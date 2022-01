Weinheim. (web) Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat die Schließung der beiden Kitas Bürgerpark und Mäusenest angeordnet. Das teilte die Stadt Weinheim als Trägerin der beiden Einrichtungen am Donnerstag mit. Nachdem aufgrund zahlreicher Coronafälle jeweils ein "relevantes Ausbruchsgeschehen" vorgelegen hatte, traf die Gesundheitsbehörde diese Entscheidung.

"Die Eltern wurden hierüber unmittelbar nach Bekanntwerden informiert", teilte die Stadt in einer Presseerklärung weiter mit. Auf Anordnung des Gesundheitsamts sei für die beiden Kitas eine Quarantäne festgelegt worden. "Alle betroffenen Kinder können sich fünf Tage ab Verordnung der Quarantäne frei testen, die Einrichtungen dürfen ihren Betrieb trotzdem erst ab dem 31. Januar wieder aufnehmen." Nach zehn Quarantänetagen und einem Wochenende.

Andreas Haller vom städtischen Amt für Bildung und Sport erläutert die Umstände der Schließungen näher. In der rund 50 Kindergarten- und Krippenkinder zählenden Hohensachsener Kita Mäusenest gebe es sechs bestätigte Coronafälle, drei davon bei den Kindern, drei bei den pädagogischen Fachkräften, so Haller auf RNZ-Anfrage. Es könnten aber noch weitere Fälle dazukommen: "Vom fünften bestätigten Fall an ist ein sogenanntes relevantes Ausbruchsgeschehen gegeben, und das Gesundheitsamt muss eine Entscheidung treffen", erklärt er. Die Behörde ordnete am Mittwoch die Quarantäne für die Kinder und die Fachkräfte an. Bis das Ganze in den Nachmittagsstunden offiziell war, hätten die meisten Kinder aber ohnehin schon mit ihren Eltern den Heimweg angetreten.

In der Kita Bürgerpark in der Innenstadt sind sogar 100 Kinder von der Schließung betroffen. Was das Infektionsgeschehen betrifft, hat sich dort fast das Gleiche abgespielt wie in Hohensachsen. Bei jeweils drei Kindern und Fachkräften ist eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Auch hier geht der Betrieb erst am 31. Januar weiter. Weitere städtische Betreuungseinrichtungen sind nicht betroffen.

"Für uns steht die Gesundheit der Kinder und der pädagogischen Fachkräfte im Mittelpunkt", betont Haller: "Wir wissen aber auch um die Belastung, die die vollständige Schließung einer Kita für die Eltern mit sich bringt." Der Verwaltung bleibe jedoch nichts anderes übrig, als die angeordneten Corona-Schutzmaßnahmen umzusetzen. "Wir freuen uns aber alle, wenn die Kinder wiederkommen können."

Update: Donnerstag, 20. Januar 2022, 19.42 Uhr