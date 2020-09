Jungstadtrat Stefano Bauer vertrat im Gespräch mit den Medien „Fridays for Future“, Kerstin Treber-Koban sprach für „Parents for Future“. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Weinheim. Den Klimaschutz in Zeiten von Corona voranzubringen, ist schwer: Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Sars-Cov-2 sind eben unmittelbarer zu spüren als die Tatsache, dass Wälder großflächig sterben. Auch für Weinheims Umweltaktivisten waren die vergangenen Monate nicht leicht. Nach den großen Demonstrationen – unter anderem vor einem Jahr die Protestaktion von "Fridays for Future", die laut Veranstalterangaben rund 800 Teilnehmer zählte – brachte der Lockdown zunächst Versammlungsverbote mit sich. Doch nun haben sich die Klimaschützer zwar kurzfristig, aber noch rechtzeitig zusammengeschlossen zu einem Weinheimer Klimabündnis, das sich am heutigen Freitag, 25. September, am globalen Klima-Streik beteiligt.

Unter dem Motto "Kein Grad weiter!" und somit mit Bezug auf den globalen Temperaturanstieg mit seinen dramatischen Folgen, wird die für maximal 200 Menschen angemeldete Demonstration um 16 Uhr am Stadtgarten an der Babostraße beginnen. Die Abschlusskundgebung wird auf der kleinen Wiese im Schlosspark stattfinden – mit Live-Musik, einem offenen Mikrofon und offenen Worten.

Pro 40 Teilnehmer wird ein Ordner die Aktion begleiten. Wenn die Eineinhalb-Meter-Abstandsregel nicht eingehalten werden kann, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. "Wir glauben, dass es keine ganz große Veranstaltung wird", sagt Kerstin Treber-Koban. Die Ergotherapeutin engagiert sich seit ihrem 15. Lebensjahr für den Klimaschutz und ist Sprecherin der Bewegung "Parents for Future". GAL-Stadtrat Stefano Bauer bezeichnet sie als "Zündfunke", um wieder "etwas zu tun" und die Bewegung wieder auf die Straße zu bringen. Denn von diesem "Feeling" lebe die Klimabewegung einfach. "Die Erkenntnis aus digitalen Protestversuchen war, dass wir auf die Straße gehen müssen", meint auch Treber-Koban. Nachdem die Maßnahmen nun lockerer seien, habe man gesehen, dass eine Corona-konforme Demonstration möglich sei.

Ein Zusammenschluss zum "Weinheimer Klimabündnis" habe sich im vergangenen Jahr schon lose angedeutet: Für eine "Rote-Karte-Aktion" von "Parents for Future" habe sie dann alle Gruppierungen mobilisiert. "Einige kamen auch – und ein Klimabündnis fiel zum ersten Mal als Begriff", schildert sie. Diesen Zusammenschluss habe man nun endgültig aus der Taufe gehoben: "Wir sehen den Punkt erreicht, um uns zusammenzutun. Und wir wollen zeigen, dass die Klimabewegung keine Handvoll ,Schulschwänzer’ ist", so Treber-Koban. Das breite Bündnis, nun auch verstärkt mit vielen Erwachsenen, die seit Jahren in der Umweltbewegung tätig sind, wolle Gemeinderäten und Verwaltung deutlich machen, dass das lokale Klimaschutzkonzept umzusetzen ist. Dieses sieht zum Beispiel den Ausbau des Radwegenetzes vor, das sicherer und attraktiver werden soll. Hier ist auch der ADFC mit seinem Radwegekataster mit im Boot. Kritisch sehe man auch den wachsenden Verbrauch an offenem Land.

Die Bürgerinitiative Breitwiesen ist dem Klimabündnis ebenso beigetreten wie "Fridays for Future", "Parents for Future", Nabu, BUND, Plant-for-the-Planet und andere. "Weinheim ist eine gute Stadt, um Aktionen wie diese zu machen – es gibt sehr gut vernetzte Kontakte und wir schätzen den Rückhalt aus weiten Teilen der Bevölkerung", findet Stefano Bauer.

Info: "Kein Grad weiter!" – Klima-Streik in Weinheim ab 16 Uhr, Treffpunkt Stadtgarten/Babostraße.