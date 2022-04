Von Philipp Weber

Weinheim. Gewerbe, Gleise, Stromleitungen, ein Landgraben und ein Mobilfunkmast: In Weinheim gibt es hübschere Orte als die Umgebung des Tierheims in der Tullastraße. Doch das ist die kleinste Sorge des Vereins Tierschutz Weinheim und Umgebung, unter dessen Dach die Anlaufstelle für Katze, Hund und Co. arbeitet. Als der Erste Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbunds, Thomas Schröder, am Montagvormittag zu Besuch war, ging es um die Finanzierung von Tierheimen, die Katzenschutzverordnung und die von Ukrainern mitgebrachten Haustiere.

Die Weinheimer Einrichtung nimmt Tiere auf, die zwischen Schriesheim und Laudenbach gefunden werden. Auch Heddesheim gehört zum Zuständigkeitsbereich. Elf Hunde warten hier darauf, dass sich neue Frauchen oder Herrchen für sie finden. Die Vierbeiner begrüßten die vielen Besucher mit freudigem Gebell und Schwanzwedeln. Denn wenn der oberste Tierschutzlobbyist der Republik anreist, ist das Interesse groß. Die Stadt war mit OB Manuel Just und Stadträtin Carola Meyer (CDU) vertreten. CDU-Bundestagsabgeordneter Moritz Oppelt war aus dem Süden des Rhein-Neckar-Kreises gekommen, Landtagsabgeordneter Sebastian Cuny (SPD) vertrat den Landtagswahlkreis Weinheim.

Sie lernten, dass neben den elf mehr oder weniger gesunden Hunden zwei weitere Hunde vorübergehend bei Tierschützern untergekommen sind. Das Tierheim zählt aktuell unter anderem noch 18 Katzen, drei Meerschweinchen, vier Kaninchen und sogar zwei Gänse. Letztere sind offenbar buchstäblich vor dem Kochtopf gerettet worden. Es gibt auch eine Voliere für Tauben. Andere Vierbeiner kommen hier vorübergehend unter, ehe sie an Spezialisten überwiesen werden. Das Tierheim unter der Leitung von Jutta Schweidler hat vier feste Mitarbeiter, eine Aushilfe und einen Hausmeister. Das Gelände stellt die Stadt pachtfrei zur Verfügung. Darüber hinaus bekommt das Tierheim als Aufgabenträger der Stadt und ihrer Nachbarn eine Pauschale, die sich an den Einwohnerzahlen der angeschlossenen Kommunen bemisst. Derzeit sind es 80 Cent pro Jahr und Einwohner. Dazu kommen Zuschüsse für Investitionen. Dies sei nicht allzu viel, wie Schröder im lebhaften Gespräch mit Just betonte.

Stefan Hitzler, Erster Vorsitzender des Landestierschutzverbands Baden-Württemberg, erklärte es der RNZ genauer: Müssten sich die Kommunen selbst um Fundtiere kümmern, hätten sie viel mehr zu berappen. Aber auch die Tierschutz-Vereine stehen unter Druck: Die Pandemie verhinderte Vereinsfeste, dafür weckten die Lockdowns bei vielen die Lust am Haustier. Doch die war von kurzer Dauer, und ein Teil der Tiere kam in den Heimen an. Außerdem stellt der Krieg gegen die Ukraine auch Tierschützer vor Probleme.

Etwa jeder zwölfte Geflüchtete bringe sein Haustier mit, so Schröder. Da die Ukraine kein Tollwut-Hotspot ist, reicht für die Vierbeiner zunächst die häusliche Isolation am Aufenthaltsort ihrer Besitzer. Doch wenn eine entsprechende Impfung aussteht, stellt sich die Kostenfrage. Der Deutsche Tierschutzbund setzt sich hier und in anderen Fragen für bundesweite Regelungen ein. Auch für Tiere in der Ukraine, deren Zoos oder Auffangstationen von einem Tag auf den anderen zu Kriegsgebieten wurden, suche man Lösungen.

Im Weinheimer Tierheim befinden sich bereits einige Tiere von Geflüchteten, so Tierheimleiterin Schweidler und der örtliche Vorsitzende des Tierschutzvereins, Karl Stippinger. Meist gehörten diese Ukrainern, die in Pensionen oder Wohnungen ankamen, in denen ein Haustierverbot gilt. "Wir haben eigens Informationen auf Ukrainisch auf unsere Facebook-Seite gestellt", so Schweidler. Man wolle nun bei Großvermietern um Verständnis für ukrainische Haustierbesitzer werben, so Landesvorsitzender Hitzler.

Einen direkten Ansprechpartner hatten er und Schröder beim Thema Katzenschutzverordnung: Die ist Sache der Kommunen. Rund 250 Gemeinden und Städte in Deutschland hätten es schon geschafft, die Kastration von Katern und Katzen anzuordnen, um der zunehmenden Menge an Streunerkatzen Herr zu werden und die Qualen für die scheuen Tiere einzudämmen, so Schröder. "Gerade nach einem so warmen März wie diesem droht die Katzenschwemme", sagte er. "Die Kastration und medizinische Behandlung dieser Katzen ist schon jetzt eine unserer Hauptaufgaben", pflichtete Schweidler bei. Laut OB Just muss die Stadt jedoch nachweisen, dass es eine Population von Streunerkatzen gibt und dass das Wohl der Tiere in Gefahr ist. Ansonsten halte der Eingriff ins Eigentum der Katzenbesitzer keinem Gerichtsprozess stand. Daher brauche man noch Zeit.

Auch beim Thema Hundesteuer bohrte Schröder nach. Der Gemeinderat hatte 2020 beschlossen, Tierliebhabern die Hundesteuer dauerhaft zu erlassen, wenn diese ihren "besten Freund" aus dem Tierheim holen. Das gilt jedoch nicht für Listenhunde (landläufig: "Kampfhunde"). Schröder würde sich wünschen, dass Ausnahmen für Listenhunde aus Tierheimen möglich werden, aber OB Just verspürte wenig Lust, das 2020 beschlossene Paket noch einmal aufzuschnüren.

So ging es von Gebäude zu Gebäude und von Zwinger zu Zwinger. Während die Quarantänestation für Vierbeiner erst vor vier Jahren gebaut wurde, harren die ältesten der Hundezwinger – derzeit stehen sie frisch gefundenen Tieren zur Verfügung – und das Verwaltungsgebäude einer Neuerung. Schröder und Hitzler verwiesen auf die Möglichkeit, Zuschüsse zu beantragen – und auf die Vor-Ort-Berater des Tierschutzbundes.

Nicht zu vergessen: Michael Ehlers von der Rehkitzrettung Weinheim. Er konnte unter anderem berichten, dass er und seine Mitstreiter herrenlose Ziegen am Waldrand eingefangen hatten. Die Tiere sind nun gerettet: vor dem Gewehr des Jagdpächters und vor ihrem Vorbesitzer, dem man jedoch Geld zahlen musste.