltungsbranche bei Peta, auf RNZ-Nachfrage.

Auch die Staatsanwaltschaft Mosbach bestätigte gestern, dass es die Zeugin gibt. "Die Dame war uns schon länger bekannt und aktenkundig", erklärte Erster Staatsanwalt Hansjörg Bopp im Gespräch mit der RNZ. Nach übereinstimmenden Informationen der Tierrechtsorganisation Peta und der Mosbacher Staatsanwaltschaft konnte sie die Kleidung der Begleitperson beschreiben.

Polizeibeamte hatten daraufhin den Zirkus durchsucht und in der Tat die von ihr beschriebenen Kleidungsstücke gefunden. "Diese konnten jedoch keinem Mitarbeiter konkret zugeordnet werden. Eine Identifizierung war nicht möglich", erläuterte der Erste Staatsanwalt. Die Indizien seien zu schwach gewesen.

Mit der Aussage der Frau waren nach Darstellung von Peta die Vorwürfe des Zirkusbetreibers ad acta gelegt, wonach Tierschützer den Elefanten nachts aus seinem Gehege befreit haben sollen. "Erst die Aussage der Augenzeugin brachte die Wende", sagte Höffken. Dennoch ermittelten Staatsanwaltschaft und Polizei routinemäßig auch bei den Tierschützern. Die Zeugin hat laut Peta entscheidend zur Aufklärung beigetragen. "Der Versuch, Tierschützern die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist misslungen. Dass die Staatsanwaltschaft angesichts zahlreicher ähnlich fahrlässiger Vorfälle in diesem Zirkus überhaupt gegen Tierschützer ermittelt hat, ist allerdings unverständlich", so Höffken.

Die Justiz geht jedoch nach wie vor von zwei möglichen Varianten aus, wie der Erste Staatsanwalt gestern bestätigte: 1. Der Elefant "Baby" wurde von so genannten militanten Tierschützern befreit. 2. Ein Mitarbeiter des Zirkus hat den Elefanten ausgeführt, und dabei ist dem Dickhäuter die Flucht gelungen. Für beide Varianten trage der Zirkusdirektor die Verantwortung. "Die Geschehnisse sind weiterhin ungeklärt", sagte Bopp.

Von der Tierrechtsorganisation Peta bekam die Frau nun eine Belohnung von 5000 Euro. Diesen Geldbetrag hat Peta schon lange ausgesetzt, wie Höffken gegenüber der RNZ darlegte. Diese Summe ist die höchste jemals in der Vereinsgeschichte ausgesetzte Belohnung.

Die Elefantenkuh "Baby" wurde nach dem Vorfall in den Safaripark Stukenbrock gebracht. "Dort hat sie sich wunderbar in eine Gruppe mit drei afrikanischen Elefanten eingefügt", erklärte der Peta-Fachreferent.