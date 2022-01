Weinheim. (RNZ) Die Kindertagesstätte "Mäusenest" wurde "aufgrund zahlreicher Coronafälle" vorübergehend geschlossen. Wie die Stadt Weinheim mitteilt, hatte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch die Schließung der Einrichtung verfügt. Am Donnerstagnachmittag teilte die Stadt Weinheim mit, dass auch in der Kita "Bürgerpark" zahlreiche Coronafälle aufgetreten sind. Auch diese Einrichtung wurde geschlossen.

Die Eltern wurden hierüber unmittelbar nach Bekanntwerden informiert. Auf Anordnung des Gesundheitsamtes wurde Quarantäne festgelegt. Alle betroffenen Kinder können sich fünf Tage ab Verordnung der Quarantäne freitesten, die Einrichtungen dürfen ihren Betrieb trotzdem erst ab dem 31. Januar wieder aufnehmen.

Update: Donnerstag, 20. Januar 2022, 17.37 Uhr