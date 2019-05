Weinheim. (pol/mün) Am Dienstag war bekannt geworden, dass ein Mann in Weinheim ein Mädchen im Bus belästigt haben soll. Jetzt berichtet die Polizei, dass ein Elfjähriger von zwei Männern zum Mitkommen aufgefordert worden sei. Die Beamten hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen.

Der Vorfall ereignet sich am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr unterhalb der Brücke der Mannheimer Straße. Der Elfjährige fuhr mit seinem Rad, als sich ihm zwei Männer in den Weg gestellt haben sollen. Laut Polizeibericht forderte einer den Jungen auf, in ein Auto einzusteigen.

Der Junge reagierte richtig, so die Polizei: Er fuhr sofort weiter, berichtete seiner Mutter und erstattete Anzeige beim Polizeirevier Weinheim.

Doch die Beamten konnten keine verdächtigen Männer finden. Die beiden, die schlechtes Deutsch gesprochen haben sollen, werden folgendermaßen beschrieben:

Ein Mann soll etwa 40 Jahre alt, 170 Meter groß und schlank sein. Er habe einen Vollbart und sei in schwarz gekleidet gewesen (unter anderem mit einer Jogginghose).

Der zweite Mann sei etwa 45 Jahre alt und 1,75 Meter groß und ebenfalls schlank. Er habe unter anderem eine Lederjacke getragen.

Die Beamten des Polizeireviers Weinheim (Rufnummer: 06201/10030) suchen jetzt nach Zeugen - insbesondere nach einer Person im Rollstuhl, die das Geschehen beobachtet haben könnte.