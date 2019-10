Von Katharina Schröder

Weinheim. Genau 100 Hunde rannten auf dem Gelände des Weinheimer Hundesportvereins um die Wette. Das beliebte Gaudirennen zog am Tag der Deutschen Einheit knapp 350 Besucher auf den Hundeplatz im Westen Weinheims. "Wir sind ganz schön gewachsen", sagte Thomas Fuhrmann, der Erste Vorsitzende des Vereins. "Früher hatten wir fünf oder sechs Biertischgarnituren, heute 40. Und alles ist voll." Der Verein hat knapp 700 Mitglieder. Das Gaudirennen richte sich explizit auch an Nicht-Mitglieder. "Wir wollen heute offen für alle sein", meinte Fuhrmann.

Außerdem sollen an diesem Tag auch Hundebesitzer mitmachen, die noch neu beim Hundesport sind. "Vor drei Jahren haben wir extra eine Leistungsklasse eingeführt", so Fuhrmann. Da machen die trainierten Hunde mit. "Wir wollen, dass auch die Laien eine Chance auf einen Pokal haben." Ernsthafte Turniere richte der Verein schließlich auch aus. "Das Gaudirennen ist eine Veranstaltung zum Erzählen und Essen. Nebenbei läuft das Hunderennen", erklärte er. In verschiedenen Klassen rannten die Vierbeiner von einem Tor in ein weiter entferntes. Die Zeit wurde im Zieleinlauf automatisch erfasst. Es gab zwei Durchgänge pro Hund, der jeweils schnellere wurde gewertet.

Die Vierbeiner rannten von einem Ausgangs- in ein Zieltor – das war jedenfalls der Plan. Daneben blieb Zeit für Gemütlichkeit. Fotos: Kreutzer

Bald zeigte sich, warum das Hunderennen eine "Gaudi" ist. Die Besitzer standen hinter dem Zieltor und versuchten, ihren Vierbeiner so schnell wie möglich zu sich zu locken. Dabei wendeten sie ganz verschiedene Strategien an. Ob es das quietschende Lieblingsspielzeug des Hundes, der leckerste Hundekeks oder schlicht der hüpfende und klatschende Besitzer war - für jeden der Läufer gab es eine Erfolgsstrategie. Manchmal stand auch gleich die ganze Familie hinter dem Tor und fieberte mit.

Aber nicht immer ging der Plan auf. So mancher Hund rannte an dem Tor, welches das Ziel markierte, vorbei zu seinen Besitzern. Die Zeit konnte jedoch nur gestoppt werden, wenn der Vierbeiner regelkonform durchs Ziel lief. Viele Besitzer mussten ihren Hund noch einmal durch das Tor manövrieren, bis sie den Belohnungskeks herausrückten. Ab und zu verlor ein Vierbeiner auch die Geduld oder die Ausdauer. So konnte es vorkommen, dass nach den ersten Metern im Sprint gemütlich ins Ziel getrabt wurde. Das Gaudirennen wird zwei Mal im Jahr auf der Anlage des Weinheimer Vereins ausgetragen. Es ist immer gut besucht. Einige kommen jedes Mal, andere waren zum ersten Mal dabei. So wie Bianca und Normann Jöst. Sie gingen mit ihrem Deutschen Pincher Emma an den Start. "Wir haben in der Welpenschule von der Veranstaltung gehört und dachten, das könnte Spaß machen", erzählte Normann Jöst. Bianca Jöst ergänzte: "Wir machen auf jeden Fall wieder mit."Die knapp drei Monate alte Emma war die schnellste in der Welpenklasse. Aber nicht nur Hundebesitzer kommen zur Veranstaltung.

"Wir machen einen Familienausflug", erzählte Ramona Munz. "Wir sehen die Hunde gerne rennen und es ist in der Nähe", ergänzte Melissa Riedl. Den ersten Platz bei den Junghunden zwischen sechs und zwölf Monaten belegte Daniel Wirth mit seiner Hündin Hera. Bei den "Senioren" ab acht Jahren setzte sich Bolle von Markus Berbner gegen zwölf Konkurrenten durch. Bei den Hunden ab einem Jahr war in der Klasse der Hunde unter 30 Zentimetern Höhe Elli von Barbara Braugner die schnellste. Bei den Einjährigen zwischen 30 und 50 Zentimetern belegte Rocky von Walter Macher den ersten Platz. In der Klasse der einjährigen Hunde mit einer Höhe von über 50 Zentimetern machte Luca von Heike Reichert das Rennen. Die Leistungsklasse gewann Blaze von Ralf Kreienkamp.