Weinheim. (flb) Wegen des Gastspiels des „Circus Rolina“ auf städtischem Gelände und „mit städtischer Genehmigung“ hätten die Grüne Alternative Liste (GAL) Proteste erreicht. Das berichtet Fraktionschefin Elisabeth Kramer in einer Pressemitteilung. „Es werden dort zum Beispiel Zebras gehalten, die als scheue Wildtiere ungeeignet sind für einen Zirkus. Schon in Zoos ist die artgerechte Haltung dieser Tiere problematisch“, so die Stadträtin Tamy Fraas.

Ein Thema für den Gemeinderat?

Die GAL-Fraktion habe feststellen müssen, dass der Auftritt des Zirkus wohl nicht mehr zu verhindern sei. Allerdings solle zumindest für die Zukunft sichergestellt sein, dass in Weinheim kein Zirkus mit Wildtieren gastieren kann. Darum habe die GAL-Fraktion Oberbürgermeister Manuel Just gebeten. Auch in anderen Städten in Baden-Württemberg gäbe es sinnvolle Regelungen, so zum Beispiel in Heidelberg und Schwetzingen.

Solch ein Verbot für Zirkusse mit Wildtieren halte auch das Kulturamt für sinnvoll, um künftige Schwierigkeiten zu vermeiden. Ob eine Regelung nun per Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat oder über einen Grundsatzbeschluss erreicht werden soll, darüber solle die Verwaltung entscheiden.