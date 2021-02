Von Philipp Weber

Weinheim. Er muss oft den Stürmen der Kritik standhalten. Denn es ist nun mal sein Job, unpopuläre Maßnahmen zu erläutern: Roland Kern, Mitarbeiter im städtischen Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit. Doch am Mittwoch im Gemeinderat gab’s ein dickes Dankeschön für seine Arbeit: Denn die Stadt tut etwas gegen die Stille, die durch den pandemiebedingten Ausfall von Kulturveranstaltungen eingekehrt ist.

Kern kündigte auf Nachfragen aus den Fraktionen an, dass er und seine Mitstreiter bereits kleinere Veranstaltungen vorbereiten. Davon sollen auch lokale Künstler und die Ortsteile profitieren. Voraussetzung bleibt, dass die Schutzbestimmungen in der warmen Jahreszeit dies zulassen. Dies gilt auch für die beiden etwas größeren Veranstaltungen, über die das Gremium in einem Fall direkt, in dem anderen Fall indirekt zu entscheiden hatte. So plant die Hirschberger Veranstaltungsagentur Demi-Promotion zwei Konzertwochenenden. Das eine findet an dem Wochenende rund um den vorletzten Samstag im Juli im Schlosspark statt, während am letzten Juli-Wochenende auf der Wiese am Waidsee gefeiert wird. An beiden Orten sind maximal 500 Besucher pro Abend zugelassen, diese bleiben am Platz, können sich aber bewirten lassen. Das Konzept "beat and eat" ist nicht ganz neu: Demi brachte es in ähnlicher Form bereits 2020 in Mannheim zum Einsatz, beim Carstival auf dem Maimarkt-Gelände. Ein anderer Veranstalter hatte im Spätsommer letzten Jahres ein Schlosspark-Picknick angeboten, in dessen Verlauf es ebenfalls Musik gab.

Direkt zustimmungspflichtig war das Konzertwochenende am See. Der Schlosspark ist bereits reserviert, denn 2021 hätten hier eigentlich Großkonzerte mit bis zu 8000 Menschen pro Abend stattfinden sollen. Um dem zweiten Pandemiejahr, aber auch dem Jahr der Heimattage Baden-Württemberg (2025) ausweichen zu können, bat die Verwaltung die Gremiumsmitglieder um eine Verschiebung. So sollen die turnusmäßig alle zwei Jahre stattfindenden Großkonzerte im Park nun 2022, 2024 und 2026 weitergehen. Als "kleinen" Ersatz gibt’s dieses Jahr das Wochenende mit 500 Zuschauern pro Konzert.

Der Gemeinderat stimmte den diesjährigen Waidseekonzerten und den Terminrochaden im Schlosspark mit einstimmiger Mehrheit zu. An den Ratstischen wurde vermutet, dass es "wurscht" ist, welche Musiker kommen. Die Tickets dürften weggehen wie warme Semmeln, so sehr dürsteten die Weinheimer nach Kultur. Nur ein Interpret wäre Jungstadträtin Frida Fiedler (GAL) nicht willkommen: Xavier Naidoo. Für sie und Carsten Labudda ("Die Linke") passt der als "Reichsbürger-nah" geltende Soulsänger nicht zu Initiativen wie "Weinheim bleibt bunt". OB Manuel Just machte es kurz, aber nicht weniger deutlich: "Xavier Naidoo wird nicht in Weinheim auftreten."