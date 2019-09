Autofahrer biegen am Postknoten in Richtung Heidelberg ab. Foto: Kreutzer

Weinheim. (RNZ) "Alle Beteiligten müssen wissen, dass es sich hier um die zentrale Zufahrt zur Innenstadt handelt, da erwarte ich mehr Engagement und Kreativität", so OB Manuel Just zu den Verzögerungen auf der Baustelle am Postknoten.

Laut einer Mitteilung der Verwaltung ist seine Geduld mit der RNV am Ende. Die RNV ist im Auftrag der Stadt Bauträgerin und beauftragt ihrerseits die ausführenden Firmen. Diese Konstellation ist der inzwischen abgeschlossenen Erneuerung der RNV-Gleise geschuldet.

Inzwischen hat die Verwaltungsspitze aber den Eindruck gewonnen, dass sich die RNV zu stark auf ihr Nahverkehrverkehrsangebot und zu wenig auf den Straßenbau konzentriert habe: "Daher war das 2018 anvisierte Baustellenende im September nicht zu halten." Die Stadt schulde den Bewohnern und dem Einzelhandel aber ein baldiges Ende der Bauarbeiten.

Die RNV müsse im Oktober fertig werden, vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts. Auch Nacht- und Wochenendschichten dürften kein Tabu sein. Die Kosten dafür müssten die "wahren Verursacher der Verzögerung" tragen. Aktuell verhandelt die Stadt mit RNV und Baufirmen. Wenn das nichts bringt, will der OB persönlich auf die RNV-Geschäftsführung zugehen.