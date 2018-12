Von Günther Grosch

Weinheim. "Umgang mit Armut in unserer Stadt" ist ein Themenabend überschrieben, zu dem die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Weinheim unter Mitwirkung von Caritas, Diakonie und der Kirchengemeinden am Donnerstag, 10. Januar, 19 Uhr, ins Gemeindehaus St. Marien, Forlenweg 2, einlädt. Den Hintergrund der Veranstaltung bildet das Jubiläum "20 Jahre Weinheimer Mittagstisch" der ACK, was für die Organisatoren "(K)ein Grund zum Feiern" ist.

Moderiert wird die Veranstaltung vom Pressesprecher der Stadt Weinheim, Roland Kern. Eigentlich sei es traurig, dass es in unserer Wohlstandsgesellschaft so viele Bedürftige gibt, so Christine Gassmann und Gertrud Oswald, in deren organisatorischen Händen auch diesmal das bis zum 23. Februar dauernde konfessionsübergreifende Mittagstisch-Angebot liegt.

Diskussion befasst sichmit Ursachen der Armut

Der Themenabend solle vor allem den Ursachen von sozialem Abstieg sowie der Frage "Was können wir tun, um nachhaltig zu helfen?" nachgehen, so Oswald. Man wolle damit "aufrütteln und auf die Thematik aufmerksam machen". Gleichzeitig bitten die Organisatoren um Geld- und Sachspenden für das kostenfreie Mittagstisch-Angebot, das jeweils von Montag bis Samstag sieben Wochen lang in den beteiligten Kirchengemeinden im Terminkalender steht. Der Jubiläums-Mittagstisch startet am Sonntag, 6. Januar (Dreikönig), 10 Uhr, mit einem Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche, Hauptstraße 125.

Erstmals aufgetischt wird am Montag, 7. Januar, im Gemeindesaal von Herz Jesu (Johannisstraße 9) in Kooperation mit der Liebenzeller Gemeinde. Jeweils von 10 Uhr an wird an allen Tagen in einer der beteiligten katholischen, evangelischen und freikirchlichen Gemeinden für Bedürftige, die menschliche Nähe und Wärme suchen, satt werden und Gemeinschaft erleben wollen, kostenfrei Kaffee, Tee und ein Frühstück gereicht.

Von 12 Uhr an gibt es Suppe, ein Hauptgericht und eine Nachspeise. Wer möchte, darf sich außerdem - solange der Vorrat reicht - auch ein Proviantpäckchen für das Abendessen mitnehmen. An einigen Samstagen sind vor allem Alleinerziehende mit kleinen Kindern besonders eingeladen. Auch diesmal sind wieder zwischen 150 und 170 Helfer - manche in mehreren Kirchengemeinden - bereit, auf diese Weise ein Zeichen der Mitmenschlichkeit zu setzen. Dieses über die Jahre hinweg gezeigte große ehrenamtliche Engagement für den Mittagstisch zeige, so Gassmann und Oswald, dass viele nicht teilnahmslos an menschlichen Schicksalen vorübergehen und an der "Linderung von Not inmitten von Reichtum im Land mithelfen" wollen.

Für alle Beteiligten ist darüber hinaus klar, dass man den Menschen, die kommen, zusätzliche weiterführende Hilfe anbieten muss. Wenn erst einmal das Grundbedürfnis nach Essen gedeckt sei, hätten die Männer und Frauen auch wieder Platz im Kopf, sich Gedanken zu machen, was in ihrem Leben gerade nicht so gut läuft.

Dies beinhaltet das nicht weniger wichtige weitere Anliegen des Mittagstischs. Zur Hilfestellung stehen in diesen Fällen Mitarbeiter des Diakonischen Werkes, der Caritas und deren Wohnungslosenhilfe bereit.

Info: Spendenkonto "Weinheimer Mittagstisch": Evangelische Bank eG, IBAN DE93 5206 0410 0005 0206 03 - BIC GENODEF1EK1. Auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt. In diesem Fall nicht vergessen, eine Adresse anzugeben.