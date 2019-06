Weinheim. (web) Wohl dem Autofahrer, der vor der Fahrt zur Amtseinführung von OB Manuel Just am frühen Dienstagabend in der Stadthalle sein Navi zurate zog. Denn der streckenmäßig kürzeste Weg vom Autobahnkreuz zu Weinheims guter Stube war - zeitlich gesehen - wohl der längste. Die Ampel am Postknoten funktionierte nicht, wie sie sollte: Infolgedessen staute sich der Verkehr auf der Mannheimer Straße auch noch am Mittwoch vom Postknoten über die OEG-Brücke und bis tief in die Weststadt hinein. Dieses Gebiet ist eine Baustellenlandschaft, da die RNV hier die Trasse der Linie 5 sanieren lässt.

"Es gab leider ein Problem mit der Ampel-Software", so RNV-Sprecher René Weintz gegenüber dieser Zeitung. Der Fehler sei inzwischen behoben, sagte er gestern Mittag. Die Arbeiten an der RNV-Trasse liegen derweil - der brütenden Hitze zum Trotz - im Zeitplan. Die Züge sollen ab Samstag, 27. Juli, wieder rollen. Das hatte die RNV zuletzt auch im Verlauf eines Presserundgangs über das Baustellengelände angekündigt. Die Autofahrer sind dann allerdings noch nicht erlöst. "Es wird auch danach zu Beeinträchtigungen für den Individualverkehr kommen", bedauert RNV-Sprecher Weintz.

Sobald die Schienen runderneuert sind - vor allem in der Mannheimer Straße sollen die RNV-Züge künftig deutlich leiser rollen - werden der Postknoten und der Fahrbahnbelag auf der Brücke auf Vordermann gebracht. Laut Weintz werden dabei wohl Fahrspuren wegfallen. Es sollen aber alle Streckenbeziehungen erhalten bleiben, betont der RNV-Sprecher.

Die Autofahrer werden sich also weiter in Geduld üben müssen. Was besonders diejenigen ärgert, für die (Fahr-)Zeit Geld ist. Am Abend von OB Justs Amtseinführung war die Route über die B 38, dann über die B 3 durch die Nordstadt und schließlich über die Nördliche Hauptstraße die schnellere Option - was auch die elektronischen Helferlein wussten.

Daraus lässt sich indessen kein "Geheimtipp" ableiten. Denn auch der Abschnitt der B 38 zwischen Automeile und Saukopftunnel ist derzeit eine einzige Baustelle. Es hätten am Dienstagabend nicht viele Autos gefehlt, und der Verkehr wäre auch hier zum Erliegen gekommen.