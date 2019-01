"20 Jahre Mittagstisch sind 20 Jahre zuviel", so Pfarrer Stefan Royar (am Pult) am Donnerstag. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Seit 20 Jahren gibt es den "Weinheimer Mittagstisch" für Bedürftige und wohnsitzlose Menschen aus der Region. Während dieser Zeit ist der Mittagstisch zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Das jeweils siebenwöchige Angebot zu Beginn des Jahres hat die Menschen in segensreicher Tat verköstigt und gesättigt. Und es hat ihnen vom ersten Tag an seelischen, moralischen und fachlichen Beistand bei den Kümmernissen des Alltags geleistet: in Form von Gesprächen, im geduldigen Zuhören, durch Ratschläge und vieles andere mehr.

Dennoch sahen Gertrud Oswald und Christine Gassmann in der Nachfolge von Inge Blöchle und Manfred Schertler als langjährige Organisatoren des Mittagstischs weder einen Grund zum Zurücklehnen, noch um sich selbst zu feiern oder einander auf die Schulter zu klopfen.

Dennoch erhielt das Angebot 2018 den Rolf-Engelbrecht-Preis. Foto: Dorn

Stattdessen wollten sie anstelle einer Geburtstagsfeier in einer Art Workshop- Zusammenkunft die zurückliegenden 20 Jahre reflektieren. Und der Frage nachgehen, warum in unserer Wohlstandsgesellschaft noch immer Armut und Wohnungsnot vorherrschen - und diese sogar weiter dramatisch ansteigt.

Knapp 50 Mittagstisch-Mitbegründer, ehrenamtliche Helfer, Vertreter der beteiligten Kirchengemeinden und auch zwei regelmäßige Gäste des "Mittagstischs" hatten sich am Donnerstagabend im Gemeindesaal von St. Marien zusammengefunden.

20 Jahre Mittagstisch seien eigentlich 20 Jahre zuviel, so Pfarrer Stefan Royar (Johannisgemeinde) in der kritischen Betrachtung der zurückliegenden zwei Jahr-zehnte. Eigentlich müsste man in einer Gesellschaft leben, die "Tafelläden" und "Mittagstische" wie in Weinheim oder in der vier Wochen lang zur "Vesperkirche" umfunktionierten Mannheimer Konkordienkirche überflüssig macht. Doch wer im Alten und Neuen Testament blättere, so Royar, stoße schnell darauf, dass Armut auch schon in biblischer Zeit allgegenwärtig war.

20 Jahre Mittagstisch: Dürfe man dazu überhaupt gratulieren?, spann Bärbel Morsch von der Diakonie angesichts der Ambivalenz des Themas den Faden weiter. Auf jeden Fall aber sei es ein Grund, sich darüber zu freuen, dass das Projekt über einen so langen Zeitraum am Laufen gehalten werden konnte. Mehr noch: "Dass sich immer wieder Menschen zu ehrenamtlicher Mitarbeit fanden, um als Zeichen der Solidarität mit anderen Gemeinschaft und Miteinander zu teilen." Denn: "Es geht nicht nur um den Hunger, der aus dem Magen kommt."

Auch der langjährige OB Heiner Bernhard besuchte Helfer und Bedürftige. Foto: zg

Noch das erst wenige Wochen zurückliegende Weihnachtsfest vor Augen, erinnerte Benjamin Weis an die Herbergssuche von Maria und Josef. Die Thematik sei für viele Menschen heute nicht weniger aktuell als für die Heilige Familie vor mehr als 2000 Jahren. Die heutige Wohnungsnot resultiere ebenso aus persönlichen Gründen wie aus gesellschaftlichen Entwicklungen, so der Fachberater der Caritas-Wohnungslosenhilfe: "Viele verlieren die Hoffnung und den Glauben an sich und an die Gesellschaft."

Und provokant in die Runde gefragt: "Sind wir nur der Pannendienst für gesellschaftliche Fehlentwicklungen?" "Ist nach sieben Wochen Mittagstisch die Armut weniger geworden?" "Wie sehr tragen wir dazu bei, dass Angebote wie die Tafeln oder der Mittagstisch zu einer Gewöhnung in der Gesellschaft führen?" Vor allem aber: "Wir reden über den Umgang mit der Armut anderer, obwohl keiner von uns selbst davon betroffen ist!".

Es war ein Bündel von Vorschlägen, die sich unter der Moderation von Stadtsprecher Roland Kern nach engagierter Gruppenarbeit schnell auf den Flipcharts sammelten. Bis zur Ausweitung des Angebots in Form eines "Mittagstischs plus" über einen längeren Zeitraum oder sogar über das ganze Jahr hinweg reichten die Vorschläge. Die Einbindung Betroffener sei notwendig - und eine tiefer gehende Erforschung der Ursachen und Symptome von Armut und Wohnungslosigkeit. Man klammerte aber auch Ansätze zur Resignation vor der kaum zu bewältigenden Aufgabe nicht aus. Zu unterschiedlich seien die Ursachen der Probleme in den Reihen der Betroffenen, so die Meinung einer der viele Jahre in der "Suppenschüssel" der Methodistenkirche mitarbeitenden Frauen. Zu unterschiedlich seien auch die jeweiligen Schicksale, als dass man sie alle unter einen Hut bringen könnte.

Nach gut zweieinhalb Stunden verständigte man sich auf fünf Komplexe, die in den kommenden Wochen und Monaten in der Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchen (ACK) abgearbeitet werden. Mit am wichtigsten: eine bessere Vernetzung der Akteure und die Gewinnung neuer, vor allem jüngerer ehrenamtlicher Helfer. Nicht außen vor bleiben dürften aber auch Gesprächsrunden Betroffener mit den Mittagstisch-Verantwortlichen. Pfarrer Royar zeigte sich im Schlusswort zuversichtlich, dass der "neue Aufbruch" gelingen und von Erfolg gekrönt sein werde.