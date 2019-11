Weinheim. (mao) Großer Bahnhof für ein regionales Projekt mit globalem Charakter. Ein neuer Weltladen ist am Samstag in der Hauptstraße eröffnet worden. Zahlreiche Besucher aus Weinheim und Umgebung nutzten die Gelegenheit, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Das Angebot, das fortan hier unterbreitet wird, basiert auf der Idee, klimaschonende und sozial verträgliche Produkte zu fairen Preisen zu veräußern.

Ein Kauferlebnis mit Genuss und der Gewissheit, damit zu einer gerechteren Welt beizutragen? Wenn es nach den Betreibern des neuen Weltladens in der Zweiburgenstadt geht, bieten sie genau das mit ihrem Sortiment, das aus vielen Ländern stammt. „Fairer Handel“ heißt das Zauberwort, dem man sich unter diesem Dach verpflichtet fühlt. Das heißt, menschenwürdige Arbeitsbedingungen mit gerechten Preisen für die Produzenten zu verbinden.

Die Verantwortlichen legten bei der Eröffnung Wert darauf, dass sie ihr breit gefächertes Sortiment ausschließlich von anerkannten Lieferanten des Weltladen-Dachverbands beziehen. Darüber hinaus werden die meisten Produkte unter ökologischen Gesichtspunkten hergestellt. „Bio“ ist also das zweite Zauberwort, wenn man so will. „Zu den Lebensmitteln, die man in unseren Regalen findet, gehören viele Klassiker wie Kaffee, Tee, Gewürze und Schokolade“, zählte Martin Lang, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Genossenschaft, auf.

Zu den Qualitätsmerkmalen der Waren fügte er im Gespräch mit der RNZ noch einen dritten Aspekt hinzu: „Unsere Kunden wird es interessieren, dass mehrere Produkte Bestandteile aus Deutschland enthalten.“ Neben Olivenöl aus Palästina, das sich in vielen Pesto-Artikeln findet, wurden für die Herstellung von Milchprodukten die Erträge von Bauern aus dem Berchtesgadener Land verwendet, die einen anständigen Preis erhalten. „Regional und fair“ lautet somit das dritte Zauberwort im nachhaltigen Bunde. Ursula Artmann, Vorsitzende der Weltladen Betreiber-Genossenschaft, ist sich sicher, dass es ein gewachsenes Bewusstsein für ethischen Konsum gibt, indem man globale Probleme lokal angehen will. Letzteres sei durch das eigene Kaufverhalten möglich. Der Weltladen biete eine Alternative.

Neben Lebensmitteln werden Textilien, Schmuck sowie Artikel für Küche und Haushalt angeboten. Und weil die Adventszeit vor der Tür steht, finden sich hier auch vielerlei Geschenkartikel, die man mit dem Segen eines guten Gewissens erwerben kann. „Das Prinzip bietet eine Möglichkeit, den eigenen Wohlstand bewusst mit Menschen zu teilen, die nicht so privilegiert sind“, machte Elke Stoiber, Filialleiterin in Weinheim, deutlich. „Man kann durch seinen Kauf dazu beitragen, dass Menschen in Asien, Afrika oder Lateinamerika eine Lebensgrundlage durch ihre Arbeit erzielen“.

Gerade im Bereich der handwerklichen Produkte wie Deko- und Haushaltsartikel sei das Konzept der Weltläden einzigartig. „Weil es sich um die einzigen Fachgeschäfte handelt, die den Herstellern in solchen Ländern einen fairen Markt anbieten und sie als gleichwertige Partner sehen“, so Martin Lang. Die Motivation, das wurde bei der kleinen Feier am Samstag deutlich, ist in Weinheim hoch. „Wir hatten bereits vor der Eröffnung 17 Freiwillige, die ehrenamtlich als Verkäufer arbeiten möchten“, zog Elke Stoiber eine erste, positive Bilanz.

Info: www.weltladen-weinheim.de.