Weinheim. (RNZ) Dieser Herbst soll sich wie Sommer anfühlen: Zum "Weinheimer Herbst" mit verkaufsoffenem Sonntag am 15. September, von 13 Uhr bis 18 Uhr, locken wieder Weinheimer Einzelhändler mit vielen Aktionen und Angeboten in die Innenstadt - aber auch in die Peripherie. Denn auch das Einrichtungshaus Micasa im Birkenauer Tal sowie der Baumarkt Obi, Media Markt und Möbel Roller an der B3 öffnen ausnahmsweise ihre Tore. Veranstalter sind der Verein Lebendiges Weinheimw und das Stadt- und Tourismusmarketing.

Insgesamt haben - die Weinheim Galerie eingerechnet - mehr als 80 Geschäfte geöffnet: In der Bahnhofstraße, der Hauptstraße auf beiden Seiten der Bahnhofstraße, in der Grabengasse und allen Passagen der Fußgängerzone. Der Marktplatz bietet herbstliche Köstlichkeiten, auf dem Dürreplatz steht eine Aktionsbühne. Auf dem Amtshausplatz und in der Bahnhofstraße stellen Autohändler ihre Autos aus, dabei geht es auch um das Thema Elektromobilität.

Zahlreiche Privatpersonen und Vereine bringen sich mit eigenen Aktionen ein. Museum und Stadtbibliothek bieten ein eigenes Programm. Die Bücherei zum Beispiel lädt zu einem Bücherflohmarkt, Origami-Angeboten, Basteln, Kinderschminken, Kaffee und Kuchen und einer Vorlese-Aktion um 15 Uhr.

Manche Einzelhändler haben Produkte deutlich ermäßigt, viele beweisen bei ihren Angeboten großen Einfallsreichtum. So werden "Herzwärmereien" angeboten und die "Provence in der Buchhandlung". Neben den Geschäften sind auch viele Straßenstände geöffnet. Zudem kann sich das kulinarische Angebot sehen lassen - ganz nach dem Motto "Der Herbst deckt den Tisch". Der Provence-Markt in der Mittleren Hauptstraße wird schon am Freitag, 13. September, um 18 Uhr mit einem Chanson-Abend eröffnet, am Wochenende sind die Marktzeiten an beiden Tagen dann am Samstag von 11 Uhr bis 16 Uhr, am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr, also bis Ladenschluss.

Eine Aktionsbühne wird wieder auf dem Dürreplatz vor der Weinheim Galerie aufgebaut, die Bewirtung während des Musikprogramms liefern Heiner Pflästerer, die Woinemer Hausbrauerei und das Weingut Raffl. Sonntags treten wieder "Flo und Chris" auf.

Am Vortag des Weinheimer Herbstes veranstaltet der Stadtjugendring außerdem das Dürreplatzfest mit Live-Musik. Es beginnt um 11 Uhr mit Bewirtung, um 15 Uhr spielen erst Weinheimer Newcomer-Bands wie die Paraberries, Pat Fisher und Sonja Josan, dann Exact, um 18 Uhr dann zum zünftigen Fassbieranstich die Bläser von WoinemBrass. Abends heizt die Party-Band Sweat ab 20.30 Uhr den Besuchern ein, diesmal bringen sie die regionalen Soulstimmen Vince the Prince und Marion la Marche mit auf die Bühne. Der Eintritt ist auch hier zu jeder Zeit frei.