Weinheim. (pol/mün) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag in der Linie 5 zwischen dem Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim und Weinheim ereignet haben soll. Ein 36-Jähriger stieg im Einkaufszentrum gegen 16 Uhr in die Bahn. Nach seinen Angaben wurde er dort von einer Frau und zwei Männern aufgrund seiner dunklen Hautfarbe beleidigt.

Beim Aussteigen an der Haltestelle Händelstraße soll ihm einer der beiden Männer von hinten einen Schlag auf den Kopf versetzt haben. Dadurch ging der Mann aus Tansania zu Boden. Während ein Angreifer ihm das Handy aus der Hand riss, schlug und trat der Mittäter weiter auf das Opfer ein, heißt es im Polizeibericht. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Mannheimer Straße.

Der 36-Jährige habe dann den Täter mit dem Handy verfolgt, sei aber von dessen Mittäter in ein dortiges Gebüsch geschubst worden. Dann hätten beide Täter weiter auf ihn eingeschlagen. Danach seien sie geflüchtet.

Der 36-Jährige suchte selbst ein Krankenhaus auf um seine Verletzungen behandeln zu lassen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide Männer sollen unter 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Sie seien schwarz gekleidet gewesen, einer habe eine schwarze Kapuzenweste getragen. Die Frau habe schwarze Haare und ebenfalls dunkle Kleidung getragen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen. Zeugen des Vorfalls, insbesondere zwei jüngere Männer, die das Opfer nach dem Handyraub gebeten hat, die Polizei zu verständigen, sollen sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei melden.