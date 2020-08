Buchen-Bödigheim. (ahn) "Die Auswahl unserer Produkte erlaubt es, durch den kompletten Tag zu kommen, ohne auch nur einmal woanders zum Einkaufen hin zu müssen", sagte Andreas Egenberger aus Bödigheim nicht ohne Stolz. Und das zu Recht. Denn mit viel Einsatz und Risikobereitschaft hat er in dem Buchener Stadtteil einen 24-Stunden-Selbstbedienungsautomaten mit rund 100 Alltagsprodukten errichtet. Dieser wurde am Sonntag im Beisein von Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Roland Burger eingeweiht.

Eine der Besonderheiten des Selbstbedienungs-Dorfladens: Er hat einen Namen. "Elfriede" hat ihn der Initiator getauft, der bei dem kleinen Festakt zur Einweihung erklärte: "Bei dem Namen weiß hier jeder, wohin er gehen muss, wenn er etwas einkaufen will. Elfriede war nämlich der Name meiner Großmutter, die genau hier in dem Haus einen kleinen Laden hatte." Das Haus mit dem Selbstbedienungsladen davor steht in der Ortsmitte direkt an der Hauptstraße – ein sehr guter Standort also.

Weniger gut war in den letzten Jahren die Entwicklung der Nahversorgung in Bödigheim: Nachdem nacheinander sämtliche Läden schließen mussten, musste man auch die Idee eines Dorfladens aufgeben. Und seit geraumer Zeit macht nicht einmal mehr der mobile Metzger im 1000-Einwohner-Dorf Halt.

"Und genau das wollten wir ändern", sagte Egenberger. Noch keine drei Monate sei es her, dass er und seine Lebensgefährtin Teresa Steinbach die Idee zum Selbstbedienungs-Dorfladen hatten. "Es war ein kurzer, aber intensiver Weg", sagte Egenberger, der Timo Blumenschein aus Hettingen und Timo Schäfer aus Heidersbach für die Arbeiten am Selbstbedienungs-Dorfladen dankte.

Bei der Realisierung hätten sich die beiden Initiatoren an bestehenden Automaten orientiert. Doch das reichte ihnen nicht. Besteht normal ein solcher Selbstbedienungsautomat aus einem Modul, verbauten sie gleich drei davon – mit ausreichend Platz für ein viertes Modul. Somit gibt es in dem Selbstbedienungsladen in Bödigheim rund 100 Produkte, die für den Alltag ausreichen. Angefangen von Drogerieprodukten über Süßigkeiten bis hin zu Getränken und Essen.

Gerade beim Essen legt Andreas Egenberger viel Wert auf Regionalität. So kommen die Eier vom Geflügelhof Pfeiffer (Bödigheim), außerdem gibt es Büchsenwurst direkt vom Schweinehof von Lars Unangst (Bödigheim) oder auch Odenwälder Blutwurz von Michael Häffner aus Heidersbach – natürlich mit Alterskontrolle. Weitere regionale Produkte bieten die Kirchenkäserei aus Sindolsheim, die Steinemühle aus Hardheim sowie der Heimentaler Biohof von Simon Kunzmann (Schefflenz) an.

Unter anderem diese Regionalität lobte auch Landrat Dr. Achim Brötel: "Regionaler Genuss ist doppelter Genuss." Dies müsse man noch viel mehr in den Köpfen der Menschen verankern.

Er dankte dem Engagement Egenbergers, zumal dieser die Tradition seiner Oma Elfriede an historischer Stelle, aber in neuem, zeitgemäßem Gewand fortsetze. "Das allein hat schon Charme."

Dadurch, dass Egenberger so tatkräftig gehandelt habe, habe er die Welt in Bödigheim im Interesse der Menschen ein ganz entscheidendes Stück besser gemacht, betonte der Landrat, der zugleich anmerkte: "Mit dem Wegfall örtlicher Einkaufsmöglichkeiten ist eben geradezu zwangsläufig auch ein Verlust an Infrastruktur und eine deutliche Schwächung der Wohn- und Lebensqualität verbunden." Umso positiver sei es zu bewerten, dass Andreas Egenberger diesem nun aktiv gegengesteuert habe. Und das "ohne einen einzigen Cent öffentliche Förderung", wie Brötel informierte. "Das ist wirklich bemerkenswert."

Dies griff auch Bürgermeister Roland Burger lobend auf: "Dies ist eigentlich ein Klassiker für einen Leader-Antrag." Doch auch ohne Förderantrag sei er optimistisch, dass der Laden laufen werde. "Der Bedarf müsste da sein."

Gerade auch mit den regionalen Produkten sei "Elfriede" eine "tolle Sache", zumal durch die zentrale Lage an der Hauptstraße auch Nachbarkommunen profitierten.

Parkplätze für diejenigen, die sich beim Vorbeifahren für einen Einkauf entscheiden, gibt es auf jeden Fall. Und zwar gerade nebenan. Diese öffentlichen Parkplätze wurden im Rahmen der Renaturierung des Hiffelbachs erstellt, wie Burger abschließend informierte.

Neben der Tatsache, dass "Elfriede" 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche aufhat, kann sie noch eine Besonderheit aufweisen: Bezahlen kann man nicht nur bar, sondern auch mit Karte oder in Kürze auch mit dem Smartphone.

Somit steht einem Einkauf nichts mehr im Weg. Besonders, da "wir aus Eigenverantwortung solche Angebote auch nutzen müssen", so der Appell des Landrats. "Bei den zwei Blitzsäulen in Bödigheim muss man ja eh langsam fahren. Dann kann man auch gleich anhalten und einkaufen gehen."