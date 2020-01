Weinheim. (pol/mare) Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag in der Schollstraße in Weinheim eine Paketzustellerin überfallen. Das teilt die Polizei mit.

Die Frau hatte gegen 14 Uhr an ihrem Zustellfahrzeug die Tür zum Laderaum geöffnet, um Pakete auszuladen. Zwei Männer kamen auf sie zu und stießen sie nach kurzem Gerangel ins Fahrzeug. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem dunklen Fahrzeug vom Tatort.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Unterstützung der Fahndung eingesetzt.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: Zwei dunkelhäutige Männer, beide Anfang bis Mitte 20 Jahre alt, einer trug eine Jacke in Camouflage-Optik mit Kapuze sowie eine rote Jogginghose, er soll 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Vom zweiten Täter gibt es keine nähere Beschreibung.

Was die Täter erbeutet haben, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 0621/174-4444 zu melden.