Weinheim/Heddesheim. Schwimmen fehlt, egal ob als Sport oder zum Planschen für Kinder. Seit dem Ende der Freibadsaison im letzten Jahr war alles vorerst vorbei. Gut also, dass vergangenen Samstag zwei beliebte Badeseen der Region in das neue Schwimmbadjahr gestartet sind.

Zugegeben, das beste Wetter war es nicht, um seine Bahnen zu ziehen, doch zumindest in Heddesheim standen schon die fünf ersten Hartgesottenen bei der Öffnung um 8 Uhr und bei acht Grad Außentemperatur vor der Tür. Beim Weinheimer Waidsee ließ sich in der ersten Stunde nach dem Start um 9 Uhr noch kein Badewilliger blicken. Was angesichts des Wetters und 15,5 Grad Wassertemperatur auch nicht gerade verwunderte.

Neben den Auflagen, die die meisten schon von letztem Sommer kennen – wie Anmeldung, Kontaktnachverfolgung und bestenfalls dem Kauf eines E-Tickets – kommt jetzt noch einiges Neues dazu. Rein darf nämlich nur, wer einen offiziellen Coronaschnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder eine Impf- oder Genesenenbescheinigung vorlegen kann.

Für diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, sich über eine App oder Webseite anzumelden, stellt das Weinheimer Strandbad täglich ein Kontingent von 100 Karten für den Kassenverkauf zur Verfügung. Die Saisonkarten waren in Heddesheim schon nach zwei Tagen weg.

Untätig waren die Verantwortlichen der Schwimmbäder während der langen Zeit des Wartens nicht. Christopher Divita, der Betriebsleiter des Heddesheimer Sees, berichtete, dass die Schwimmbecken saniert und auch neue Schließfächer angelegt wurden. Die abschließbaren Spinde, die jede Saison aufs Neue gemietet werden müssen, sind immer schnell weg. Die Vergabe der Schließfächer findet am nächsten Samstag statt. Außerdem wurden die Fassaden gestrichen. Das Ganze geschah immer in Zweierteams, um die Pandemieauflagen zu erfüllen. Die Arbeitseinsätze hatten nicht nur den Vorteil, dass das Bad wieder gut dasteht, sondern auch die Angestellten konnten größtenteils weiterbeschäftigt werden. Lediglich einige Kassenkräfte, die sonst im Winter in der Heddesheimer Eisbahn kassierten, mussten in Kurzarbeit geschickt werden.

Im Waidseebad wurden neben der Fassade noch die Duschen erneuert. Die Sanierung der Sanitäranlagen sei zwar in Planung, musste aber durch den finanziellen Einbruch im ersten Corona-Sommer aufgeschoben werden. Generell seien die Ausgaben für die Hygiene, das Security-Personal, um den Besucherfluss zu lenken, und die E-Ticket-App stark gestiegen, berichtete Bademeister Markus Hester.

Dem Sommer sehen die Organisatoren erst mal gelassen entgegen. Das meiste kenne man schon aus dem Vorjahr. Was Divita allerdings nervt: dass sie alles komplett auf kontaktlosen Betrieb umgebaut hatten und es durch die Kontrolle von Impfpässen und Tests jetzt doch wieder zu Wartezeiten und Schlangenbildung kommen könnte. Die Befürchtung hat die Waidsee-Kassiererin Rosemarie Lang nicht. Sie hofft, dass, auch durch das Sicherheitspersonal, alles wieder so geordnet wie im letzten Jahr ablaufen wird.

Der Zweite Vorsitzende der Weinheimer Ortsgruppe der DLRG, Uwe Leetz, gibt zu bedenken, dass die Lebensretter keine Möglichkeit zum Training im Hallenbad über den Winter hatten und so auch keine neuen Rettungsschwimmer ausgebildet werden konnten. Außerdem würde viel Personal der DLRG in den Impfzentren gebunden. Zusätzlich bieten die Lebensretter täglich von 18 bis 19.30 Uhr Schnelltests ohne Termin auf dem Parkplatz des "Miramar" an. Durch die ausgefallenen Schwimmkurse befürchtet er außerdem eine höhere Zahl an Nichtschwimmern: "Das könnte ein gefährliches Jahr werden." Das läge auch daran, dass er zunehmend beobachten würde, dass Eltern durch das Smartphone abgelenkt seien und nicht richtig auf ihre Kinder aufpassen würden.

Dass das Wetter zur Saisoneröffnung nicht mitspielt, sind die Verantwortlichen in Heddesheim und Weinheim gewöhnt. Im letzten Jahr war der Start durch die Bestimmungen zwar erst im Juni, sonniger sei es aber auch da nicht gewesen. Was allerdings schmerzt, ist das verhagelte Pfingstwochenende, denn das ist laut Divita normalerweise eines der umsatzstärksten.

Wolken und Kälte konnten aber immerhin einige Besucher des Heddesheimer Bades nicht abhalten. Monika Schmitt und ihr Sohn Valentin Volk rannten mit nassen Haaren zu den Umkleidekabinen. Mama Monika ist bereits durchgeimpft, für Valentin ging es am Vortag noch schnell zum Testzentrum. Für die beiden Leutershausener entwickelt sich der erste Sprung in den See am ersten Saisontag langsam zur Tradition: "Das machen wir mittlerweile seit drei Jahren." Angenehm sei auch, dass man nach dem Sprung in den 14 Grad kalten See immer noch in das beheizte Schwimmbecken hüpfen könnte, um sich ein bisschen aufzuwärmen. Hier herrschen angenehme 24 Grad. Außerdem haben die beiden eine Kanne Tee im Auto – zum Aufwärmen.

Ein weiterer Unerschrockener war Martin aus Viernheim, ebenfalls schon geimpft. Er kommt schon seit über 30 Jahren am ersten Tag hierher. Für ihn ist es nicht nur ein kurzer Sprung ins Wasser, er zog die komplette Triathlonrunde von 600 Metern durch: "Die ersten 200 Meter waren nicht so toll, aber dann gewöhnt man sich dran."