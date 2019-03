Buchen. (pol/mare) In einem Kleidergeschäft in der Rathausstraße in Eberstadt hat sich ein Einbrecher Donnerstagnacht bedient. Das meldet die Polizei.

Der Täter kam durch die Seitentür eines Möbelgeschäfts, das im selben Gebäude ist. Dann drang er mit Gewalt in das Kleidergeschäft ein. Er hatte Müllsäcke dabei, in die er die Kleider steckte.

Allein der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas bemerkt hat, kann sich melden unter Telefon 06281/79040.