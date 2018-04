Osterburken. (F) Für 120 Abiturientinnen und Abiturienten des Ganztagsgymnasiums Osterburken endete am Montag die Schulzeit. Nachdem sie am Vormittag die letzte mündliche Prüfung abgelegt hatten, war bei den Schülerinnen und Schülern die Freude groß, als Prüfungsvorsitzender Gerald Kiefer vom Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim in der Aula das mit Spannung erwartete Prüfungsergebnis verkündete: Alle 120 Absolventen haben die Reifeprüfung bestanden. Ein Schüler konnte die Prüfung krankheitsbedingt nicht ablegen, er erhält eine Nachprüfung.

Der Notendurchschnitt liegt bei 2,5, teilte Prüfungsvorsitzender Oberstudiendirektor Kiefer mit. Es sei dies "ein gutes Abitur". 16 Absolventen haben einen Notendurchschnitt von 1,9 und besser. Jan Knoll war mit 837 Punkten und einem Schnitt von 1,0 der Jahrgangsbeste. Mit einem Notendurchschnitt von 1,3 (786 Punkte) legten Anna Wachter, Johanna Vestina Jordan und Marek Megerle die Reifeprüfung ab. Die Note 1,4 erreichte mit 763 Punkten Celina Maren Rutsch.

Kiefer sagte Schulleiter Biemer, Stellvertreter Uwe Rossa sowie den Verbindungslehrern Flindt, Auerbach und Brümmer Dank. In der Schule herrsche eine sehr gute Atmosphäre, was sich auch auf die Schüler übertrage. Der Prüfungsvorsitzende gratulierte zur bestandenen Prüfung und wünschte eine kluge Entscheidung bei Berufswahl und Studium. Stufensprecher Jonas Pribil überreichte an Kiefer ein Geschenk in Form eines Glases Honig sowie das Jubiläumsbuch des GTO. Den Glückwünschen des Prüfungsvorsitzenden schloss sich GTO-Leiter Oberstudiendirektor Willibald Biemer, an. Die Abiturfeier ist am 26. Juni in der Baulandhalle.

Das Reifezeugnis in der Tasche haben:

Illiana Alexandrow (Osterburken), Seline Ambrozy (Unterkessach),

Lea Bangert (Großeicholzheim), Hannes Barginde (Mosbach), Maximilian Barthel, (Neudenau), Sergej Bartle (Osterbur-ken), Jasmin Belz (Siglingen), Theresa Sophie Belz (Adelsheim), Marie Benig (Mudau), Jonas Bernhard (Mosbach), Paulina Biedinger (Giebelheide), Anna Bühler (Metzdorf),

Vedat Cakir (Osterburken), Anna Cunningham (Osterburken),

Eileen Daubenberger (Osterburken), Jan Samuel Diether, (Forchtenberg), Maya Domay (Siglingen), Vanessa Dörfler (Osterburken),

Fabio Eckert (Oberkessach), Kevin Marc Erb (Forchtenberg),

Hannah-Zoe Lee Falkenstein (Künzelsau), Leon Fiedler (Osterburken), Franziska Fischer (Dallau), Jonas Fluhrer (Aschhausen), Isabella Frei (Dallau), Caroline Friedrich (Roigheim),

Florian Gabel (Korb) Torsten Gauß (Haßmersheim), Sebastian Gembries (Dallau), Leon Göhlich (Schlierstadt), Tamara Göller (Berolzheim), Susanne Gutmayer (Neudenau),

Jakob Haas (Boxberg), Karin Hebeiß (Reichertshausen), Jule Herbold (Siglingen), Daniel Herrmann (Forchtenberg), Marco Hespelt (Gommersdorf), Sebastian Hetzler (Buch), Michelle Hoffmann (Forchtenberg), Svenja Holderbach (Rittersbach), Lisanne Homolka (Buchen), Luisa Hornung (Neudenau),

Fabian Illge (Sindolsheim),

Johanna Jordan (Niedern-hall), Paul Jost (Eubigheim), Ivo Jung (Mosbach),

Milena Kaiser (Altheim), Melanie Kappes (Altheim), Saskia Karl (Westernhausen), Nicolai Kilian (Aschhausen), Nicole Kilian (Oberkessach), Annika Kirchner (Möckmühl), Jens Klärle (Möckmühl), Jan Knoll (Weltersberg), Hannah Kopton (Herbolzheim), Fabian Kraft (Oberndorf), David Krätschmer (Kleineicholzheim), Luis Kraus (Waldstadt), Judith Kuhn (Sindeldorf), Lars Kuhn (Sindolsheim), Judith Kunkel (Mosbach,

Magnus Lieber (Westernhausen), Alisa Liebich (Niedernhall), Daniel Liebl (Sindolsheim), Nino Lindenmann (Forchtenberg), Svenja Lorenz (Mudau), Mats Löser (Königshofen), Tamara Lutz (Großeicholzheim),

Shari Mack (Waldmühlbach), Robin Martius (Osterburken), Silke Matzatka (Niedernhall), Marek Megerle (Neuwülfingen), Leon Merkert (Hettingen) Eric Möller (Sindolsheim), Viktoria Münch (Auerbach), Franziska Mütsch (Eberstal),

Maria Nafz (Osterburken), Tobias Nies (Bieringen), Amelie-Marie Niestroj (Adelsheim),

Janika Oechsner (Ballenberg), Moritz Öppling (Götzingen),

Nico Pfaff (Schlierstadt), Denise Posten (Neckarburken), Jonas Ruben Pribil (Untergriesheim),

Jana Rees (Westernhausen), Marco Rupp (Krautheim), Celine Maren Rutsch (Sindringen),

Julia Salm (Rossach), Veronique Sauskat (Unterkessach), Jessica Schäfer (Rittersbach), Jan Scheffel (Rosenberg), Pascal Schejnoha (Marlach), Alica Schlinke (Neckarburken), Laura Schmetzer (Forchtenberg), Freya Schmid, (Widdern), Tom Schmid (Marlach), Viviane Schmidt (Billigheim), Maurice Schmitt (Osterburken), Verena Schulze, (Oberkessach), Kester Schuster (Ernsbach), Lena Schwab (Neudenau), Mario Seewald (Osterburken), Tabea Siebert (Oberschefflenz), Marius Sonnenwald (Möckmühl), Leon Spänig (Unterschefflenz), Benedikt Stahl (Bieringen), Joel Stauch (Klepsau) Florian Stern (Oberwittstadt),

Anna Wachter, (Seckach), Stephan Wagner (Adelsheim), Sabrina Walter (Katzental) Fabienne Walz (Billigheim) Eugen Wascher, (Osterburken), Pia Weidmann (Walldürn), Yael Wenzel (Bofsheim), Jakob Widmaier (Auerbach) Nina Wilden (Giebelheide), Sophia Wilden (Giebelheide), Berta Wolf (Forchtenberg),

Anastasia Zenn (Bieringen) Ann-Katrin Zimber (Hohenstadt) und Frank Zipf( Waldmühlbach).