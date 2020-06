Weinheim. (web) Autofahrer ärgern sich, Stadträte fragen nach – und schon ist der Postknoten wieder Thema in Weinheim. Dieses Mal verursachen jedoch keine unendlichen Baustellen, Rückstaus oder Autos, die an der falschen Stelle auftauchten, den Frust: Es geht um eine Markierung von Fahrbahnen, die nicht mit den Hinweisschildern übereinstimmt.

Laut Schild (anderes Bild) führen zwei Spuren von der Innenstadt in Richtung Mannheim. Wer aber die linke Spur nutzt, fährt plötzlich gen Heidelberg. Foto: Kreutzer

> Das Problem: Wer die Bahnhofstraße hinunterfährt, trifft auf Höhe der Volksbank auf ein Hinweisschild, laut dem jeder auf zwei Spuren in Richtung Mannheimer Straße (Fahrtrichtung Multzentrum/Mannheim) abbiegen kann. Die andere Stadtausfahrt gen Süden über die B 3 (Fahrtrichtung Lützelsachsen/Heidelberg) wird mit einem separaten Linkspfeil angedeutet, der von der linken "Mannheim-Spur" abzweigt. Wer kerzengerade über die Kreuzung fährt, kommt an den Hauptbahnhof. So weit, so gut – beziehungsweise schlecht. Denn weiter unten, an der Kreuzung, ist eine andere Beschilderung zu sehen. Diese besagt, dass es geradeaus zum Bahnhof, halb-links nach Mannheim und ganz links nach Heidelberg geht. Und tatsächlich: Wer die Spur ganz links nimmt, scheint gezwungen zu sein, Richtung Heidelberg zu fahren.

Wer die rechte Linksabbiegespur wählt, landet auf einer von zwei Spuren gen Mannheim – in der Regel auf der linken, wie die RNZ im Selbsttest herausfand. Die Folge: Wer gen Heidelberg fährt, ohne dies geplant zu haben, versucht in letzter Sekunde nach rechts zu kommen, wo aber schon der Verkehr nach Mannheim rollt.

> Die Beschwerden: Zwei prominente Beschwerdeführer sind der RNZ bekannt. Da ist zum einen der Anwalt und Stadtrat Daniel Schwöbel (SPD), der im Gemeinderat berichtete, dass es auch seine Kanzlei mit entsprechenden Unfällen zu tun habe. Zum anderen haben Günter Bäro, Fraktionschef der Freien Wähler, und seine Mitstreiter die Stadt per Antrag dazu aufgefordert, sich der Sache anzunehmen.

> Die Reaktion: Die Unfallzahl sei hier "nicht signifikant" gestiegen, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Dennoch habe die Verwaltung eine Markierungsfirma beauftragt, "in den nächsten Tagen" neue Linien aufzubringen. Vorgesehen ist, dass Autofahrer von der Bahnhofstraße aus auf der rechten Spur zum Bahnhof oder Richtung Mannheim fahren. Von der linken Spur kommt man dann entweder nach Mannheim oder in Richtung Heidelberg.

Eine Änderung des Verkehrszeichens an der Volksbank sei nicht erforderlich, es ist ja gewollt, dass beide Fahrspuren aus der Bahnhofstraße klar in Richtung Weststadt/Mannheim führen. Dies ist schließlich die Hauptroute innerhalb der Stadt.