Weinheim. (RNZ) Alle Wege führen bekanntlich nach Rom. Ganz so komfortabel ist es beim "Weinheimer Herbst" mit der Innenstadt zwar nicht, aber trotz der Bauarbeiten am Postknoten führen am Sonntag, 15. September, einige Routen zum verkaufsoffenen Sonntag. "Wir können gut verstehen, wenn jemand wegen der langen Baustellenzeit verärgert ist", sagt Weinheim-Sprecher Roland Kern, "aber bei einem näheren Blick auf die Verkehrsführung erkennt man, dass es im Moment schlimmer aussieht, als es in Wirklichkeit ist."

Fast ein Dutzend Straßen führen am Wochenende von der Bundesstraße 3 und der Mannheimer Straße aus in die City. Dies stellt die Stadt jetzt auch auf einer Straßenkarte dar, ebenso wie die Parkmöglichkeiten. Die Verwaltung hat außerdem Wegweiser anbringen lassen. Und zwar von Süden aus ab der Prankelstraße und von Norden aus ab der Stadthalle. Die Verkehrsbeziehungen zu den Odenwald-Nachbarorten seien ohnehin nicht von den Sperrungen am Postknoten betroffen, heißt es in der Mitteilung der Stadt Weinheim.

Wichtig zu wissen, so Pressesprecher Kern: Die Hauptzufahrt von Westen her, also über die Mannheimer Brücke geradeaus in die Bahnhofstraße, ist wie eh und je befahrbar. Am verkaufsoffenen Sonntag ist die Bahnhofstraße wegen der dort schon beginnenden Einkaufsmeile nach der Kreuzung Schulstraße/Bahnhofstraße nach oben in Richtung Dürreplatz gesperrt. Das aber gehört seit Jahren zum Weinheimer Herbst. Man kann in die Schulstraße in Richtung Schloss abbiegen. Auch eine Anfahrt von der Mannheimer Straße über die B 3 und die Luisenstraße ist möglich - nur nicht aus Richtung Alter OEG-Bahnhof. Die Bundesstraße selbst führt im Moment nicht über den Postknoten. "Das ist im Grunde derzeit die einzige Änderung", so Kern.

Von Norden her kommend können die Autofahrer entweder über die Friedrichstraße und die Bismarckstraße in die Innenstadt gelangen. Empfohlen wird aber, aus dieser Richtung über Birkenauer Talstraße und Grundelbachstraße direkt die großen Parkhäuser am Schlossberg und am Dürreplatz anzusteuern.

Auch aus südlicher Richtung sind Zufahrten in die Stadt - Prankelstraße, Friedrich-Vogler-Straße und Alter OEG-Bahnhof - jederzeit möglich, außer der Luisenstraße aus Süden kommend. Grundsätzlich, so der Pressesprecher, empfehle die Verwaltung aber ohnehin, auf die RNV-Linie 5 (früher: OEG) umzusteigen. Zumal die Bahnen seit ein paar Wochen auf neuen Schienen verkehren. Die Haltestellen Bahnhof und Alter OEG-Bahnhof liegen nur wenige Geh-Mitnuten von der Innenstadt entfernt. Kern: "Die Einzelhändler sind vorbereitet auf ihre Kunden am Wochenende. Niemand muss fürchten, den Weg zum Weinheimer Herbst nicht zu finden."