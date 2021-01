Ganz so aussehen wird der Netto in Sulzbach wohl nicht – aber das rot-gelbe Design stimmt schon mal. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim-Sulzbach. Ortsvorsteher Frank Eberhardt ist erleichtert: "Ich bin seit sechseinhalb Jahren im Amt, und in etwa genauso lang erzähle ich den Leuten, dass es bald losgeht mit dem Bau eines Nahversorgers", so der Sulzbacher Ortsvorsteher am Freitag. Doch nun stehen die Chancen gut, dass der Netto-Marken-Discount samt Backshop noch 2021 eröffnet. Fragen und Antworten zum Einkaufen in Sulzbach.

Wann ist denn nun genau mit einer Eröffnung zu rechnen? Ortsvorsteher Eberhardt und die Stadt gehen davon aus, dass es im Spätherbst 2021 soweit ist. Damit sei man schon später dran als vorgesehen, erklärt Eberhardt: Eigentlich hätte der Discounter schon im Jahr 2020 eröffnen sollen. Die Firma Netto habe großes Interesse daran gezeigt, dass die Baupläne zeitig umgesetzt werden. Es habe dann doch länger gedauert, weil noch ein paar Dinge zu klären waren: So habe der Bauinvestor vorgehabt, das Regenwasser vor Ort versickern zu lassen. Dies sei am südlichen Sulzbacher Ortsteingang aber nicht sinnvoll möglich, sodass der Investor eine Ableitung in den Abwasserkanal unterhalb der nahe gelegenen B 3 einplante.

Warum ist der Discounter für Sulzbach so wichtig? "Die derzeitige Einkaufssituation ist eine Katastrophe", sagt Eberhardt. Zwar ist der Ortsteil keineswegs vollkommen geschäfte- und gewerbefrei, man denke nur an die bekannte Handlung für Arbeitsbekleidung. Doch es fehle an Läden, die den alltäglichen Bedarf der Menschen abdecken. Es gibt nur die Bäckereifiliale im Dorfzentrum, die halbtags geöffnet hat. Gerade für Menschen ohne Auto sei das zu wenig. Der nächste Einkaufsmarkt ist der Penny im Süden der Nachbarkommune Hemsbach. Dieser Markt sei – zumindest von Sulzbach aus – aber nicht gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, erläutert Eberhardt. Und dann gibt es noch die Filialen von Edeka und Aldi in der Weinheimer Nordstadt.

Frank Eberhardt. Foto: zg

Hat Sulzbach denn keinen "Mini-Edeka" wie andere Orte? Nein. Anders als in Oberflockenbach, in Lützelsachsen oder im Schriesheimer Ortskern gibt es keinen "Dorfladen" mehr. Vor rund 20 Jahren habe der Lebensmittelladen Geistel geschlossen, erinnert sich Frank Eberhardt. Das Geschäft befand sich in der Kettelerstraße, also im Wohngebiet zwischen B 3 und Kreisverbindungsstraße. Die Firma Geistel habe sich liebevoll um die Versorgung der Bevölkerung gekümmert, erklärt Eberhardt. Aber letztlich gaben die Inhaber auf: Aus Altersgründen, aber auch, weil sich der Betrieb nicht mehr rentierte. In der Sulzbacher Umgebung gab es immer mehr Discounter und Supermärkte. Der kleine Laden habe da wohl nicht mithalten können: "Irgendwann kauften die Leute dort nur noch das ein, was sie beim Großeinkauf vergessen hatten. Die Geistels wollten der Eröffnung eines Geschäfts unter neuer Führung aber nicht im Weg stehen und ließen die Verkaufsräume erst einmal unverändert." Doch kein Händler habe Interesse gezeigt. Die Räume wurden schließlich umgenutzt. Für Wohnzwecke.

Was sagt der Ortsvorsteher zur Ausschusssitzung vom Mittwoch? "Ich war schon sehr erstaunt, dass eine so lange Debatte zum Thema Dachbegrünung zustande kam", so Eberhardt. Er hatte die Sitzung des Ausschusses für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) mitverfolgt und zwischenzeitlich befürchtet, dass die Träger des Nahversorgungsprojekts mit Gegenstimmen konfrontiert werden. Dabei finanziere der Investor nicht nur das Verkaufsgebäude, sondern auch dessen Erschließung. Die Kunden werden von der B 3 aus in eine Stichstraße abbiegen. Die Kosten für neue Bushaltestellen trage der Investor zu immerhin 50 Prozent. Und das trotz der eher kleinen Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. "Allen war doch klar, dass die Hürden an diesem Standort eh hoch waren." Aber am Ende hat es ja geklappt: Der Ausschuss brachte das Projekt mit einstimmiger Mehrheit weiter.