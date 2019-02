Weinheim/Lyon. (RNZ) Bäcker aus aller Welt haben sich jetzt einem internationalen Wettbewerb gestellt. Dabei überzeuge das bundesdeutsche Team - und brachte einen Sonderpreis sowie Platz drei mit nach Hause. Beteiligt am "48. International Competition for Young Bakers" waren 18 Jungbäcker aus neun Ländern. Der Sieg ging nach Asien. Dies geht aus einer Mitteilung der Weinheimer Akademie "Deutsches Bäckerhandwerk" hervor.

Schon seit 1971 messen sich die besten Jungbäcker in vielen Ländern der Welt Jahr für Jahr in nationalen Ausscheidungen. Deren Sieger vergleichen sich anschließend im Verlauf eines internationalen Wettbewerbs, der vom Bäcker- und Konditoren-Weltverband UIBC organisiert wird, diesmal auf der Lebensmittel-Fachmesse Sirha in Lyon.

Durch ihren Erfolg bei der Deutschen Meisterschaft der Bäckerjugend 2017 qualifizierten sich Vincent Richter und Erwin Scheifel für die Teilnahme in Frankreich. Sie wurden in der Zwischenzeit intensiv von den Mitgliedern der Deutschen Bäckernationalmannschaft an der Akademie in Weinheim trainiert und traten nun gegen jeweils zwei Jungbäcker aus Frankreich, Brasilien, Schweden, Dänemark, Taiwan, der Schweiz, Belgien und China an.

Jedes der neun teilnehmenden Länder hat zudem ein erfahrenes Jurymitglied entsandt. Für Deutschland war dies Siegfried Brenneis, Teamkapitän der Nationalmannschaft. Die Leitung des Wettbewerbs in Lyon oblag Bernd Kütscher aus Weinheim, der 2018 zum UIBC-Jurypräsidenten ernannt worden war. ZV-Präsident Michael Wippler und Daniel Schneider ließen es sich nicht nehmen, dem deutsche Team mit einem Besuch vor Ort ihre Wertschätzung zu erweisen.

Nach spannenden Wettbewerben mit traditionellen wie auch kunstvollen Broten, Brötchen, Süßgebäcken und sehr beeindruckenden Schaustücken begrüßten UIBC-Präsident Antonio Arias aus Mexiko, Vize-Präsident Günther Koerffer aus Schweden, UIBC-Generalsekretär Jose Maria Fenandez del Vallado aus Madrid sowie der europäische Bäckerpräsident Christian Vabret aus Frankreich zahlreiche Ehrengäste und Sponsoren.

Vor vollen Rängen kürte Jury-Chef Kütscher anschließend die Sieger. Dabei gewann Erwin Scheifel aus Bretten einen Sonderpreis für seine Brote. Weitere Sonderpreise gingen an Teilnehmer aus Belgien, Frankreich und Taiwan. Der dritte Platz im Wettbewerb der weltbesten Jungbäcker 2019 ging an den deutschen Teilnehmer Vincent Richter aus Allstedt in Sachsen-Anhalt - angesichts des starken Teilnehmerfelds ein großartiger Erfolg.

Den zweiten Preis sicherte sich Zhu Yufei aus China, der Sieg ging ebenfalls nach China, an Yang Xiongsen. Somit war China das erfolgreichste Land im Wettbewerb und unterstrich eindrucksvoll seinen hohen Anspruch im Bereich Backkunst - wie übrigens schon bei einem anderen Wettbewerb im September des letzten Jahres in München.

Ein Kamerateam der Kabel 1-Reihe "Abenteuer Leben" besuchte das Training der Jungbäcker und war beim Wettbewerb in Lyon mit dabei. Der Sendetermin soll vor der Ausstrahlung kurzfristig auf der Facebook-Seite der Bundesakademie Weinheim bekannt gegeben werden. Der Film wird anschließend auch dort verlinkt. Die nächste UIBC-Weltmeisterschaft wird im Juli 2020 in Sao Paulo stattfinden.