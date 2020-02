Von Axel Sturm

Ladenburg. "Denkmalpflegerischer Werteplan" heißt eine Publikation, die von der Denkmalbehörde des Landes kürzlich an die Stadt übergeben wurde. Darin sind alle schützenswerten Gebäude, Plätze und Gewässer beschrieben. Ein Schwerpunkt des Plans ist die Stadtbaugeschichte. Bei der Vorstellung des Werteplans im Gemeinderat vor einigen Wochen erwähnte Annegret Kaiser vom Landesamt für Denkmalpflege, dass Ladenburg zu den bedeutendsten und frühesten Stadtgründungen Baden-Württembergs gehöre. Um 74 nach Christus setzte die römische Besiedlung mit dem Bau eines Holzkastells ein, später folgten Steinbauten. Um 230 nach Christus war Ladenburg dann die bedeutendste römische Ansiedlung im nördlichen Oberrhein-Gebiet. Es entstanden Tempel, Thermen, Theater, zwei Foren, und nach Trier die zweitgrößte Marktbasilika nördlich der Alpen.

Um die Wende vom fünften zum sechsten Jahrhundert entwickelte sich Ladenburg zur Hauptstadt des Fränkischen Lobdengaus. Der Ort kam wohl im siebten Jahrhundert in den Besitz der Wormser Bischöfe, die ihn zur Nebenresidenz ausbauten. Es entstanden die Sebastianskapelle und ein mächtiger Wohnpalast, der Vorgänger des heutigen Bischofshofes ist. In Ladenburgs Blütezeit vom ausgehenden 15. bis ins frühe 17. Jahrhundert entstanden einige Patrizier- und Bürgerhäuser an Hauptstraße, Marktplatz, Kirchenstraße und Rheingaustraße. Die meisten adeligen Hofanlagen, zum Beispiel der Cronberger Hof, wurden in dieser Zeit erneuert oder ausgebaut.

Die Altstadt erhielt sich ihre Silhouette mit den Türmen der beiden Stadtkirchen, dem Martinsturm und dem Hexenturm sowie dem 1903 erbauten Wasserturm bis in die Gegenwart. Stadtbestimmend sind auch die sechs großen Adelshöfe, der Gevierthof oder das Scharfrichterhaus. Umgebaute Ställe und Scheunen sind im Altstadtkern zu finden. Charakteristisch sind auch die zwei- bis dreigeschossigen Fachwerkhäuser, die zum Teil bis ins zwölfte Jahrhundert zurückreichen.

Das Neunheller-Haus zeigt durch seine Größe, sein reiches Schmuckfachwerk und die farbige Gestaltung, wie aufwendig schon im 16. Jahrhundert Bürgerhäuser gebaut wurden.

Am Ende der Gesamtübersicht lautet das Fazit der beteiligten Wissenschaftler: "Mit seiner reichen historischen Bausubstanz, den charakteristischen Fachwerkhäusern, den stattlichen bäuerlichen Anwesen, den großen ehemaligen Adelshöfen und den prächtigen bischöflichen und kirchlichen Bauten bietet Ladenburg eines der reizvollsten Stadtbilder in ganz Baden-Württemberg."

Im zweiten Teil der Publikation sind alle wichtigen Gebäude, Plätze und Gewässer aufgelistet. Es gibt drei Bewertungsklassen: "erhaltenswertes Gebäude", "Kulturdenkmal" und "Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung". Bei der Vorstellung des Planes erläuterten Kaiser und der Oberkonservator der Landesdenkmalpflege, Daniel Kaiser, dass es in Ladenburg über 300 Denkmäler gibt.

Erhaltenswert finden die Wissenschaftler den Kandelbach, der ab dem zwölften Jahrhundert in die Stadt floss. In den 1950er Jahren war er eine Kloake. Wegen Geruchsbelästigung und Rattenplagen wurde er zugeschüttet, vor einigen Jahren aber wieder freigelegt. In der Bevölkerung war die Maßnahme umstritten, für die Wissenschaftler dagegen ist der Bach ein wichtiges Zeugnis der Wirtschaftsgeschichte. Das Wohnhaus Babogasse 3 ("erhaltenswertes Gebäude") erinnert an die Vergangenheit Ladenburgs als "Ackerbürgerstadt". Zudem steht das Gebäude beispielhaft für die Umnutzung ehemaliger Scheunen zu Wohnzwecken. "Kulturdenkmäler von besonderer Bedeutung" sind die Ladenburger Adelshöfe, zum Beispiel der Jesuitenhof, dessen ältester Teil aus der Zeit um 1200 stammt. Detailliert wird in dieser Bewertungsklasse auch der Amtshof beschrieben. Seinen Wert hat er als Keimzelle der karolingischen Kernstadt und für den Ausbau Ladenburgs zur bischöflichen Residenz. Heute ist dort das Lobdengau-Museum untergebracht.

Weitere Kulturdenkmäler von besonderer Bedeutung sind das Antoniusspital und das Neunheller-Haus. Durch seine Größe, sein reiches Schmuckfachwerk und die farbige Gestaltung zeigt Letzteres, wie aufwendig schon im 16. Jahrhundert Bürgerhäuser gebaut wurden.

Als eines der reizvollsten Bürgerhäuser bezeichnen die Experten das Renaissancehaus in der Kirchenstraße 45. Es gehörte einst dem Kapuzinerkloster Worms, die Jüdische Gemeinde richtete hier 1671 eine Synagoge mit Schule und Badehaus ein, 1909 wurde in dem Haus das Heimatmuseum untergebracht. Ab 1968 konnte man hier in der Weinstube "Zur Sackpfeife" königlich speisen.