Von Johanna Hütter

Buchen. Wir wollten von den Absolventen des BGB-Abiturjahrgangs 2014 wissen, wie sie sich ihr Leben nach der Schule vorstellen. Auf die Frage, wo sie sich in zehn Jahren sehen, konnten viele bereits eine Antwort geben. Viele möchten nach ihrem Studium zudem gerne in die Heimatregion zurückkehren oder im ländlichen Raum leben.

Auffällig ist außerdem, dass fast alle bereits eine relativ genaue Vorstellung von ihrer Zukunft und ihrem späteren Beruf haben.

Zurzeit arbeitet Luisa Reichert (18 Jahre) als Demi-pair in Neuseeland. Das heißt, sie hilft ihrer Gastfamilie im Haushalt und besucht gleichzeitig eine Sprachschule zur Erweiterung ihrer Fremdsprachenkenntnisse. Später möchte sie Rechtswissenschaften studieren. Von der Zukunft lässt sie sich überraschen. Wo sie in zehn Jahren stehen wird, weiß sie noch nicht.

Lena Schäfer aus Waldstetten ist 19 Jahre jung und schließt an die Schulzeit ein Studium (Bachelor of Laws) in Ludwigsburg an. Später möchte sie als Finanzbeamtin tätig sein, und in zehn Jahren sieht sie sich entweder im Finanzamt in Mosbach oder irgendwo anders. Auf die Frage, wo sie einmal leben möchte, ob eher im ländlichen Raum oder lieber in der Großstadt, kann sie jetzt noch keine Antwort geben. In beidem sieht sie Vor- und Nachteile.

Fabian Hornbach aus Bretzingen (18 Jahre) lässt sich nach dem Abitur zum Bankkaufmann ausbilden. Wie sein Leben in zehn Jahren aussehen wird, weiß er noch nicht. Arbeiten möchte er in der Bank. Als spätere Wohnregion zieht er die Heimat einer Großstadt vor, um bei seiner Familie auf dem Land zu leben. Das sei "einfach ruhiger und schöner".

Tobias Eckert aus Gerichtstetten (19 Jahre) macht zunächst ein Jahr "Pause", um zu arbeiten. Sein Berufswunsch ist Ingenieur. In zehn Jahren möchte er im Berufsleben stehen und eventuell eine Familie gründen. Ob er einmal in eine Großstadt zieht oder zurückkehrt in die Heimatregion, weiß er noch nicht. Er ist aber offen für beides.

Aufgrund seines Studiums ist Marvin Münch von Höpfingen nach Karlsruhe gezogen. Der 19-Jährige möchte später als Wirtschaftsingenieur arbeiten und auch in zehn Jahren in diesem Beruf tätig sein. Auf die Frage, wo er später einmal leben wolle, antwortet er: "Ich lasse mich überraschen, wo das Leben mich hinführt."

Christopher Henk wird von Hainstadt nach Mainz ziehen, um dort Kirchenmusik zu studieren und später als Kirchenmusiker tätig zu sein. In zehn Jahren möchte er bereits seit vier Jahren im Beruf sein, eventuell auch mit nebenbei erworbenem Konzertdiplom. Prinzipiell bevorzugt er das Leben in der Heimatregion, meint aber, dass das beruflich kaum möglich sein wird.

Nach der Schule leistet Jens Oberhauser (18 Jahre) zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr beim TSV Buchen. Später möchte er einen Beruf in Richtung Sportmedizin oder Lehramt ergreifen. Wo er in einem Jahrzehnt stehen wird, weiß er noch nicht. "Niemand kann genau wissen, wie es in zehn Jahren aussieht, ich schaue einfach positiv in meine Zukunft und denke, dass es gut laufen wird." Zurzeit fühlt er sich der Heimat verbunden, aber er sagt auch, dass sich diese Meinung ändern kann, wenn er beispielsweise in einer Großstadt studiert. "Ich lasse mich überraschen!"

An die Schulzeit schließt Maximilian Hack aus Bretzingen zunächst ein Praktikum an. Sein Traumberuf ist es, Sportmanager zu werden. In zehn Jahren möchte er ein abgeschlossenes Studium und eventuell einen festen Job vorweisen können. Tendenziell bevorzugt er die Heimat als spätere Wohnregion. Das hängt jedoch von Beruf und Beziehungslage ab.

Die Walldürner Abiturientin Shauny Müller (18 Jahre) arbeitet nach der Schule ein halbes Jahr in einem Minijob auf 400 Euro Basis, anschließend reist sie für sechs Monate nach Kanada. Nächstes Jahr plant sie ein Duales Studium. In einem Jahrzehnt sieht sie sich in einem sicheren Beruf, den sie gerne ausübt. Ungern möchte sie in einer Großstadt leben, eher in der Heimat.

Im Moment bereist Carina Stahl Amerika, wo sie vor allem Chicago, New York und Seattle besucht. Die 19-jährige Walldürnerin möchte BWL mit Medien- und Marketingmanagement studieren. Auf die Fragen, wo sie sich in zehn Jahren sehe und wo sie später einmal leben möchte, kann sie heute noch nichts Genaueres antworten. "Das lasse ich auf mich zukommen."

Vor Kurzem ist Sarah Leidecker zugunsten ihres Studiums von Buchen nach Heidelberg gezogen. Dort studiert die 18-Jährige Mathematik und Wirtschaft, um später als Bankerin zu arbeiten. Mit Blick in die Zukunft sagt sie: "In zehn Jahren sehe ich mich in meinem Penthouse in Frankfurt." Leben möchte sie später auf jeden Fall in der Großstadt.

Milena Hess aus Walldürn absolviert im Anschluss an die Schulzeit ein Duales Studium (Public Management). Später möchte die 18-jährige Abiturientin auf jeden Fall in der Verwaltung tätig sein. Wie ihr Leben in zehn Jahren aussehen wird, kann sie heute noch nicht sagen. Grundsätzlich kann sie sich vorstellen, in der Heimatregion zu leben. "Aber wohin es mich dann letztendlich verschlagen wird, weiß ich natürlich nicht."

Um seinen Berufswunsch als Lehrer zu erfüllen, hat Benjamin Geiger (18 Jahre) im Anschluss an das Abitur seine Heimat Hardheim gegen Heidelberg eingetauscht. In zehn Jahren sieht er sich entweder an der Uni oder in der Schule. Unbedingt möchte er später in der Nähe seiner Heimat leben. "Ich liebe meine Heimat", sagt er.

Momentan absolviert Julia Ritter eine Ausbildung zur Industriekauffrau, später jedoch möchte sie daran ein Studium anschließen und in allen Fällen einmal in der Wirtschaft tätig sein. Wichtig ist ihr, in zehn Jahren einen festen Beruf zu haben. Wohnen möchte die 18-jährige Abiturientin aus Gerichtstetten in der Heimatregion, allerdings in einer größeren Stadt hier im Umkreis.

Nach dem Abitur absolviert Valentin Frisch zunächst das Freiburger Orientierungsjahr, bestehend aus einem halben Jahr Propädeutikum, in dem er Sprachen lernt und einen Vorkurs zu Theologie besucht, und einem halben Jahr macht er Bundesfreiwilligendienst. Anschließend möchte der 18-jährige Waldstettener Lehramt studieren. In zehn Jahren sieht er sich als Lehrer für Religion und Geschichte am Burghardt-Gymnasium in Buchen mit einer wachsenden Familie. Unbedingt möchte er in die Heimat zurückkehren. "Ich bin dort verwurzelt und seelisch verbunden. Außerdem hat das Leben auf dem Land mehr Qualität als in der Stadt."