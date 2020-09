Buchen. Dienstag, 7.43 Uhr. Das Handy piepst. Der Klingelton ist unverwechselbar: Er kündigt eine E-Mail der Heilbronner Polizeipressestelle an. Schwerer Unfall bei Ravenstein-Erlenbach. Von Buchen aus bräuchte man etwa eine halbe Stunde zur Unfallstelle. Zu lange! Doch zum Glück ist unser Mitarbeiter Helmut Frodl aus Rosenberg schon erreichbar. Er erklärt sich sofort bereit, den Auftrag zu übernehmen und ein Foto des Unfalls zu schießen.

So beginnt schon vor dem offiziellen Dienstbeginn ein ganz normaler Morgen für den Lokalredakteur. In der Redaktion in der Karl-Trunzer-Straße in Buchen herrscht in der Regel erst ab 9 Uhr hektische Betriebsamkeit. An irgendeinem der acht Schreibtische wird eigentlich immer telefoniert. Die Lärmkulisse ist dementsprechend hoch. Den ganzen Tag über werden Themen abgesprochen – entweder in der großen Runde oder manchmal auch quer durch den Raum –, Termine festgelegt und Seitenlayouts geplant. Doch nicht von ungefähr kommt der Begriff "Makulatur" aus der Druckbranche: Was bei der ersten Besprechung um 10 Uhr geplant wird, landet nicht selten schon am Nachmittag im Papierkorb. Die Aktualität hat schließlich immer Vorrang.

Wichtigstes "Werkzeug" des Redakteurs ist natürlich sein Computer: Hier schreibt er seine Artikel, "baut" die Zeitungsseiten und bearbeitet E-Mails. Rund 200 Nachrichten landen Tag für Tag im Redaktionspostfach: Pressemitteilungen von Kommunen, Verbänden, Firmen und Vereinen, Einladungen und – in besonders großer Zahl – Berichte und Fotos unserer freien Mitarbeiter. Ohne die gäbe es die Buchener Lokalausgabe der RNZ nicht in der gewohnten Form.

Vom Orts-Chronisten bis zum selbstständigen Journalisten, von der Hausfrau zum pensionierten Lehrer: Zwischen Hardheim und Heidersbach sorgen knapp 30 Mitarbeiter dafür, dass die wichtigsten Nachrichten aus ihrem Ort den Weg in die Zeitung finden. Sie berichten über Jahreshauptversammlungen, Konzerte und Spendenübergaben. Sie schreiben, fotografieren und sind als die Gesichter der RNZ vor Ort Ansprechpartner für Lob und Kritik.

Trotz dieser wertvollen Unterstützung ist es natürlich das oberste Ziel der Redakteure, selbst nah bei den Menschen und ihren Themen zu sein. Eine erfüllende Aufgabe, aber – angesichts der großen Entfernungen im Verbreitungsgebiet – auch eine große Herausforderung. Der frühere Landkreis Buchen ist mehr als 700 Quadratkilometer groß. Er umfasst heute elf Kommunen mit annähernd 60 Stadt- und Ortsteilen. Eine lebens- und liebenswerte Region, die jeden Tag genügend Stoff für spannende Geschichten bietet.

Was besonders wichtig ist, wird jeden Tag um 11 Uhr bei der Videokonferenz mit den Mantelredaktionen und den übrigen Lokalressorts für die Gesamtausgabe angeboten. Dort wird besprochen, welche Nachrichten es auf die erste Seite schaffen und ob der Buchener Verkehrsunfall auch die Leser in Heidelberg oder Weinheim interessiert. Ganz wichtig ist auch der tägliche Austausch mit den Kollegen aus Mosbach: Schließlich soll in beiden Ausgaben das wichtigste aus dem gesamten Landkreis erscheinen.

Foto: Busch

Bis Nachrichten und Artikel auf der Seite stehen, müssen sie zunächst redigiert werden: Sie werden inhaltlich und sprachlich überarbeitet, der eine Bericht muss gekürzt, der andere um wichtige Informationen ergänzt werden.

Die Kür ist für den Redakteur natürlich das Verfassen eigener Artikel. Doch auch die Pflicht – das Bearbeiten von Pressemitteilungen, Vereinsnachrichten oder der Texte der freien Mitarbeiter – muss mit größter Sorgfalt erledigt werden. Sind die Seiten dann am späten Nachmittag gebaut, werden sie bei der täglichen Blattabnahme einer kritischen Überprüfung unterzogen und anschließend Korrektur gelesen.

Aber nicht nur der Blick auf die gedruckte Ausgabe beschäftigt den Redakteur, sondern auch die Internetnutzer: Welcher Artikel soll gleich auf der Homepage der Rhein-Neckar-Zeitung erscheinen? Welche Beiträge werden bei Facebook geteilt?

Die Printausgabe ist nach wie vor das Rückgrat: Etwa 20.000 Menschen im Altkreis lesen sie auf diesem Weg. Hinzu kommen die elektronische Zeitung, das E-Paper, und der Internetauftritt. Dort sammeln die Artikel aus dem Raum Buchen pro Woche durchschnittlich mehr als 50.000 Klicks. Das zeigt: Die Nachrichten aus der Region sind auch im weltweiten Netz gefragt.

Telefon, E-Mails, Internetrecherche: Die moderne Technik hat den Arbeitsalltag des Redakteurs in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf den Kopf gestellt. Noch vor gut 20 Jahren mussten die mit der Schreibmaschine getippten Berichte der freien Mitarbeiter persönlich abgeholt werden, oder sie trudelten per Fax ein.

24 Stunden RNZ: Ein Tag vom Redaktionsbeginn bis zur Ausgabe im Briefkasten Kamera, Redaktion und Produktion: Reinhard Lask

Anschließend wurden sie abgetippt und bearbeitet. Heute werden die digital zugesandten Artikel und Vereinsnachrichten mit zwei Mausklicks auf die virtuelle Zeitungsseite gehoben. Fotos, die früher aufwendig in der redaktionseigenen Dunkelkammer belichtete wurden, sind heute in Sekundenschnelle von der Digitalkamera überspielt. Deshalb ist es ungleich einfacher geworden, den Leser am nächsten Tag über Ereignisse zu informieren, die erst am späten Nachmittag oder am frühen Abend stattfinden. In der Regel "steht" die Lokalausgabe um 18 Uhr. Bei Wahlen oder besonderen Ereignissen kann der Redaktionsschluss aber auch bis nach 22 Uhr verschoben werden.

Die Technik bringt eine Vielzahl an Vorteilen mit sich. Die Arbeitsabläufe werden schneller und einfacher. Es gibt aber auch Schattenseiten: Die persönlichen Kontakte nehmen ab, das Tempo nimmt immer mehr zu. Das sind Entwicklungen, die sich nicht aufhalten lassen.

Doch eines hat sich in den zurückliegenden 75 Jahren nicht verändert: Die Journalisten, die morgens die RNZ-Redaktion betreten, haben ein Ziel: Ihren Lesern eine gute Zeitung zu bieten.