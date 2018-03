Weinheim. (keke) Ein "Männer-Trio" steht seit dieser Woche an der Spitze des Weinheimer Jugendgemeinderats (JGR). Knapp ein Jahr nach der Wahl des 3. Jugendparlaments im April 2017 hatte zuvor die bisherige Vorsitzende und Sprecherin des Gremiums, die 19-jährige Studentin Rebecca Godau, ihr Amt aus "zeitlichen Gründen" zur Verfügung gestellt. Sie werde der 15-köpfigen politischen Jugendvertretung aber weiterhin angehören und darin aktiv mitarbeiten, war von der auf der Sitzung im Café Central krankheitsbedingt fehlenden Studentin im Vorfeld signalisiert worden.

Zum Nachfolger Godaus wählten die neun anwesenden Jugendlichen den bisherigen Stellvertreter Godaus, Stefano Bauer. Der 19-jährige Schüler am Technischen Gymnasium der Hans-Freuden-berg- Schule erhielt fünf, seine Mitbewerberin Lena Meyer vier Stimmen. Bauer gehört dem Jugendgemeinderat seit 2015 an und ist unter anderem Mitglied des Sprecherkreises "Weinheim bleibt bunt".

Den durch die Wahl Bauers vakant gewordenen Stellvertreterposten übernimmt Thomas Bürmann. Der 17-Jährige setzte sich mit 7:2 Stimmen gegen den gleichaltrigen Umut Mete Demirci aus der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule durch. Eine weibliche Bewerberin für den Stellvertreterposten war nicht angetreten. Weiterer Vize ist Ivàn Leon Furlan Cano, der sich nicht zur Wahl stellen musste.

Martin Wetzel, der Geschäftsführer des Stadtjugendrings (SJR) stellte den Jungparlamentariern die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und deren Verwendung vor. Insgesamt 22 örtliche Jugendverbände aus dem kirchlichen, sportlichen, kulturellen, Karitativen und selbstorganisierten Bereich gehören dem SJR an, der für sie pro Jahr 12.000 Euro unter anderem für Freizeiten, Seminare und Fortbildungsmaßnahmen bereithält.

Diese Gelder werden anhand eines vorgegebenen Punktesystems verteilt. Der "allgemeinen Jugendarbeit" des SJR stehen 72.500 Euro, für die Arbeit im Mehrgenerationenhaus weitere 15.000 Euro zur Verfügung. Und auch die jeweils zweiwöchigen Aktivitäten des "Summer Teens Clubs" und des "Summer Kids Club" werden mit 4500 Euro finanziell unterstützt. "Hier werden denjenigen Kindern und Jugendlichen während der Sommerferien Freizeitangebote unterbreitet, auf die sie sonst verzichten müssten", sagte Wetzel.

Weitere Ausgaben fließen unter anderem in die "Offene" und "Mobile Jugendarbeit", den "Carrillonian Teen Club", den "Treff Oberflockenbach", nachschulische Betreuungsangebote in der Friedrich- und Albert-Schweitzer-Schule sowie den Jugendaustausch mit Ramat Gan. Man werde von der Stadt mit Geldern zwar "großzügig ausgestattet". Dennoch müsse man mit den Zuschüssen bei kalkulierten Kosten von rund 185.000 Euro in diesem Jahr "haushaltstechnisch sorgsam umgehen". "Wie gut, dass es in Weinheim zusätzlich viele großzügige Sponsoren und Spender gibt", freute sich Wetzel. Vorhandene Lücken müssten zudem durch eigene Projekte und Elternbeiträge gestopft werden.

Für ihn sei es deshalb wichtig, so der SJR-Geschäftsführer, Jugendlichen auch selbst Verantwortung für die Stadt zu übertragen. Sprich, die Heranwachsenden über die Verwendung der vorhandenen Gelder mitentscheiden zu lassen. Stefano Bauer versprach, der Jugendgemeinderat wolle auch hier gerne Verantwortung mit übernehmen.

Die Anzahl der dem Jugendgemeinderat zustehenden 20 Sitze war weder in der vergangenen noch der jetzigen Wahlperiode mangels ausreichend Bewerbern (2013: 14 Kandidaten; 2015: 15) ausgeschöpft worden. Vor diesem Hintergrund stellte Bauer die Frage, ob mit Hilfe einer Satzungsänderung die Sitze nicht durch interessierte, aber nicht explizit gewählte Jugendliche aufgefüllt werden könnten. Dies würde grundlegend an der "Einrichtung Jugendgemeinderat" rütteln, wandte Pascal Martiné als Vertreter der Stadt ein.

Aufgeschlossen zeigten sich die JGR-Vertreter gegenüber einem aus dem Rathaus kommenden Vorschlag, ein Umwelt-Projekt zum Thema "Reduzierung von Verpackungsmüll" und "Plastiktütenfreie Stadt" auf ihre Agenda zu nehmen. Von Seiten der Stadt wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde die Absicht der Jugendgemeinderäte, eine eigene Podiumsdiskussion mit den OB-Kandidaten durchführen zu wollen. Jugendgemeinderätin Miriam Ott gab die an sie herangetragene Bitte weiter, Basketballkörbe in der Nordstadt aufzustellen. Lena Meyer forderte Weinheims Jugendliche auf, generell mit "Ideen, Wünschen und Anregungen" auf das Gremium zuzugehen.