Weinheim. (RNZ) Es ist ein Bild, das um die Welt geht: Bagger graben zeitgleich auf einer großen Fläche, um in sechs Tagen ein Krankenhaus mit einer Kapazität von 1000 Betten zu errichten. Das Klinikpersonal soll sich auf die Behandlung von Patienten konzentrieren, die an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus leiden. In mehreren Bereichen des neuen Vulcan-Mountain-Krankenhauses kommen Kautschukböden zum Einsatz, die die Weinheimer Firma Nora Systems herstellt.

Um den Rekordbau zu unterstützen, hätten die Mitarbeiter der chinesischen Nora-Niederlassung umgehend reagiert und den Transport des Baumaterials vom Lager der Firma in Schanghai in das rund 840 Kilometer entfernte Wuhan auf die Beine gestellt. Dort werden etwa 2500 Quadratmeter des Produkts "noraplan eco" in OP-Sälen, auf der Intensivstation sowie in weiteren Reinraumbereichen verlegt. Laut einer Pressemitteilung der Firma besitzen die Böden Eigenschaften, die Hygiene garantieren. Sie lassen sich einfach reinigen, sind vollständig desinfizierbar. Die geschlossene Oberfläche bietet Keimen kaum Chancen, sich festzusetzen. 2003, als die Sars-Epidemie in China ausbrach, verbaute Nora ebenfalls Böden, so die Firma.