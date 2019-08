Bunt, quirlig, spannend: Bei der Gerberbachregatta am letzten Kerwetag in Weinheim schwammen fast 100 kunstvoll gestaltete Bötchen um die Wetter - angefeuert von zahllosen Zuschauern. Foto: Peter Dorn

Von Marco Partner

Weinheim. Bunt, quirlig und spannend: Aufwendig gestaltete Piratenschiffe duellieren sich mit kleinen Holzflößchen. Playmobilfiguren manövrieren sich durch den kleinen Bach - und überholen in letzter Sekunde die Wikingerbande. Am Montagnachmittag gibt es im verwinkelten Gerberbachviertel kaum noch ein Durchkommen, als zur traditionellen Kerwe-Regatta geblasen wird. Dann verwandelt sich der kleine Flusslauf in einen reißenden Strom. Zumindest aus Sicht der jungen Teilnehmer, die gemeinsam mit ihren Eltern kunstvolle Bötchen gebastelt haben.

"Wann sind wir dran?" Die junge Anita schlängelt sich kurz vor dem Start um 15 Uhr mit ihren Eltern durch die Menschenmasse, welche die enge Gasse mit Leben füllt. Viele Besucher drängeln sich neugierig am Uferrand des Bachs, sodass man sich schon auf die Zehenspitzen stellen muss, um überhaupt etwas zu sehen. Anita hat die Startnummer 25, also noch etwas Zeit. Genug, um auch mal die Konkurrenz in Augenschein zu nehmen: Manche Segelbötchen sind aus Holz geschnitzt, andere aus Kunststoff gefertigt. Originell sind sie mit Käsespießen, bunten Reißnägeln oder Kronkorken geschmückt.

Drei Teilnehmerinnen mit ihren kreativen, selbstgebastelten Booten. Foto: Peter Dorn​

Auch Anitas Regatta-Boot kann sich sehen lassen. Auf einer Kokosnussschale thront ein Erdnuss-Männchen mit großen Minion-Augen. Der Mastkorb, das sogenannte Krähennest des kleinen Piratenschiffs, ist aus einer Walnuss geformt. "Es ist absolut nachhaltig", sagt ihre Mutter und zeigt auf Muscheln, die einst im Urlaub gesammelt wurden und nun endlich eine richtige Verwendung finden, statt nur zu verstauben.

Im Minutentakt schicken stets drei Kinder ihre Bötchen gemeinsam auf die Reise. Knapp 100 Teilnehmer sind es auch diesmal wieder. Doch die kreativsten Mini-Schiffchen sind dabei nicht immer die schnellsten. Vor allem Dosen oder Plastikflaschen, die an der Seite angebracht werden, erweisen sich als Vorteil bei dem heiteren Segeltörn. Meist kristallisiert sich schon gleich zu Beginn heraus, welches Boot am Ende den Bug vorne hat. Manchmal gibt es aber auch bis zum Schluss ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die wenigsten Kinder schaffen es, an Land mit ihren Booten Schritt zu halten. Zu dicht ist das Gedränge. Wenn es dann doch mal etwas träge zugeht, wird mit einer Besenwelle nachgeholfen.

Konzentriert: Schon beim Start zeigte sich oft, welches Boot das Rennen machen würde. Foto: Peter Dorn

An der Ziellinie schiffen Marcel Donath und Marcel Guthier die flotten Boote wieder aus dem Gerberbach. Der Spaß ist dabei aber noch lange nicht vorbei, schließlich warten Preise für alle Teilnehmer. Auch Elisabeth aus Heidelberg genießt das kleine Regatta-Rennen. "Da steckt wirklich viel Liebe zum Detail drin", betont die 78-Jährige, die aus der Zeitung von der originellen Kerwe-Tradition erfuhr, die es gefühlt "schon immer" gibt. "Ich habe selbst als kleiner Junge teilgenommen. Gut 55 Jahre ist das schon her", sagt Wolfgang Hördt. Welchen Platz er damals einnahm, daran kann sich der 63-jährige Sohn des einstigen Kerwepfarrers nicht mehr erinnern. Aber wie sein Boot aussah, weiß er noch: "Es war ein ausgesägtes Holzbrett in Schiffsform, mit Streichhölzern als Reling. Und meine Mutter hatte extra das Segel genäht."

Korken, Kunststoff oder doch Nussschalen? Die Bauweise der Boote wurde auch von anderen Teilnehmern genau inspiziert. Foto: Peter Dorn

An dieser kreativen Ader hat das charmante Kerwe-Rennen auch Jahrzehnte später nichts eingebüßt. Es ist nicht nur das einmütige Rennen oder die Platzierung, die in Erinnerung bleibt, sondern das Gestalten mit der Familie und die Vorfreude. "Die Kinder fiebern dem Rennen schon seit Wochen entgegen", sagt Benedikt Wolf, der für die Kolpingsfamilie schon im Juli mit 20 Kindern kunstvolle Bötchen herstellte. Und er nutzt die Gelegenheit, sich beim Inspizieren der Gewinner-Boote ein paar Tricks fürs nächste Jahr abzuschauen.