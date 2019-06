Das städtische Strandbad am Waidsee in Weinheim. Archiv-Foto: Dorn

Weinheim. (web) Wenn die Temperaturen aktuell an der 40-Grad-Marke kratzen und auch fürs Wochenende Hochsommer-Wetter angesagt ist, strömen die Besucher an den Waidsee. Doch wie schaffen es die Angestellten des städtischen Strandbads, der wetterbedingt auftretenden Besuchermassen Herr zu werden?

"Wir haben am Waidsee fest angestelltes Personal", informiert Weinheim-Sprecher Thomas Fischer: "Daneben arbeiten wir mit einem Dienstleister zusammen, der an Tagen mit besonders hoher Frequenz zusätzliches Personal zur Verfügung stellt. Außerdem haben wir eine Kartei, in der wir die Kontaktdaten von sogenannten Springern haben. Diese helfen gelegentlich aus. Auf diese Weise können wir flexibel reagieren." Das zusätzliche Personal helfe zum Beispiel dabei, die vielen Besucher an der Kasse abzufertigen, erklärt der Sprecher.

Beim Thema Sicherheit gibt es eine Kooperation mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Deren in Rot und Gelb gekleidete Kräfte nutzen das Gelände ohnehin regelmäßig zu Übungszwecken. Hier werden unter anderem Taucheinsätze geprobt und Wasserrettungshunde ausgebildet. Aktuell gelten für das Strandbad die hochsommerlichen Öffnungszeiten. Werktags öffnet das Bad um 10 Uhr. Feierabend ist um 20 Uhr.

An Wochenenden können sich die Hitzegeplagten sogar von 9 bis 20 Uhr abkühlen. Erst im September werden die Öffnungszeiten leicht reduziert, dann wird "nur" noch von 10 bis 19 Uhr gebadet.