Von Philipp Weber

Weinheim. Der Parkplatz vor dem Drei-Glocken-Center am Sonntagvormittag: Regelmäßig öffnen und schließen sich die Schranken, lassen Autos aufs Gelände und wieder hinaus. Drinnen führen fast alle Wege ins Kreisimpfzentrum (KIZ). Das Ganze ist auf einen "Massenansturm" ausgerichtet, wie ein junger Impfling zu Recht feststellt. Doch der bleibt am Sonntag aus – nur sechs bis sieben von zehn vorhandenen Impfstraßen werden bespielt. Dabei können seit Freitag auch Leute ohne Termin vorbeikommen und sich gegen Covid-19 immunisieren lassen. Das Angebot wird ab Montag ausgeweitet.

> Die ersten Eindrücke: Auf dem Parkplatz, im Eingangsbereich, vor den Kabinen mit den Ärzten und im Beobachtungsbereich für Geimpfte: Überall spürt man, dass sich bei der Verfügbarkeit von Impfstoffen das Blatt wendet und die Impflinge jünger werden. Wo noch vor gar nicht langer Zeit Gehstöcke und Rollatoren das Bild prägten, legen am Sonntag Shorts und Röcke den Blick auf stramme Waden frei. Susanne Siegel von der Standortleitung und Dr. Siegrid Butz, die der ärztlichen Leitung der Kreisimpfzentren angehört, bestätigen: "Die Älteren sind durchgeimpft, sofern sie impfwillig sind." Nun seien Impflinge im jungen bis mittleren Alter dran. Durchschnittlich würden im Weinheimer Kreisimpfzentrum derzeit 400 bis 500 Impfdosen pro Tag verabreicht, zu Spitzenzeiten waren es 800 am Tag.

Impfen geht momentan im Kreisimpfzentrum auch ohne Termin. Verimpft wird, was gerade vorrätig ist. Foto: Kreutzer

> Die ersten terminfreien Impfungen: Von dem Vektorimpfstoff "Johnson and Johnson", der am Samstag und am Sonntag ohne zentrale Terminvergabe angeboten wurde, haben die KIZ-Ärzte 90 Dosen verimpft (Stand: Sonntag, 10 Uhr). "Astra-Zeneca" war ebenfalls im Angebot, aber dieses Serum werde zum Ladenhüter, haben die Expertinnen Siegel und Butz festgestellt. Bei der Wochenendaktion gingen gerade mal 20 Dosen weg. Dass "Johnson and Johnson" für jüngere Impflinge attraktiv ist, liegt auf der Hand: Hier reichen ein Impftermin und zwei Wochen Wartezeit, und der volle Impfschutz ist da.

Einen Massenansturm gab es im Kreisimpfzentrum „Drei-Glocken-Center“ noch nicht. Auch die Impflinge sind wählerisch geworden: Kaum jemand will „Astra-Zeneca“. Deswegen wird es auch in Weinheim nicht mehr verwendet, aber eine Garantie auf „Biontech“ gibt es nicht. Foto: Kreutzer

> Wie es mit den terminfreien Impfungen weitergeht: "Es sind von Montag an alle Impfstoffe zu haben, die gerade in der Schicht sind", erklärt Standortleiterin Siegel. Das KIZ arbeitet täglich von 7 bis 13.30 Uhr sowie von 14.30 bis längstens 22 Uhr. Vorbei kommen sollte man zwischen 8 und 20 Uhr. Für jede Schicht steht eine bestimmte Menge von "Johnson and Johnson" sowie von den beiden MRNA-Impfstoffen "Biontech" und "Moderna" zur Verfügung. Was übrig bleibt, geht an die "Impfhelden", die die Weiterverteilung stemmen. "Astra-Zeneca" wird ab Montag dagegen nur noch im Zentralen Impfzentrum bei Heidelberg gespritzt. Aber Achtung: Die Rede ist hier immer nur von den Impfungen ohne zuvor gebuchten Termin. Wer schon einen hat, für den ändert sich nichts.

Und: Es kann niemand garantieren, dass "Spontanimpflinge" sofort drankommen. Und es gibt keine Garantie dafür, dass der gewünschte Impfstoff verfügbar ist, wenn der Impfling spontan aufschlägt. Damit meint die KIZ-Leitung vor allem Menschen, die auf "Biontech" bestehen. Es gebe indes auch Bürger, die zwei mal "Astra" wollen. Hintergrund: Manche Staaten akzeptieren keine Kreuzimpfungen.

Jetzt sollen auch die Jüngeren drankommen, finden Dr. Siegrid Butz von den Kreisimpfzentren und Standortleiterin Susan Siedel. Foto: Kreutzer

> Der Appell der Expertinnen: "Wir versuchen, so kulant wie möglich zu sein, sowohl bei der Wahl der Impfstoffe als auch bei der Vergabe eventuell notwendiger Zweitimpftermine", so Butz. Die Zweittermine vereinbaren die Impflinge gleich vor Ort, inzwischen kann der zweite Termin drei bis sechs Wochen nach der Erstimpfung ablaufen. So lassen sich Urlaube umgehen. "Wir wollen viele Menschen erreichen", so Dr. Butz. Sie ruft auch die Jungen und Gesunden auf, sich impfen zu lassen: "Das Risiko einer Impfung ist geringer als das einer Covid-19-Erkrankung." Möglicherweise sei die aktuell niedrige Inzidenz die Ruhe vor dem Sturm.

> Was die Impflinge sagen: Ralf Uhrig ist aus Ketsch angereist, am Sonntag war sein zweiter Impftermin mit "Biontech". Er ist gespannt, ob es wirklich die letzte Impfung war. Ihn verwundert es, dass manche Impflinge ihren Zweittermin sausen lassen. "Vielleicht müsste man klarer sagen, dass die erste Impfung eine Verbindlichkeit schafft." Özdemir Yilmaz zählt heute zu den nicht mehr ganz jungen Impflingen. Der freundliche Herr lebt an der Bergstraße, "hier in Weinheim war meine erste Arbeitsstelle", erinnert er sich. Auch er hat einen feststen Termin, es gibt die zweite Dosis "Astra-Zeneca". Der erste Termin sei optimal gelaufen, medizinisch wie menschlich. "Ich habe nichts gemerkt."